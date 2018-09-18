Столкновение автобусов под Воронежем: есть жертвы

На 525 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области около 20.30 мск столкнулись два автобуса Volvo и Neoplan, принадлежащие перевозчикам из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Они двигались в попутном направлении и выполняли междугородние перевозки.

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В результате столкновения пять человек погибли. Еще 35 пассажиров пострадали, 18 из них госпитализированы. Состояние, как минимум, 10 пострадавших оценивается как тяжелое.

«На месте погибли двое. В машине скорой помощи по дороге в больницу скончался еще один пострадавший. Таким образом, число погибших достигло трех человек», - рассказали в службе «Скорой помощи».

При этом, по данным источников, число жертв ДТП возросло до пяти.

Обстоятельства аварии выясняются. По предварительной информации, столкновение произошло, когда один из автобусов стоял на обочине для устранения неисправности

«Столкнулись два рейсовых автобуса, следовали они из Москвы в южном направлении. Предварительно, автобус Volvo стоял на обочине, вероятно, устранял неисправность, и в него врезался Neoplan», - рассказала ТАСС представитель регионального главка МВД Елена Подтынных.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что один из автобусов следовал по маршруту Москва - Черкесск, второй ехал из Москвы в Пятигорск. В ликвидации последствий аварии задействованы 20 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Аварии, с участием пассажирского транспорта случаются достаточно часто. Очередное резонансное ДТП с большим количеством погибших произошло в Ростовской области – жертвами аварии стали жители непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), которые ехали в минивэне Volkswagen Transporter из Харькова в находящийся на неподконтрольной Украине территории город Ровеньки (Луганская область) через Россию. Первого августа около 3.00 на 791-м км автодороги М-4 «Дон» Volkswagen врезался в зерновоз «КамАЗ».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем, не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком.

Оба транспортных средства двигались в южном направлении. В Volkswagen, который направлялся в Ровеньки, находилось восемь человек, включая водителя. В итоге шесть из них погибли (четверо мужчин скончались на месте, одна женщина — в машине скорой помощи и еще один мужчина в реанимационном отделении больницы).

Еще два человека были госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие оказались жителями Ровеньков. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Еще одна наиболее крупная авария за последнее время произошла на Украине. В Житомирской области 20 июля примерно в 10.45 на 127-м километре трассы Киев-Чоп в районе села Глубочица микроавтобус Mercedes Sprinter междугородного сообщения, следующий по маршруту Киев – Ровно на большой скорости врезался в стоявший на обочине грузовик.

В переполненном микроавтобусе находились водитель и 19 пассажиров, десять из них погибли. Среди жертв оказался водитель, шестилетний мальчик, гражданин Грузии и двое россиян: десятилетняя девочка и 34-летняя женщина. Десять человек, в том числе десятилетний мальчик из России и 11-летняя девочка с Украины, получили серьезные травмы и были доставлены в больницы Житомира.

Как выяснилось позже, водитель уснул за рулем, а перевозка пассажиров вовсе оказалась нелегальной: водитель не имел права вообще управлять автобусом — у него не было водительского удостоверения категории D, а автобус он одолжил у товарища и должен был вернуть его на следующий день.

Фирма, в распоряжении которой имелся лишь один микроавтобус, не имела договора на предрейсовый технический осмотр и медицинский осмотр водителей.

При этом водители в компании перевозчика даже не работали.