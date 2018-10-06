Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли

В Тверской области по делу о смертельном ДТП, в котором погибли 13 человек, задержан директор компании-перевозчика «ТрансАвто», которой принадлежит микроавтобус Ford Transit.

«В настоящее время следователями СКР задержан директор ООО «ТрансАвто», ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок, с ним проводятся следственные действия.

Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте Следственного комитета России.

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Напомним, трагедия произошла рано утром 5 октября на 24-м километре автодороги «Тверь-Ржев» неподалеку от деревни Некрасово Калининского района. Эта авария стала крупнейшей в России по числу погибших с начала года.

По данным следствия, микроавтобус Ford Transit, осуществлявший маршрутную перевозку из Твери в Старицу, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу. В результате чего на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», который ехал из Ржева в Тверь.

С места происшествия изъяли тахограф, который сейчас следователи расшифровывают для выяснения обстоятельств ДТП. Спидометр в микроавтобусе застыл на отметке 98 км/час, что говорит о превышении скорости — максимальная разрешенная скорость на данном участке дороги, в зависимости от ограничений, не могла превышать 90 км/ч.

Кадры с места аварии жуткие. От сильнейшего удара Ford буквально смял автобус со стороны водителя, а передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Погибшие лежали на асфальте, повсюду были разбросаны личные вещи и обувь. Пол микроавтобуса залит кровью, которая стекала на дорогу.

В результате столкновения погибли водитель и 12 пассажиров микроавтобуса — среди жертв ДТП 10 женщин, в том числе сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также жена главы Старицкого района. Лишь один из пассажиров, 19-летний студент Тверского технического университета из города Старица, по счастливой случайности выжил.

Автобус был почти пустой. В нем находились 48-летний водитель и 64-летняя женщина. Все пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в больницу на вертолете Ми-8 МЧС России. В настоящее время молодой человек и водитель пришли в сознание, однако их состояние оценивается как тяжелое. Здоровью женщины ничего не угрожает.

По факту ДТП региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

Между тем УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, прокуратурой Тверской области проводится проверка по факту ДТП. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Калининского района. Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП.

Среди вероятных причин страшной аварии – водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем, так как у него нет тормозного пути. Кроме того, есть еще одна версия – единственный выживший пассажир утверждает, что водитель говорил по телефону.

В Тверской области 6 и 7 октября объявили днями траура. Семьи погибших получат 200 тысяч рублей от региональных властей, а пострадавшие — по 100 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством. В компании АО «СОГАЗ», где была застрахована гражданская ответственность владельца микроавтобуса Ford, рассказали, что родственники погибших могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб.