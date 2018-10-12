Пошел прицепом: за страшное ДТП в Чувашии арестован водитель

В Чувашии по факту смертельного ДТП, с участием микроавтобуса Fiat Ducato и самосвала Mercedes-Benz Actros, возбуждены сразу два уголовных дела. В пятницу, 12 октября Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики избрал меру пресечения водителю грузовика.

«Суд арестовал водителя самосвала на два месяца», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе.

Реклама

Напомним, трагедия произошла 11 октября примерно в 19.10 на 647-м километре автодороги федерального значения М-7 «Волга» у деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. По предварительным данным, 58-летний водитель самосвала Mercedes-Benz Actros ехал со стороны Москвы в направлении Казани. Он пересек две сплошные и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato с прицепом, за рулем которого находился 51-летний водитель.

На кадрах с места ДТП видно, что красный микроавтобус лежит в кювете на крыше. От удара крышу и бок Fiat буквально вмяло внутрь. Прицеп так и остался под передним левым колесом грузовика. Лобовое стекло самосвала выбито, как и фары. Покорежена левая часть кабины и дверь. Оба автомобиля эвакуировали с места происшествия.

Фоторепортаж: В Чувашии в ДТП с микроавтобусом погибли 12 человек __is_photorep_included12018127: 1

Скорее всего, микроавтобус хотел уйти от столкновения и вполне возможно, что последствия аварии могли быть не такими ужасающими, если бы он ехал без прицепа, который зацепился об грузовик. Однако в пресс-службе МВД по Чувашской Республике предположили, что наличие прицепа скорее всего не отразилось на последствиях аварии.

Как пояснил «Газете.Ru» начальник отделения информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Олег Ашнин, удар пришелся в боковую часть Fiat.

«Наличие прицепа у микроавтобуса никак не повлияло на последствия аварии. Удар пришелся в боковую часть самого Fiat. Те, кто спереди сидел – все выжили. Прицеп здесь роли не играл», — предположил Ашнин.

Дело в том, что больше всего пострадала именно задняя часть микроавтобуса: именно те пассажиры, которые сидели сзади – погибли.

В микроавтобусе находились 18 человек. Отмечается, что большинство из них женщины. Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике, от полученных травм на месте скончались 11 пассажиров.

«В результате ДТП скончались 11 пассажиров микроавтобуса, ранены 8 человек, в том числе оба водителя и 6 пассажиров Fiat, одному пассажиру оказана разовая медицинская помощь. Среди пострадавших несовершеннолетних нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как рассказал местным СМИ один из выживших пассажиров, все они ехали в Подмосковье на заработки – собирались работать в теплицах, грузить овощи и потом отправлять заработанные деньги семьям домой.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После аварии водителя грузовика задержали. Максимальное наказание по данной части статьи составляет лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, региональное управление СК по факту аварии возбудило еще одно дело.

«В связи с выявленными нарушениями в деятельности хозяйствующих субъектов, в чьем владении находятся указанные автотранспортные средства, следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении на сайте управления. Максимальное наказание по данной части статьи составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование этого уголовного дела передано для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщается на сайте пресс-службы СК России, микроавтобус не прошел предрейсовый техосмотр, не был оборудован тахографом, также отсутствовали документы на осуществление рейса, а водитель не прошел медицинское освидетельствование.

В пятницу, 12 октября в Республике Чувашия объявлен траур по погибшим. Семье каждого погибшего будет оказана единовременная материальная помощь в размере 250 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получит каждый пострадавший. Из резервного фонда кабинета министров Чувашской Республики на оказание помощи родственникам умерших и пострадавшим направляют 3 миллиона 200 тысяч рублей.