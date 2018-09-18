Доразводился: подъем моста обернулся уголовным делом

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по факту самопроизвольного поднятия Володарского моста в Санкт-Петербурге.

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Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе управления, уголовное дело по факту инцидента было возбуждено еще в начале сентября. Примечательно, что известно об этом стало лишь спустя две недели.

«Уголовное дело было возбуждено 4 сентября. Подозреваемых пока нет. На данный момент проводятся все необходимые экспертизы, однако результаты будут получены позже», — рассказали в местном управлении СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальным наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до двух лет.

Также в ответ на депутатский запрос заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаила Романова заместитель Председателя Следственного Комитета России Игорь Краснов рассказал о том, как проходит расследование инцидента.

«Руководителю управления поручено обеспечить объективность, всесторонность и полноту предварительного следствия, принять исчерпывающие меры по установлению виновных лиц, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Ход и результаты расследования в центральном аппарате СК России взяты на контроль», – сообщает Краснов.

Примечательно, что после самопроизвольного развода Володарского моста госпредприятие «Мостотрест», курирующее переправу, объявило аукцион на проведение работ по замене оборудования. Согласно документации, в ходе работ будут заменены элементы подъёма и разводки пролетного строения моста. Начальная цена контракта составляет 17 млн 645 тысяч рублей. Победителя торгов определят 21 сентября. Работы должны начаться в конце сентября – начале октября 2018 года, а завершиться к 30 апреля 2019 года.

Напомним, что самопроизвольное поднятие Володарского моста произошло вечером 25 августа и привело к серьезному ДТП с участием трех автомобилей. Мост резко поднялся на 30-40 сантиметров и в этот момент в него влетела Lada Kalina. Переднюю часть отечественного автомобиля буквально смяло, было разбито лобовое стекло. Как сообщается, машина не подлежит восстановлению. Следовавший за ней автобус «ПАЗ» №401 попытался уйти от столкновения и наскочил на ограждение моста, вследствие чего ему оторвало колесо. После этого в автобус въехал водитель Nissan Qashqai. По словам очевидцев, створка моста поднялась, а затем почти сразу же опустилась.

В результате ДТП 25-летний водитель Lada Kalina получил серьезные травмы: у него сломаны обе ноги. Его состояние оценивается как тяжелое. У водителя Nissan, 30-летней женщины, диагностировали закрытую травму живота, она также находится в больнице. Пострадала 51-летняя пассажирка автобуса Наталья Немцева, которой госпитализация не потребовалась. У нее повреждены связки коленного сустава.

В первую очередь в качестве причины инцидента рассматривали ремонт асфальтового покрытия, который был закончен за день до поднятия моста. Якобы новый асфальт оказался слишком тяжелым, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на переправу.

Тогда в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» сообщили, что, по их данным, мост поднялся лишь на 20 сантиметров.

«В результате проведенного анализа работы конструктивных элементов моста специалистами «Мостотреста» были зафиксированы дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, вызвавшие упругие деформации «крыла» моста. Все это, в совокупности, привело к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета приблизительно на 20 см», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе.

Также местным СМИ стало известно, что гидропривод — устройство, которое обеспечивает разводку и наводку моста — заменили на мосту с опозданием: за месяц до ДТП. Работы выполняла АО «Научно-Производственное Предприятие «Промтрансавтоматика», которая по контракту обязалась выполнить все до 30 июня 2018 года. Однако по факту работы были выполнены лишь 24 июля. Тогда за срыв сроков с подрядчика взыскали неустойку — 184,9 тысячи рублей.