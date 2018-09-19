Автобусы смерти: что привело к трагедии

В Воронежской области возбуждено уголовное дело после столкновения пассажирских автобусов Volvo и Neoplan на участке трассы М-4 «Дон».

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«Следственным отделением ОМВД России по Новоусманскому району возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, уголовное дело возбудило и региональное управление СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть пятерых лиц)», — говорится в сообщении на сайте управления.

Фоторепортаж: Кадры с места столкновения автобусов на трассе М-4 "Дон" __is_photorep_included11974309: 1

Максимальное наказание по статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

По предварительным данным, 56-летний житель Республики Карачаево-Черкессия, водитель автомобиля Neoplan, не справился с управлением и протаранил стоящий в попутном направлении на обочине автобус Volvo под управлением 46-летнего водителя Ставропольского края.

В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек погибли и 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В Госавтоинспекции Воронежской области назвали вероятную причину столкновения.

«Причиной аварии стал тот факт, что 56-летний шофер Neoplan не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние управляемого транспортного средства и груза, интенсивность движения и не обеспечил возможности постоянного контроля за движением управляемого транспортного средства», — сообщили местным СМИ.

Ход расследования взят под контроль облпрокурором Николаем Шишкиным. С начала сентября текущего года количество погибших в ДТП на территории Воронежской области исчисляется уже десятками. Прокуратура Воронежской области намерена проверить безопасность трассы.

«Прокуратурой области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения на воронежском участке федеральной трассы М-4 «Дон»», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Министерство транспорта РФ Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков в связи со смертельной аварией в Воронежской области.

«Установлено, что перевозка была заказная, застрахована. По согласованию с прокуратурой Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков, чьи автобусы попали в это ДТП. На месте аварии работал и.о. начальника Юго-Восточного межрегионального управления госавтодорнадзора по городу Воронежу Ярослав Асташов», — сообщает сайт Ространснадзора.

Напомним, что трагедия произошла поздно вечером во вторник, 18 сентября. На 525 км трассы М-4 «Дон», на платном участке автодороги «Объезд села Новая Усмань Новоусманского района», в 20.20 столкнулись два автобуса Volvo и Neoplan, которые двигались в попутном направлении и выполняли междугородние перевозки. Оба автобуса ехали из Москвы. Один — в Карачаево-Черкессию, второй — в Ставропольский край.

Водитель автобуса Volvo остановился на обочине, чтобы проверить работу двигателя. Ему показалось, что в топливной системе есть утечка солярки. Буквально через несколько минут в него въехал автобус Neoplan. Примечательно, что дорога была сухой, а участок трассы освещен.

От сильнейшего удара переднюю часть Neoplan смяло, в результате чего водитель и трое пассажиров погибли на месте. Еще один пострадавший скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу. Все погибшие являются жителями Карачаево-Черкессии. Это 29-летний, 45-летний и 61-летний мужчины и две женщины 40 и 47 лет. Детей среди пассажиров не было.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, 13 человек были доставлены в медучреждения: шесть человек госпитализировали в Воронежскую городскую клиническую больницу №10, троих – в Воронежскую городскую клиническую больницу №1, трое получили помощь амбулаторно. Двое находятся в тяжелом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести, еще трое получили травмы легкой степени тяжести.

В ликвидации последствий ДТП участвовало 79 человек и 26 единиц техники.