Фатальный обгон: пьяный лихач погубил всю семью

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибла семья из трех человек, в том числе семимесячный ребенок.

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Скандальное ДТП произошло еще вечером в пятницу 21 августа. Светлана Воробьева, ее 32-летняя дочь Ирина Степанова и семимесячная внучка Карина Степанова, находящаяся в детской коляске, возвращались из гостей домой в село Байдары и шли по обочине дороги.

Примерно в 20.25 на 92 км трассы Курган – Половинное – Воскресенское 39-летний Александр Корытов за рулем «ВАЗ-2104» начал обгон попутного автомобиля Toyota. В этот момент он не справился с управлением и вылетел на обочину встречного направления, где шла семья. От полученных травм трое пешеходов погибли на месте происшествия.

После произошедшего водитель бросил машину и сбежал с места ДТП, однако позже его все-таки задержали сотрудники полиции. Мужчина получил травмы средней степени тяжести и ему понадобилась помощь медиков.

По словам очевидцев, водитель «ВАЗ» был «пьяный в ноль». Позже ему провели медосвидетельствование, которое все очевидцы ДТП считали лишь формальностью.

Оказалось, что в тот день Корытов выпивал со своим другом, неким Сорокиным. Именно ему и принадлежит «ВАЗ», на котором сбили семью.

«Сразу же после ДТП в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок от четырех до девяти лет.

Также в пресс-службе «Газете.Ru» пояснили, что водитель «ВАЗ-2104», несмотря на полученные травмы, смог присутствовать на суде, где ему в понедельник избиралась мера пресечения. Суд естественно арестовал Корытова и отправил его в СИЗО на два месяца.

В полиции добавили, что на данный момент скорость водителя в момент наезда на людей точно не установлена. Для этого позже будет проводиться следственный эксперимент, в результате которого эти данный будут получены. Также пока не уточняется сколько промилле обнаружено в крови Корытова, так как результатов экспертизы пока нет. При этом факт опьянения виновника трагедии, судя по вменяемой ему статье, сомнений у полицейских не вызывает.

Между тем обстоятельства происшествия до сих пор не ясны. Корытов и Сорокин, как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе, рассказывают разные версии того, как подозреваемому удалось завладеть автомобилем, пытаясь сделать виновным в этом своего товарища.

На данный момент проводится доследственная проверка для выяснения этих обстоятельств. По ее результатам может быть возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Корытова, который мог неправомерно завладеть автомобилем.

Так и в местных СМИ есть несколько версий событий. По одним данным Корытов и Сорокин отмечали рождение ребенка, при этом выпивая. Впоследствии владелец машины уснул, а его товарищ решил воспользоваться этим и взять «ВАЗ» покататься.

По другой версии, выпив, Корытов предложил Сорокину поехать в Тюмень, однако тот отказался, сказав, что они уже много выпили. Тогда Корытов решил ехать один и по каким-то причинам его друг не был против одолжить ему машину.

Аварии, когда пьяного автомобилиста выкидывает на обочину, на которой находятся люди, случаются нередко. Так 24 мая в 8.55 в маленьком городке Южа в Ивановской области 42-летний местный житель за рулем «ВАЗ-21124» на огромной скорости сначала наехал на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. После этого его выбросило на встречку, где он сбил еще трех велосипедистов. Однако и это не остановило лихача и он пролетел до монумента памяти ВОВ – гаубицы.

В результате ДТП погибли двое велосипедистов: 67-летний мужчина не дождался приезда Скорой помощи, а 39-летняя женщина скончалась в Южской ЦРБ. Подросток 15 лет с переломом левого бедра и левого предплечья, а также травмами головы госпитализирован в местную ЦРБ. Женщина с травмами головы, ушибом головного мозга и переломом левой руки госпитализирована в областную клиническую больницу города Иваново.

Медосвидетельствование водителя показало 2,56 промилле. По словам очевидцев, после аварии вдрызг пьяный мужчина не мог стоять на ногах: в патрульную машину полицейским его пришлось вести под руки. Тогда предполагалось, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии после рабочей смены. Очевидцы предполагали, что он так «летел» к открытию магазина, чтобы успеть «за добавкой». Ведь алкоголь в Ивановской области продается с 9.00 до 21.00.