«Дело сфабриковано»: как Ярмольник бьется с ФСО

В Хамовническом районном суде Москвы продолжаются судебный процесс по делу о ДТП с участием автомобиля артиста Леонида Ярмольника и Mercedes-Benz ML 350 4matic, который принадлежит ФСО.

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Спецслужба подала иск с требованием возместить, помимо уже выплаченных страховой 400 тысяч рублей, еще 833 тыс. руб. за ремонт Mercedes. Само ДТП произошло еще 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине актера.

На третьем заседании интересы Ярмольника защищал уже другой адвокат. Как пояснил журналистам сам актер, это связано с болезнью другого юриста, и он находится на связи со своим подзащитным.

Первым делом судья Руслан Петручак попросил представителя ФСО предоставить паспорт транспортного средства, который никак не могли приобщить к материалам дела еще на первом заседании. В этот раз Петручак напомнил стороне истца о том, что в прошлый раз была предоставлена копия ПТС, заверенная лицом, пояснить личность которого представитель ФСО не смог.

На этот раз судье был предоставлен оригинал документа. На слова судьи о том, почему сторона истца не предоставила копию за подписью того самого неизвестного человека, чтобы наконец-то прояснить его личность, представитель ФСО лишь заявил, что суд и сам может заверять подлинность документов.

Почти сразу после начала заседания Ярмольник попросил судью разрешить ему уйти, так как его уже ждут на съемках, однако Петручак попросил артиста подождать пять минут.

После этого адвокат актера попросил суд дать ответы на три запроса: в Акционерное общество «Авилон», в представительство Mercedes в России и в отделение ГИБДД, сотрудники которого оформляли ДТП в 2016 году.

В ответе на первый запрос компанией «Авилон» была названа общая сумма ремонта, которая составляет 1 233 432 рублей и 76 копеек. Также, согласно документам, автомобиль Mercedes находился в пункте СТО с 26 декабря 2016 года по 23 января 2017 года. В ответе перечислены виды работ, их стоимость и нормо-часы, потраченные на техническое обслуживание автомобиля.

В представительстве Mercedes в России в ответ на судейский запрос предоставили историю обслуживания автомобиля Mercedes. По данным компании, последний раз какие-либо работы в дилерском центре проводились в декабре 2012 года.

На третий запрос, направленный в ГИБДД суд ответа пока не получил, так как оказалось, что оригинал административного материала по делу находится в другом отделении. Суд направил туда запрос.

После того, как Петручак прочитал ответы на запросы, адвокат Ярмольника попросил суд направить еще один запрос в представительство Mercedes в России, с целью узнать за какой организацией закреплено диагностическое оборудование, которое использовалось при ремонте автомобиля. Дело в том, что в приобщенных к делу документах о ремонте автомобиля в графе «наименование дилера» стоит прочерк.

Важность данной информации адвокат аргументировал тем, что по мнению стороны ответчика, машина вовсе не проходила обслуживание и мелкий ремонт в компании «Авилон» с 2012 года и, после ДТП ремонт Mercedes проводился в специальном гараже, в котором обычно он и производится для автомобилей службы ФСО. В случае, если так дело и обстояло, ремонт автомобиля должен был обойтись существенно меньше, чем 1,2 млн руб.

На доводы защитника Ярмольника представитель стороны истца заявил, что документы о ремонте автомобиля заверены печатью компании «Авилон», все документы соответствуют действительности и проверять их нет смысла.

«Запрос просят отправить лишь для затягивания процесса. Ответ на него никаких обстоятельств не раскроет. Я возражаю», — заявил представитель ФСО.

После этого адвокат артиста пояснил, что документ вызывает вопросы и, пока он фигурирует в деле, как доказательство, он имеет право уточнять необходимые данные. Защитник Ярмольника также отметил, что подписал документ некто Сафронов, должность которого даже не указана.

После этого Ярмольник попросил судью высказаться.

«Я внимательно отношусь к судебному разбирательству.

ФСО приносит документы, но каждый раз они меняются. Создается ощущение, что вносятся необходимые правки, ведь ФСО никто не отказывает. Я не хочу ни на кого наговаривать, но, по-моему мнению, этот иск сфабрикован. Дело не в ремонте, а в недобросовестности», — сказал артист в зале суда.

После слов Ярмольника высказаться решил представитель ФСО. Он заявил, что в случае, если суд удовлетворит ходатайство адвоката о направлении судейского запроса для уточнения информации по диагностическому оборудованию, сторона истца будет просить о том, чтобы в суде выступил Сафронов. По словам мужчины, он ответит на все возникшие вопросы по ремонту Mercedes.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Ярмольника. Следующее заседание пройдет в ноябре. В беседе с журналистами актер рассказал, что сумма за ремонт Mercedes завышена и на такие деньги можно купить новый автомобиль того же года.