Уберечь от смерти: автобусам сбросят скорость

В связи с последними ДТП с участием пассажирских автобусов в Тверской области, где погибли 13 человек, и в Чувашии, где погибли 11 человек, а еще в общей сложности более десяти человек получили травмы различной степени тяжести, руководством Госавтоинспекции МВД России принято решение о проведении масштабных профилактических мероприятий для устранения правонарушений владельцами и водителями автобусов.

Согласно официальной статистике, за 9 месяцев этого года отмечается рост ДТП с участием автобусов на 0,9 % — 8923 происшествия, в которых погибли более 600 человек и ранены более 13 тысяч человек.

По данным ГИБДД, ДТП с наиболее тяжкими последствиями случаются на межрегиональных и междугородних маршрутах. Большинство резонансных ДТП происходит на скоростных участках дорог.

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«Территориальным органам Госавтоинспекции МВД России даны поручения проанализировать оперативную обстановку, уточнив маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты. Во взаимодействии с органами транспортного надзора

сотрудники ГИБДД проведут рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений, особое внимание будет обращено на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с органами власти, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей

при управлении автобусами и в течение всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров», — сообщили «Газете.Ru» в центральном аппарате ведомства.

Кроме того, будут организованы сплошные проверки участвующих в межрегиональном и междугородном сообщении автобусов в вечернее и ночное время. К таким мероприятиям планируется привлекать медицинских работников для определения состояния здоровья водителей. В частности, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения. Также с помощью патрульных автомобилей будет осуществляться скрытый контроль для выявления и пресечения нарушений ПДД.

Помимо этого, в Госавтоинспекции планируют ограничить максимальную разрешенную скорость для автобусов.

Как рассказали «Газете.Ru» в МВД России, с владельцами дорог прорабатывают вопросы внесения изменений в проекты организации дорожного движения в части ограничения скоростного режима движения автобусов посредством установки совместно с дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (110 и 130 км/ч) дополнительных табличек 8.4.3 «Вид транспортных средств» (легковой автомобиль).

Несмотря на введение дополнительных мер безопасности, в Госавтоинспекции рекомендуют пассажирам серьезнее подходить к вопросу выбора перевозчика, обращать внимание на внешний вид транспортного средства, на наличие и исправность ремней безопасности, поведение водителя, наличие у него сменщика и, в случае любых несоответствий, жаловаться по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя.

Председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков рассказал «Газете.Ru», на что пассажирам следует обращать внимание при выборе перевозчика.

«Движение на дороге непредсказуемое. Можно соблюсти все требования, но это не исключает того, что автобус не попадет в ДТП. Авария в Тверской области, по всей видимости, была именно такой, когда на встречку выехал грузовик. На дорогах люди гибнут, и свести статистику смертности к нулю невозможно.

На междугородних перевозках рынок достаточно открытый, и на многих интенсивных маршрутах работают несколько перевозчиков. Пассажир должен понимать, что легальные регулярные маршруты должны отправляться от автовокзалов и автостанций. Не совсем легальные автобусы отправляются от куда угодно. Часто на таких автобусах написано «заказной». Вероятность нарушений на таких полулегальных маршрутах выше, чем на легальных.

Также пассажиру следует обратить внимание на форму продажи билета. Если в качестве проездного документа водитель или кондуктор выдает кассовый чек или билет, как документ строгой отчетности, то это уже показатель, что перевозчик внушает доверие. В случае, если при оплате проезда пассажиру не дают ничего, то следует насторожиться.

Пассажирам следует обращать внимание на то, есть ли ремни в автобусе. В случае его наличия все-таки следует пристегнуться, так как это уменьшает вероятность тяжелых последствий после аварии», — рассказал Янков.

По данным союза, если ремни в автобусе все же присутствуют, большинство пассажиров не пристегиваются.

«Вообще водитель должен за этим следить. Если он это делает, то маршрут можно считать относительно безопасным. Относительно — потому что стопроцентной безопасности на дорогах не существует», — утверждает Янков.

Напомним, что глава ГИБДД России Михаил Черников, возглавив ведомство год назад, после нескольких резонансных аварий с автобусами начал активную работу в этом направлении, объявив его едва ли не приоритетным. Между тем статистика бесстрастно свидетельствует, что добиться кардинального перелома в этой области пока не удается.

После смертельного ДТП с автобусом и бензовозом в Татарстане, в результате которого погибли 14 человек, Черников заявил, что по поручению руководства МВД Госавтоинспекция в ближайшее время проведет масштабные рейдовые мероприятия, «направленные на перевозку людей».

Тогда он уверял, что в случае если сотрудники ДПС заметят утомленность водителя, то перевозка будет прерываться, а транспортное средство задерживаться.