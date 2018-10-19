Смертельный разгон: пьяный бизнесмен разрушил две семьи

В сети появилось видео страшной аварии в Барнауле (Алтайский край), в результате которой 15 октября погибли женщина и двое детей.

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Символично, что момент смертельного ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на здании Алтайского краевого суда. На кадрах видно, что автомобиль Renault Scenic выезжает на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В поздний час на дороге нет ни одной машины. Но буквально через мгновение в кадр влетает черный автомобиль, который сносит легковушку буквально «в пыль». Из-за огромной скорости лихача невозможно разглядеть не то что марку машины, но и ее модель. Скорее всего, водитель разогнался свыше 160-180 км/ч.

О том, что на кадрах зафиксирована резонансная авария в Барнауле, стало известно не сразу. Черным автомобилем оказался BMW X6, за рулем которого находился пьяный бизнесмен Александр Руденко. В страшном столкновении он не пострадал

В Октябрьском районном суде города Барнаула Алтайского края в среду, 17 октября, Руденко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 15 декабря.

Как сообщают местные СМИ, в зале суда мужчина признал свою вину в произошедшем и заявил о готовности сотрудничать со следствием, а также оказать материальную помощь пострадавшим.

Между тем двое выживших мужчин — Сергей Федько и Евгений Нагорнев — до сих пор остаются в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. В группах в соцсетях и в местных СМИ размещена информация о том, что желающие помочь пострадавшим могут сдать кровь с любым резус-фактором.

Мужчинам пока не сказали, что в страшной аварии они потеряли своих близких.

Трагедия произошла поздно вечером в понедельник, 15 октября. Семья Нагорневых находилась в гостях, и Сергей Федько с дочерью согласился довезти их до дома. Около 23.05 по местному времени (20.05 мск), находясь в нетрезвом состоянии, 33-летний бизнесмен Александр Руденко с женой-ровесницей Натальей на своей BMW X6 с номером С393СС22RUS двигался по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала и въехал на перекресток на «красный», в результате чего протаранил Renault Scenic.

В результате столкновения на месте погибла пятилетняя дочь Федько. По дороге в больницу умерли 33-летняя Юлия Нагорнева и ее трехлетняя дочь. Водитель, 45-летний Сергей Федько, и 44-летний Евгений Назаров с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Жене Руденко была оказана помощь на месте.

Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП поставлено на контроль руководства Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Как сообщается на сайте пресс-службы ведомства, водитель ВMW от медосвидетельствования на месте ДТП отказался. Он был задержан на месте аварии.

Как отмечается на сайте регионального главка, за 2017-2018 годы водитель люксового кроссовера десять раз привлекался к административной ответственности, из них восемь раз — за превышение скорости движения транспортного средства.

По данным из открытых источников, Руденко является местным бизнесменом, он учредитель компаний ООО «Алтайская Энергетическая компания» и ООО «АЭК», в которых занимает должности генерального директора. При этом на имя его жены зарегистрировано ИП, которое занимается розничной торговлей моторным топливом.

Пара проживает в элитном комплексе на Змеиногорском тракте — жители города называют этот район «барнаульской Рублевкой».

Как сообщают местные СМИ, представлять интересы Руденко в суде будет адвокат Александр Марченко. Он известен в Барнауле как правозащитник другого лихача на BMW X5 Алексея Бикташева, устроившего резонансное смертельное ДТП в апреле 2017 года.

Бикташев также на огромной скорости вылетел на перекресток на «красный», где протаранил Lada Largus, а также сбил девушку на «зебре». От полученных травм водитель отечественного автомобиля и пешеход скончались в больнице. Бикташев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал.

Суд признал его виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», и приговорил к шести годам колонии-поселения. Максимальное наказание по данной статье составляет девять лет лишения свободы. Кроме того, Бикташев должен был выплатить семьям погибших компенсацию в размере 2,5 млн рублей. Однако уже через два месяца, в конце декабря 2017, мужчина вышел на свободу из-за онкологического заболевания. Позже стало известно, что 16 февраля 2018 года он скончался.