Последний юбилей: лимузин загубил 20 жизней

В США произошла крупнейшая авария по числу жертв за последние девять лет, жертвами которой стали 20 человек.

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Трагедия случилась еще в субботу, 6 октября, около 14.00 в северной части штата Нью-Йорк в городе Скхари, однако подробности аварии стали известны лишь в понедельник. На скорости около 100 км/ч лимузин Ford Excursion 2001 года выехал на перекресток, перед которым установлен знак «стоп». По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на парковку придорожного кафе Apple Barrel Country, где

протаранил Toyota Highlander и насмерть сбил двух пешеходов, находящихся около машины. После этого лимузин слетел в овраг, где врезался в дерево. Удар был такой силы, что обломки автомобиля и одно из колес разлетелись по всему оврагу.

Очевидцы аварии утверждают, что в момент удара стоял оглушительный грохот.

«Мы думали, что это был взрыв», — рассказывала одна из женщин, на глазах которой все произошло.

По данным следствия, скорее всего водитель не учел, что на автомобиле с таким размером и количеством пассажиров, затормозить достаточно сложно.

Как выяснилось позже, в лимузине находились 18 человек, включая водителя. Все они от полученных травм скончались на месте. После происшествия появилась информация, что в лимузине находились молодожены, их родственники и гости.

Однако через некоторое время выяснилось, что в автомобиле находились гости, приглашенные на празднование 30-летия некой Эми Стинбург и сама именинница.

На место происшествия приехала тетя девушки и рассказала местным СМИ, что в этой аварии потеряла троих родственников.

«Наша жизнь изменилась навсегда. В машине была моя племянница и ее муж. Они поженились в июне этого года. Моя дочь тоже была приглашена на празднование дня рождения, но не смогла пойти», — рассказала Валери Абелинг.

Барбара Дуглас рассказала, что вечеринка в тот день была по случаю юбилея ее самой молодой племянницы.

«У меня было четыре племянницы и все они мертвы. Все они там», — говорила женщина.

После инцидента в Америке заговорили о безопасности пассажиров лимузинов. При создании автомобиля «для праздников» из него убирают ремни и подушки безопасности, что приводит к катастрофическим последствиям. Отмечается, что водитель и пассажир на переднем сиденье пренебрегли безопасностью и не были пристегнуты.

Заместитель шефа полиции штата Нью-Йорк Кристофер Фиоре назвал эту аварию самой кровавой за последние девять лет.

«Я служу здесь уже 12 лет, и на моей памяти это самое страшное происшествие, самая ужасная трагедия за долгие годы. В феврале 2009 года была авиакатастрофа под Буффало, тогда погибли 50 человек. Но с тех пор мы такого не видели», — рассказал Фиоре.

Накануне трагедии в США, в пятницу, 5 октября в Тверской области произошло смертельное ДТП. Аварию уже назвали самой крупной в России по количеству жертв с начала года. По данным следствия, микроавтобус Ford Transit, осуществлявший маршрутную перевозку из Твери в Старицу, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу. В результате чего на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», который ехал из Ржева в Тверь. От сильнейшего удара в маршрутке погибли 13 человек – водитель и 12 пассажиров. Лишь одному мужчине удалось выжить. В автобусе находились лишь водитель и женщина. Они были госпитализированы.

По факту ДТП региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Между тем УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В субботу, 6 октября, стало известно, что по делу задержан директор компании-перевозчика «ТрансАвто», которой принадлежит микроавтобус Ford Transit.