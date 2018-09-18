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Доразводился: подъем моста обернулся уголовным делом

СК возбудил уголовное дело по факту самопроизвольной разводки моста

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту самопроизвольного поднятия Володарского моста, в результате чего произошла массовая авария и серьезные травмы получили три человека. Ход и результаты расследования взяли на контроль в центральном аппарате СК России. После инцидента курирующее переправу госпредприятие «Мостотрест» объявило аукцион на проведение работ по замене оборудования.

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по факту самопроизвольного поднятия Володарского моста в Санкт-Петербурге.

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Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе управления, уголовное дело по факту инцидента было возбуждено еще в начале сентября. Примечательно, что известно об этом стало лишь спустя две недели.

«Уголовное дело было возбуждено 4 сентября. Подозреваемых пока нет. На данный момент проводятся все необходимые экспертизы, однако результаты будут получены позже», — рассказали в местном управлении СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальным наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до двух лет.

Также в ответ на депутатский запрос заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаила Романова заместитель Председателя Следственного Комитета России Игорь Краснов рассказал о том, как проходит расследование инцидента.

«Руководителю управления поручено обеспечить объективность, всесторонность и полноту предварительного следствия, принять исчерпывающие меры по установлению виновных лиц, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Ход и результаты расследования в центральном аппарате СК России взяты на контроль», – сообщает Краснов.

Примечательно, что после самопроизвольного развода Володарского моста госпредприятие «Мостотрест», курирующее переправу, объявило аукцион на проведение работ по замене оборудования. Согласно документации, в ходе работ будут заменены элементы подъёма и разводки пролетного строения моста. Начальная цена контракта составляет 17 млн 645 тысяч рублей. Победителя торгов определят 21 сентября. Работы должны начаться в конце сентября – начале октября 2018 года, а завершиться к 30 апреля 2019 года.

Напомним, что самопроизвольное поднятие Володарского моста произошло вечером 25 августа и привело к серьезному ДТП с участием трех автомобилей. Мост резко поднялся на 30-40 сантиметров и в этот момент в него влетела Lada Kalina. Переднюю часть отечественного автомобиля буквально смяло, было разбито лобовое стекло. Как сообщается, машина не подлежит восстановлению. Следовавший за ней автобус «ПАЗ» №401 попытался уйти от столкновения и наскочил на ограждение моста, вследствие чего ему оторвало колесо. После этого в автобус въехал водитель Nissan Qashqai. По словам очевидцев, створка моста поднялась, а затем почти сразу же опустилась.

В результате ДТП 25-летний водитель Lada Kalina получил серьезные травмы: у него сломаны обе ноги. Его состояние оценивается как тяжелое. У водителя Nissan, 30-летней женщины, диагностировали закрытую травму живота, она также находится в больнице. Пострадала 51-летняя пассажирка автобуса Наталья Немцева, которой госпитализация не потребовалась. У нее повреждены связки коленного сустава.

В первую очередь в качестве причины инцидента рассматривали ремонт асфальтового покрытия, который был закончен за день до поднятия моста. Якобы новый асфальт оказался слишком тяжелым, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на переправу.

Тогда в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» сообщили, что, по их данным, мост поднялся лишь на 20 сантиметров.

«В результате проведенного анализа работы конструктивных элементов моста специалистами «Мостотреста» были зафиксированы дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, вызвавшие упругие деформации «крыла» моста. Все это, в совокупности, привело к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета приблизительно на 20 см», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе.

Также местным СМИ стало известно, что гидропривод — устройство, которое обеспечивает разводку и наводку моста — заменили на мосту с опозданием: за месяц до ДТП. Работы выполняла АО «Научно-Производственное Предприятие «Промтрансавтоматика», которая по контракту обязалась выполнить все до 30 июня 2018 года. Однако по факту работы были выполнены лишь 24 июля. Тогда за срыв сроков с подрядчика взыскали неустойку — 184,9 тысячи рублей.