Больше экспертиз: новый поворот в деле Сократа и Аристотеля

Как стало известно «Газете.Ru», по резонансному делу о смертельном ДТП в Энгельсе, фигурантом которого стал руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Саратовской области Аристотель Ашкалов, назначено 17 различных экспертиз.

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По словам источника, знакомого с материалами дела, следователь, в частности, назначил экспертизы вещей погибших и семьи Ашкаловых, отпечатков пальцев на автомобиле, компьютеров и флэшек, изъятых у Ашкаловых дома и на работе, дактилоскопическую. Кроме того, будет проведена повторная автотехническая экспертиза и экспертиза, направленная на детальное изучение видеозаписей, фигурирующих в деле.

В материалах дела изложена версия обвиняемого в ДТП — брата Аристотеля, бизнесмена Сократа Ашкалова.

«На следующий день после аварии, 5 августа поступило заявление, о том, что он был за рулем в момент ДТП. В ходе последующего допроса Ашкалов дал признательные показания без развернутых ответов на поставленные вопросы. В последующем им указано местонахождение автомобиля, который осмотрен и изъят 6 августа. В дальнейшем от дачи показаний он отказался.

В своих заявлении и ходатайстве он сообщил о неисправности тормозной системы и выдвинул версию о том, что пешеходов «сбил» другой автомобиль, отчего они были отброшены на автомобиль Luxgen 7 U22T.

Десятого августа участием специалиста-автотехника проведен осмотр автомобиля и выявлены признаки искусственного удаления тормозной жидкости, зафиксированы повреждения в правой передней части кузова», — говорится в тексте документа.

Также в деле присутствуют показания свидетелей, которые различно трактуют смертельную аварию.

Согласно сообщению на сайте Следственного комитета России, Аристотель Ашкалов место ДТП не покидал, скрылся лишь его брат – Сократ. По данным следствия, допрошенные сотрудники скорой помощи утверждают, что высокопоставленный сотрудник регионального СК помогал грузить медицинскую каталку с потерпевшей в машину.

Однако, по словам источника «Газеты.Ru» в медицинских кругах Саратова, врач, которая была допрошена по делу, утверждает, что помогать им вышел лишь неизвестный парень из толпы. Ашкаловых медик не знает, очной ставки с братьями проведено не было, поэтому утверждать, что этим неизвестным был Аристотель, она не может.

Как рассказали «Газете.Ru» родственники погибшей Ларисы Казариной, примерно через неделю после аварии, к ним домой приходила женщина, которая представилась юристом Ашкаловых. Она предложила оплатить похороны, однако об извинениях со стороны ее клиентов не было и речи. От оплаты родственники отказались, а сами братья на связь не выходили.

Родные погибшей собираются добиваться объективного расследования, в виновность брата высокопоставленного следователя они не верят и убеждены, что виновником аварии был именно Аристотель Ашкалов.

Тихое увольнение

Между тем ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что Аристотель лишился высокопоставленного поста в областном управлении СК. Эту информацию подтвердил следователь. Однако по каким причинам он был уволен, не уточняется. По данным местных СМИ, приказ об увольнении Аристотеля подписал лично Председатель СК России Александр Бастрыкин.

Как сообщают источники «Четвертой власти», решение было принято еще 5 сентября. При этом в документе якобы сказано, что Ашкалов уволен из-за «утраты доверия».

Местный телеграм-канал «Театр взрослого зрителя» сообщил, что продолжить службу в правоохранительных органах он уже не сможет.

«Увольнение состоялось по дискредитирующим мотивам, поэтому продолжить службу в структурах СК Ашкалов уже не сможет», — говорится в сообщении.

Также упоминается, что ранее непосредственный начальник сотрудника Николай Никитин старался выгородить подчиненного, якобы не причастного к смертельному ДТП.

При этом в региональном управлении СК «Газете.Ru» объяснили, что у них информации об увольнении нет и комментировать кадровые вопросы в их обязанность не входит, отметив при этом, что они также читали сообщения СМИ про увольнение высокопоставленного сотрудника и в курсе ситуации. Также в пресс-службе сообщили, что для уточнения этого вопроса следует обратиться в центральный аппарат ведомства.

«Газета.Ru» еще 10 сентября направила запрос в центральный аппарат СК России, однако по состоянию на 21 сентября, то есть уже после отведенных законом на ответ семи дней, никакой реакции из ведомства так и не последовало. На телефонные звонки в пресс-службе СК России 10, 14, 17 и 21 сентября ни разу никто не ответил.

ДТП с черной иномаркой

Напомним, что скандальный наезд на двух женщин произошел еще 4 августа в Энгельсе на улице Маяковского недалеко от дома №294.

Неизвестный на черном кроссовере двигался по Волжскому проспекту и сбил двух женщин, переходивших дорогу по «зебре». После этого водитель скрылся с места аварии.

В результате от полученных травм 61-летняя Татьяна Маркова скончалась на месте, вторая женщина была госпитализирована в Энгельскую городскую клиническую больницу. Однако медики не смогли ее спасти – 57-летняя Лариса Казарина через сутки умерла в реанимации.

Позже выяснилось, что женщин сбил водитель достаточно редкой для России модели – Luxgen 7. Также у тайваньского кроссовера были «красивые» номера: С888УЕ64RUS. После этого стало известно, что автомобиль принадлежит Ирине Ашкаловой — жене руководителя процессуального отдела СУ СКР по Саратовской области подполковника юстиции Аристотеля Ашкалова.

В момент ДТП в машине находились супруги Ашкаловы и брат Аристотеля – крупный бизнесмен из Энгельса по имени Сократ. Именно последний позже пришел в полицию с явкой с повинной и заявил, что за рулем якобы находился именно он.

Тот объяснил, что брат позвонил ему вечером и попросил забрать от друзей, что он и сделал. По словам очевидцев, в машине на момент аварии находились двое пассажиров и водитель, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем свидетелям ДТП даже поступали угрозы. Выложивший в сеть видео с регистратора житель Энгельса Юрий Воробьев видел, кто действительно находился за рулем в момент наезда на женщин. Местный телеграм-канал «Театр взрослого зрителя» сообщал, что к мужчине домой приходили неизвестные. «Были подключены чеченцы, которые навестили 51-летнего мужчину у него дома, «чудесным» образом узнав его место жительства. Также свидетелю звонят по телефону», — утверждается в сообщении.

При этом в разговоре с местными СМИ свидетель Воробьев суть угроз рассказывать не стал, сказав лишь: «я еще жить хочу!».

По предположениям родственников потерпевших, за рулем находился высокопоставленный сотрудник СК, причем в нетрезвом виде. По их словам, именно поэтому ему пришлось скрыться с места ДТП, чтобы уничтожить все улики.

«Спрятав машину недалеко от места ДТП, он эвакуировал автомобиль к друзьям при этом накрыв его тканью. После этого машину отмыли от следов ДТП, откачали тормозную жидкость, тем самым хотели показать, что автомобиль в неисправном состоянии», — заявляли родственники погибших.

Ранее материалы дела уже были переданы из местной полиции в управление СКР по Приволжскому федеральному округу (ПФО). После резонанса в СМИ служебную проверку по факту смертельной аварии начал центральный аппарат СК.

По факту аварии в полиции 5 августа было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье – семь лет лишения свободы. Между тем родственники погибших просят привлечь виновника аварии также по ст. 125 УК РФ. «Оставление в опасности», ведь после ДТП одна из женщин была еще жива. Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до одного года.