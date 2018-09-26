«Занесение хвостов»: заправки заплатят за недолив

Выступая на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что оборотные штрафы для российских АЗС за недолив топлива могут быть введены в 2019 году.

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Он рассказал журналистам, что госкомиссия одобрила законопроект о введении оборотных штрафов и в ближайшее время он будет согласован с другими ведомствами.

По словам министра, законопроект собираются внести в Госдуму в осеннюю сессию, но он не исключил, что это может произойти и в весеннюю сессию.

«С учетом практики, потребуется время для переходного периода. Я думаю, что с 1 января 2019 года — это самый ранний период, когда он будет введен. Возможно, это будет в середине следующего года», — указал Мантуров.

Также министр отметил, что в последнее время наблюдается снижение числа нарушений в части качества топлива. По его словам, именно введение оборотных штрафов оказалось эффективным методом по борьбе с нарушениями.

«Мы уже видим только за работу первого полугодия, что объем наложенных штрафов составил более 40 миллионов рублей. И выявленных нарушений существенно меньше, с 40% снизились до 14%», — сказал Мантуров.

Первый вице-президент Российского топливного союза (РТС), президент НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что оборотные штрафы не являются самым действенным методом по борьбе с недоливом топлива.

«Есть более эффективный способ борьбы с контрафактом. Это аналог системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), где прослеживается вся цепочка движения нефтепродукта: от переработки до конечного потребителя. Именно эту систему мы неоднократно предлагаем для введения. Даже выступили с инициативой сделать пилотный вариант в Санкт-Петербурге.

Введение оборотных штрафов — опять же удар по конечному элементу. Это «занесение хвостов», но не решение проблемы как таковой», — считает Ашихмин.

Эксперт отмечает, что наблюдающееся в последнее время падение рентабельности топливного бизнеса не является причиной обмана конечных потребителей. Такая ситуация наблюдалась и раньше, когда бизнес владельцев заправок был куда прибыльнее. По его словам, искоренить это можно только жестким контролем каждого литра в электронном виде.

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с «Газетой.Ru» ранее отмечал, что наказание в данном случае никого не пугает.

«На данный момент штрафы в принципе никого не пугают, и совершенно спокойно продавцы не доливают топливо. Но здесь вопрос в том, что необходимо и увеличивать надзор, ведь если мы даже введем штрафы в 5%, ситуация не изменится. То есть нужны методики, которые позволяли бы проводить мероприятия по контролю.

Также существенным фактором здесь будет добровольная сертификация, которая позволит отделить тех, кто не хочет дружить с законом, от добропорядочных продавцов. Такие меры принесут результаты в том случае, если будут работать в комплексе», — отметил Канаев.

Напомним, что ранее руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексей Абрамов направил предложение в правительство о введении оборотных штрафов за недолив топлива на заправках.

Также он рассказал, что с начала года Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 миллионов рублей за низкое качество топлива. Самым крупным стал штраф в 6 млн руб., наложенный на три заправки Shell.

Согласно закону, штраф равен 1% совокупного размера годовой выручки, полученной от реализации топлива на данной АЗС, но не менее 500 тысячам рублей, за повторное нарушение предусматривается штраф в размере 3% с оборота, но не менее двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) по методике «тайного покупателя» провела исследование, результаты которого вызвали широкий резонанс. Оказалось, что на российских АЗС массово обманывают потребителей, не доливая топливо. В ходе исследования недолив топлива был зафиксирован на 76% АЗС.

Как отмечали в ФАР, используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо, которое не соответствует требованиям ТР ТС, и по более высокой цене.

Однако с результатами мониторинга категорически не согласился Независимый топливный союз (НТС).