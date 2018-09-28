«За стекло ответите»: почему мать оплатила наезд на ее сына

В Липецкой области СК и региональное УМВД России проверит ДТП, в котором пострадал 11-летний ребенок.

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Инцидент произошел еще 20 сентября у дома №66 на улице Коммунаров в Ельце. Известно о нем стало чуть позже, когда мама сбитого мальчика – Мария, попросила в соцсетях откликнуться очевидцев происшествия.

По словам женщины, в тот момент машины остановились, чтобы пропустить ребенка, как из-за автомобилей неожиданно выехал синий Nissan, который сбил мальчика. На фотографиях, сделанных на месте происшествия видно, что за машиной лежит детский велосипед. Ехал ребенок на нем или вез рядом – не уточняется.

За рулем иномарки оказался некий Харламов, который после ДТП якобы вызвал «скорую помощь». Однако медики не приехали и, как выяснилось позже, их никто и не вызывал. Якобы вместо этого водитель позвонил знакомому сотруднику ГИБДД. Однако совсем не для того, чтобы оформить аварию.

«Он приехал на своей личной машине, и они стали вдвоем меня запугивать, что оштрафуют на 250 тысяч рублей и вымогать деньги за разбитое стекло на машине, которое мой сын разбил своей головой. Я в тот момент плохо соображала и согласилась на все, лишь бы моего сына отвезли в больницу.

Сотрудник ГИБДД на своей личной машине отвез нас с сыном в детскую больницу и в машине он запугал ребенка, чтобы тот сказал врачу, что врезался в стену на велосипеде. Если он так не скажет, то маму оштрафуют на 250 тысяч рублей», — рассказала Аверина в соцсетях.

В больнице ребенок, якобы испугавшись угроз незнакомого дяди, сказал врачу, что хорошо себя чувствует. После этого врач не стал осматривать мальчика и отпустил домой. Однако уже дома состояние пострадавшего в ДТП начало ухудшаться.

Под вечер объявился и Харламов, который начал названивать женщине и требовать с нее 20 тысяч рублей на замену лобового стекла. Однако у многодетной матери не было таких денег, и она была вынуждена занять такую сумму у соседки.

Харламов даже написал расписку о том, что он получил 20 тысяч рублей и претензий к женщине не имеет. Фотографию документа Мария также выложила в соцсетях.

По словам мамы ребенка, ночью у мальчика началась сильная рвота и поднялась высокая температура. Женщина пыталась лечить ребенка собственными силами, однако на следующий день, когда мальчик упал в обморок, она вызвала «скорую» и ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные синяки на ногах.

После этого женщина проконсультировалась у юриста и подала заявление в полицию и прокуратуру, ходила на прием к прокурору города Елец. Инцидентом заинтересовались и в региональном управлении СК.

«Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка сообщения в средствах массовой информации о неправомерных действиях сотрудника ГИБДД при дорожно-транспортном происшествии с участием 11-летнего школьника», — говорится в сообщении на сайте управления.

Как рассказали «Газете.Ru» в УМВД России по Липецкой области, женщина обратилась с заявлением лишь 24 сентября, спустя четыре дня после случившегося. В ведомстве заявили, что будет организована доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. В ведомстве уточнили, что ДТП зарегистрировано не было, о нем стало известно только после обращения женщины.

При этом пользователи соцсетей раскритиковали действия матери, которая не вызвала «скорую» самостоятельно, села с ребенком в машину к неизвестному и искала Харламову деньги, в то время как состояние ее ребенка ухудшалось. Кроме того, многие комментаторы утверждали, что «после драки кулаками не машут» и якобы женщине раньше надо было спохватиться и переживать за здоровье сына.

Также в сети нашлись и те, кто видел происходящее, но тем не менее откликнуться на помощь матери они не спешат. По словам пользователей, пешеходного перехода на месте происшествия нет, и мальчик через дорогу ехал на велосипеде. Многие комментаторы жалеют водителя «простого работягу», который, по их мнению, выехал из-за поворота на скорости 30-40 км/ч и просто не успел затормозить.