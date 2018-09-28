Нечистоты и шашки: в Киеве атаковали торгпредство РФ

Посольство России на Украине направило украинским коллегам ноту протеста в связи с тем, что в четверг, 27 сентября, неизвестные облили нечистотами автомобили российских дипломатов в Киеве, а также прокололи шины и сорвали номера.

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Инцидент произошел около 15.30 в переулке Всеволода Петрива, где располагается торговое представительство России на Украине. Злоумышленники вылили на автомобили дипломатов — Toyota Land Cruiser и Ford Kuga — нечистоты и краску.

Кроме того, хулиганы нанесли на проезжую часть оскорбительные надписи. На территорию торгпредства злоумышленники закинули дымовые шашки, передает ФАН.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии Украины молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Посольство также сообщило, что инцидент был совершен силами украинских националистических движений.

«Очередная наглая вылазка утвердившихся в своей безнаказанности радикалов-националистов

является грубым нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой принимающее государство обязано обеспечивать защиту аккредитованных в нем дипломатических представительств от всякого вторжения, ущерба, нарушения спокойствия или оскорбления его достоинства», — возмутились российские дипломаты.

При этом диппредставительство посетовало, что неоднократные обращения к Киеву с требованием недопущения подобных насильственных действий, привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей остаются без ответа.

«Ожидаем от украинской стороны публичного осуждения этой варварской выходки. Исходим из того, что ею будут предприняты все необходимые шаги для немедленного расследования преступления, обеспечения безопасности российских представительств на территории Украины, их сотрудников и имущества, а также возмещены причиненные материальные убытки», — резюмируется коммюнике.

В Сети сообщили, что в это время в здании проходил банкет к отъезду из Киева руководителя представительства Россотрудничества Константина Воробьева.

Переулок Всеволода Петрива, где расположено здание российского торгового представительства, раньше носил название переулок Щербакова, но был переименован в 2016 году в честь генерал-хорунжего армии Украинской народной республики Всеволода Петрива, «героя» Украинской революции 1917 — 1921 годов и сторонника Симона Петлюры.

В июне нынешнего года возле здания посольства РФ в Киеве прошла акция протеста против «российской агрессии» в Донбассе, а также против участия сборных команд западных стран в чемпионате мира по футболу в России.

Участники движения принесли и возложили декоративные картонные гробы к ограде здания посольства РФ в столице Украины. Судя по их оформлению, протестующие уверенны, что участие в боевых действиях принимает частная военная компания «Вагнер», передает НСН.

Месяцем ранее —

9 мая — украинские радикалы напали уже на самого Константина Воробьева. Они облили дипломата зеленкой.

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно девятого мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек и облили нечистотами и зеленкой», — сообщил Воробьев.

Дипломат отметил, что националисты следили за ним и знали, когда и где на него напасть. По его словам, на Украине он имеет дипломатический статус. Воробьев заявил, что собирается обратиться в полицию по факту атаки, при этом серьезной реакции правоохранителей, как он сам утверждает, можно не ждать, так как это уже не в первый раз, и виновники до сих пор не наказаны.

Нападавшие являются членами организации С14 [«Сич»], заявила пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказал о том, как украинские бойцы — ветераны АТО — угрожали дипломату из России, который участвовал в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации.

Она рассказала, что 9 мая украинская делегация проводила в ООН «мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации». По словам Захаровой, украинская сторона на мероприятие пригласила «ветеранов АТО», том числе людей, представленных «как снайперы, приехавшие с юго-востока» страны.

«По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИД — и начали угрожать физической расправой», — рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что в здании ООН «бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали». Она охарактеризовала инцидент, который был организован украинской стороной, как часть политики «Киева по запугиванию сотрудников» российского ведомства.