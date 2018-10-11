Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы

В четверг вечером в Чувашии произошло смертельное ДТП. Микроавтобус Fiat Ducato лоб в лоб влетел в грузовик. В результате столкновения, по предварительным данным, погибли не менее восьми человек.

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Трагедия произошла в Чебоксарском районе на 647-м километре трассы М-7 «Волга» недалеко от деревни Лапсары.

Как сообщили «Интерфаксу» в МВД по Чувашской Республике, в результате столкновения погибли восемь человек.

«Столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус, который следовал из Канаша в Москву. По предварительным данным, погибли 8 человек из Fiat, еще несколько доставлены в больницу», — заявили в ведомстве.

Фоторепортаж: В Чувашии в ДТП с микроавтобусом погибли 12 человек __is_photorep_included12018127: 1

Между тем данные о погибших разнятся. Телеграм-каналы сообщают о 12 жертвах. Некоторые СМИ утверждают, что в ДТП погибли 11 пассажиров.

Видео с места ДТП опубликовал телеграм-канал Mash. Несмотря на непроглядную тьму на записи можно разглядеть лежащий на крыше в кювете красный микроавтобус. Перед ним на встречной полосе стоит грузовик, который, по всей видимости, не получил сильных повреждений.

По предварительным данным, самосвал выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В микроавтобусе находились рабочие, которые ехали из Канаша в Москву на заработки.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Сообщается, что на месте происшествия находятся сразу 7 бригад скорой медицинской помощи. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Аварии с участием пассажирского транспорта и большим количеством жертв встречаются не так редко. Крупная трагедия произошла рано утром 5 октября на 24-м километре автодороги «Тверь-Ржев» неподалеку от деревни Некрасово Калининского района. Эта авария стала крупнейшей в России по числу погибших с начала года.

По данным следствия, микроавтобус Ford Transit, осуществлявший маршрутную перевозку из Твери в Старицу, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу. В результате чего на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», который ехал из Ржева в Тверь.

С места происшествия изъяли тахограф, который сейчас следователи расшифровывают для выяснения обстоятельств ДТП. Спидометр в микроавтобусе застыл на отметке 98 км/час, что говорит о превышении скорости — максимальная разрешенная скорость на данном участке дороги, в зависимости от ограничений, не могла превышать 90 км/ч.

Кадры с места аварии жуткие. От сильнейшего удара Ford буквально смял автобус со стороны водителя, а передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Погибшие лежали на асфальте, повсюду были разбросаны личные вещи и обувь. Пол микроавтобуса был залит кровью, которая стекала на дорогу.

В результате столкновения погибли водитель и 12 пассажиров микроавтобуса — среди жертв ДТП 10 женщин, в том числе сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также жена главы Старицкого района. Лишь один из пассажиров, 19-летний студент Тверского технического университета из города Старица, по счастливой случайности выжил.

Автобус был почти пустой. В нем находились 48-летний водитель и 64-летняя женщина. Все пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в больницу на вертолете Ми-8 МЧС России. В настоящее время молодой человек и водитель пришли в сознание, однако их состояние оценивается как тяжелое. Здоровью женщины ничего не угрожает.

По факту ДТП региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Между тем УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В субботу, 6 октября, стало известно, что по делу задержан директор компании-перевозчика «ТрансАвто», которой принадлежит микроавтобус Ford Transit.