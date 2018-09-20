Знаковая реформа: в России появятся новые номера

С 1 января 2019 года в соответствии с приказом Росстандарта N 555-ст будет введен новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Разработка этого документа началась еще в 2016 году. Тогда инициатором изменений являлся Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

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Как сообщает «Коммерсант», согласно тексту документа, вводятся десять новых типов регистрационных знаков.

Так, для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм. Сейчас их размер составляет 245 на 160 мм, что нередко вызывает неудобства у владельцев зарубежных мотоциклов. Их количество в России на данный момент на порядок выше отечественных.

У них достаточно маленькая площадка под номер, и госзнак по нынешним российским стандартам на него не помещается, ведь старый ГОСТ от 1993 года таких нюансов не учитывал — чтобы номер не сорвало ветром на скорости, байкерам приходится использовать специальные переходники.

Также в новом ГОСТе будут учтены размеры для госзнаков на японские и американские автомобили с нестандартным местом для крепления.

Эти автомобили появляются в России после ввоза «серым» способом. Несмотря на то, что процент ввезенных таким способом автомобилей существенно сократился в 2009 году после введения заградительных пошлин, такие машины все равно продолжают появляться на российских дорогах, поэтому потребность введения новых стандартов остается.

У «американцев» и «японцев» задняя площадка для номера квадратная, и автовладельцам приходится либо, как и байкерам, использовать переходники, либо своими силами сгибать стандартный прямоугольный номер, размер которого составляет 520 на 112 мм. Новые госзнаки значительно упростят жизнь автомобилистам, ведь их размер по новому ГОСТу составляет 290 на 170 мм.

После «знаковой» реформы впервые появятся госзнаки для мопедов: их размер будет такой же, как и для мотоциклов. Однако изменится «содержание». В номере для мотоцикла буквы и цифры выглядят следующим образом: 7777АА77RUS. На мопедах можно будет увидеть следующую вариацию: ММ77АА77RUS.

Однако изменения коснутся только тех владельцев скутеров, объем двигателей у которых составляет более 50 куб. см.

Также на российских дорогах появятся специальные номера для мотоциклов, например, на красном фоне — для работников иностранных дипмиссий, а также знаки для квадроциклов.

Отличительные знаки получат ретро- и спортивные автомобили. У первых в номере появится буква «К», и выглядеть они могут следующим образом: К АА 77777RUS. У спорткаров вместо «К» впереди будет буква «С». У таких знаков будут три типа замеров.

Также в документе прописан ряд технических изменений. Так, по ГОСТу заготовка для номера должна иметь уникальный 12-значный код, по которому сотрудник ГИБДД сможет вычислить, где, кем и когда был изготовлен знак и где он был продан. Кроме того, теперь автомобилистам можно будет просверлить в госномере дополнительные отверстия, если это не будет затрагивать символы, флаг и код RUS.

Отмечается, что в ходе разработки проекта предлагалось ввести номера для электромобилей с буквой «Е» для велосипедов, а также использовать новые немецкие шрифты. Однако по разным причинам от подобных идей пришлось отказаться.

Член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте, зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Петр Шляхин пояснил, что на данный момент необходимо разработать технические условия для применения ГОСТа.

«Нужны чертежи с более точными параметрами — к примеру, расстояния между символами. Уверен, что до 1 января в МВД их разработают. После этого МВД начнет закупки новых номеров у производителей на тендерах. Этим обычно занимается специальная полицейская структура — Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения. Но сначала надо исчерпать запасы номеров старого формата, на это может уйти несколько месяцев», — пояснил Шляхин.