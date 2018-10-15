Опустили шлагбаум: чеченцы брали плату за въезд в Париж

В субботу вечером в городе Ливри-Гарган, расположенном в 16 км от Парижа, в результате спецоперации были задержаны 23 уроженца Чечни, которые якобы вымогали деньги у водителей грузовиков и автобусов, следовавших из стран Восточной Европы за возможность въехать и работать в Париже.

Реклама

В понедельник, 15 октября, в посольстве России во Франции «Газете.Ru» пояснили, какие меры были предприняты после того, как стало известно об инциденте.

«Мы сейчас занимаемся этим вопросом. С нашей стороны был направлен французам запрос с просьбой уточнить есть ли среди задержанных граждане России. Ответ пока не получен.

Для того, чтобы консул мог к ним выехать нужно сначала выяснить, что они являются гражданами России. То есть на данный момент никакой официальной информации, за исключением того, что было во французских СМИ, мы не получили. Мы запросили необходимую информацию, но французская бюрократия не самая быстрая в мире», — сообщили в посольстве.

Напомним, что по данным французской газеты Le Figaro, задержанные, среди которых есть и бывшие военные, брали «таксу» в размере 200 евро за автомобиль с водителей автобусов и грузовиков, которые приезжали в Париж из стран Восточной Европы, в том числе из Польши, Молдавии и Украины. Отмечается, что водителей, отказывающихся платить, жестоко избивали.

По данным правоохранительных органов, таким образом злоумышленники зарабатывали около 200 тысяч евро в год. Подготовка к спецоперации заняла несколько недель. В задержании приняли участие около 20-ти полицейских. У задержанных были обнаружены «пачки денег и оружие».

По данным полиции Франции, штаб-квартира группировки находилась в одном из гаражей небольшого парижского пригорода. Задержание произошло в тот самый момент, когда предполагаемые рэкетиры привезли своему шефу недельную выручку. Имя главы группы пока не сообщается, однако известно, что ему около 40 лет и ранее он уже был задержан вместе со своей сожительницей за мелкие правонарушения.

Как сообщает издание, среди задержанных были люди «представляющие угрозу французской госбезопасности», так как они входят в специальное досье S. В эту базу попадают потенциальные террористы.

Примечательно, что задержание чеченцев пока никак не прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В мае этого года полиция Франции сообщала, что французские спецслужбы арестовали шестерых представителей чеченской диаспоры во французских департаментах Нижний Рейн, Жиронда и Верхняя Гаронна.

По одной из версий местных СМИ, арест был связан с террористическими атаками, которые произошли летом 2017 года в испанских городах Барселоне и Камбрильсе. Также предполагалась и другая версия – что спецоперация была связана с событиями в Париже 12 мая. В тот день на случайных прохожих напал 20-летний выходец из Чечни Хамзат Азимов. В результате происшествия один человек погиб, еще несколько были ранены. Сам Азимов был убит полицией.

По состоянию на март 2018 года, численность чеченской диаспоры во Франции составляет около 29 тысяч человек. А по данным Французского бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA), во Франции проживает около 15 тысяч беженцев из России, из них многие из Чечни. Возможно, что такая разница обуславливается тем, что многие выходцы из Чечни уже получили гражданство страны и не попали в список OFPRA. Основной поток чеченских беженцев хлынул во Францию после первой и второй чеченских войн. С тех пор миграция уроженцев Чечни в Европу не прекращается. В течение многих лет в Европе основными претендентами на получение статуса беженца были именно чеченцы. Для них число положительных решений по данному вопросу составляло 94% от общего числа заявлений. Впоследствии эта цифра снизилась до 31%.

Большие чеченские диаспоры есть также в Австрии – примерно 25 тысяч человек, в Бельгии – 17 тысяч человек, в Германии – 12 тысяч человек и в других странах.