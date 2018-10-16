Задавил женщину и детей: у лихача на BMW ни царапины

В Барнауле (Алтайский край) произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина и двое детей, еще двое мужчин получили тяжелые травмы.

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Трагедия, «поставившая на уши» весь регион, произошла в понедельник, 15 октября около 23.05 по местному времени (20.05 мск) на проспекте Ленина в районе дома 23. По предварительным данным, находясь в нетрезвом состоянии 33-летний

бизнесмен Александр Руденко с женой-ровесницей Натальей на своей BMW X6 с номером С393СС22RUS, двигался по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала и въехал на перекресток на «красный», в результате чего протаранил Renault Scenic.

В салоне французской иномарки находились пять человек: 43-летний водитель Сергей Федько, его пятилетняя дочка, 44-летний Евгений Нагорнев, его 33-летняя жена Юлия и трехлетняя дочь.

На кадрах с места ДТП видно, что у Renault от удара сильно покорежена передняя часть и левый бок.

В результате столкновения пятилетняя девочка от полученных травм скончалась на месте до приезда «скорой». Женщина и еще один ребенок умерли по дороге в больницу в машине скорой помощи.

У Федько диагностировали тупую травму живота и закрытую черепно-мозговую травму. У Нагорнева сотрясение головного мозга, пневматорекс и тупую травму грудной клетки. Мужчины были госпитализированы в отделение тяжелой сочетанной травмы краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. По данным местных СМИ, пострадавшие подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Между тем водитель BMW в результате столкновения не пострадал, пассажирке автомобиля была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Наказание по данной статье составляет от четырех до девяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП поставлено на контроль руководства Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Как сообщается на сайте пресс-службы ведомства, водитель ВMW от медосвидетельствования на месте ДТП отказался.

«В рамках уголовного дела назначена серия необходимых экспертиз и исследований. Водитель BMW от медосвидетельствания на месте ДТП отказался, привлечен к ответственности в соответствии со ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю «Газете.Ru» пояснили, что на данный момент водитель задержан и в ближайшие несколько дней ему будет избрана мера пресечения.

При этом на сайте регионального главка отмечается, что за 2017-2018 годы водитель люксового кроссовера десять раз привлекался к административной ответственности, из них восемь раз за превышение скорости движения транспортного средства.

По данным из открытых источников, Руденко является местным бизнесменом. Он является учредителем ООО «Аэк-Нефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Кроме того, мужчина является учредителем еще двух компаний: ООО «Алтайская Энергетическая компания» и ООО «АЭК». В которых он занимает должности генерального директора. При этом на имя его жены зарегистрировано ИП, которое занимается розничной торговлей моторным топливом.

После случившегося Руденко и его жена удалили свои страницы из соцсетей. У мужчины остался лишь закрытый профиль в инстаграме.

Пара проживает в элитном комплексе на Змеиногорском тракте – жители города называют этот район «барнаульской Рублевкой».

В соцсетях погибшей Нагорневой друзья и родственники пишут слова соболезнования и не могут поверить, что женщины и ее ребенка больше нет.

«Моя любимая подруга. Почему мы из-за таких должны терять своих дорогих и родных людей?», — написала Ольга Серебрякова. «В голове не укладывается», «не верю в это» — писали другие пользователи.