Вне закона: «СтопХам» ликвидировали повторно

Мосгорсуд в пятницу принял решение о ликвидации скандально известного движения «СтопХам», которое получило известность на федеральном уровне благодаря роликам, на которых активисты различными способами борются с нарушителями правил дорожного движения.

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Деятельность созданной в 2010 году организации всегда вызывала у водителей бурную реакцию – у одних это было бурное возмущение, у других бурный восторг. Нередко горячие препирательства с водителями-нарушителями, среди которых было немало тех, кто обслуживал статусных чиновников или крупных бизнесменов, заканчивались рукопашной схваткой и вызовом полиции. Впрочем, почти все нарушители, отказывающиеся добровольно перепарковаться или съехать с пешеходной дорожки, так или иначе, все равно всегда получали на лобовое стекло «фирменный» стикер.

Ликвидировать «СтопХам» по иску Минюста суд решил на основании того, что организация не публиковала отчеты о своей деятельности.

«В исковом заявлении Министерство юстиции указывает, что административный ответчик не исполнил п. 3.2 ст. 32 федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», возлагающий на некоммерческие организации обязанность ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационных ресурсах Минюста России в сети «Интернет» отчет о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в уполномоченный орган. Административный ответчик требуемые законом сведения за 2016 г. в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на информационных ресурсах Минюста не размещает, в СМИ отчет не опубликовал», - рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе суда.

При проведении федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций «СтопХаму» выносились письменные предупреждения со сроком устранения нарушений действующего законодательства, однако, как установил суд, нарушения устранены не были.

После вступления решения в законную силу Минюст исключит «СтопХам» из Единого государственного реестра юридических лиц. Впрочем, у движения еще есть целый месяц на то, чтобы обжаловать решение в Верховном суде.

Два года назад, в начале сентября 2016 года, Верховный суд уже отменял аналогичное решение Мосгорсуда о ликвидации «СтопХама».

Напомним, что в октябре 2015 года Минюст обратился с Мосгорсуд с ходатайством о ликвидации движения из-за нарушений законодательства. Впрочем, по неофициальным данным, ликвидировать некогда прокремлевского проекта чиновники решили из-за его чрезмерной скандальности.

Близкие к Кремлю источники отмечали, что «СтопХам» оказался плохо управляемым движением, на который поступало слишком много жалоб.

В частности, среди «жертв» активистов оказались Никита Михалков, гимнаст Алексей Немов, супруга заместителя полпреда Чечни при президенте РФ Тамерлана Мингаева, а также водитель Михаила Триноги — главы секретариата Дмитрия Медведева.

Впрочем, формальным поводом для Минюста, как и сейчас, стало отсутствие отчетов о своей деятельности – их «СтопХам» не публиковал с 2013 года. Активисты не согласились с позицией Минюста. В Верховном суде представитель организации заявил в частности, что об исключении организации из состава юрлиц в «СтопХаме» узнали лишь 30 марта 2016 года из СМИ.

Представитель Минюста тогда подтвердил, что одно из извещений о нарушениях, допущенных организацией, действительно не было доставлено, но все равно просил ВС оставить решения Мосгорсуда без изменений.

Тем не менее, Верховный суд встал на сторону активистов и отправил дело на новое рассмотрение Мосгорсуд. Впрочем, к тому времени в Минюсте свои претензии к движению отозвали, и оно продолжило свою деятельность, хотя и далеко не так ярко, как в предыдущие годы.

Лидер движения Дмитрий Чугунов, благодаря проекту оказавшийся в 2014 году составе Общественной палаты РФ, после заседания заявил журналистам, что «СтопХам» сможет функционировать и без официальной регистрации.

«Мы не будем оспаривать решение Мосгорсуда о ликвидации некоммерческой организации», - сказал он. Чугунов пояснил, что для продолжения рейдов, которые теперь направлены не только против нарушителей парковки, официальная регистрация движению не нужна.