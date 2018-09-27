Новые правила: как изменилась регистрация автомобилей

Опубликованный приказ МВД от 26.06.2018 № 399 меняет лишь отдельные аспекты регистрации автомобилей. Принципиальная суть самой процедуры с вступлением в силу новых правил не изменится. Изменения были вызваны необходимостью отразить в законодательстве новые веяния, в частности появление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) и желанием обобщить многочисленные поправки в документ, которые по отдельности вносились в него за последние годы.

Основное новшество заключается в том, что водителям теперь разрешается ставить на учет автомобили с ЭПТС. До этого юридического обоснования этой процедуры в законе просто не было.

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Самое внедрение этих документов проходит не так гладко, как хотелось бы властям и срок окончательного отказа от бумажных ПТС постоянно переносится. Так, минувшим летом по решению Евразийской экономической комиссии полный отказ от бумажных ПТС перенесли на 1 ноября 2019 года. Впрочем, тем автомобилистам, кто имеет на руках привычный бумажный документ волноваться не стоит – специально обменивать его не придется, но при желании автовладелец, конечно, сможет обзавестись и документом в электронной форме.

По замыслу властей, переход на ЭПТС позволит ударить по злоумышленникам и затруднить им легализацию «серых» автомобилей.

Кроме того, теперь станет проще установить на автомобиль новый силовой агрегат.

Речь идет именно о новом моторе, идентичном по мощности тому, который подлежит замене. Раньше сотрудники ГИБДД при регистрации мотора могли потребовать на него дополнительные документы, а теперь при соблюдении никаких согласований не нужно. Инспекторы ДПС на дорогах не будут сверять номер силового агрегата, поскольку он указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель возить с собой не обязан.

Урегулирована и ситуация, когда у автомобиля несколько собственников. По новым правилам все собственники могут вместе приехать в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них. Либо есть другой вариант, для кого-то более простой: все собственники оформляют у нотариуса согласие на то, что машина будет зарегистрирована на одного из них. После этого будущий автовладелец приезжает с этим документом в Гоставоинспекцию и оформляет машину на себя.

Также новые правила разрешают регистрировать автомобиль не только по паспорту владельца, но и по временному удостоверению личности, которое выдает тем, кто паспорт по тем или иным причинам утратил.

Приказ МВД вступит в силу через 10 дней с момента официального опубликования, то есть 6 октября.

Напомним, что в августе был принят закон «О государственной регистрации транспортных средств». Документ, который призван заметно облегчить жизнь автовладельцам, вступит в силу через год.

Главное нововведение заключается в том, что поставить машину на учет можно будет без посещения ГИБДД – номера, в качестве дополнительной услуги, можно будет получить прямо у официального дилера.

Также изменения коснутся самих знаков. Вводится два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы).

ГИБДД будет присваивать только номер, а знаки автовладелец будет получать самостоятельно — у изготовителя.

К последним будут предъявляться особые требования (в том числе по охране спецпродукции и оборудования). Все эти фирмы включат в отдельный реестр, для них ФАС также разработает предельные тарифы. При этом владельцы американских и японских машин с площадкой под номер нестандартных размеров смогут изготовить таблички с нужными габаритами.