«Думать о живых»: сбившая ребенка беременная обжалует приговор

В Ульяновске осужденная на два года и шесть месяцев лишения свободы беременная Полина Глухова, сбившая в День Победы шестилетнего ребенка, решила обжаловать приговор, вынесенный в суде 31 августа.

Реклама

Как сообщали местные СМИ, в последний день подачи апелляции 10 сентября документы в Ленинский районный суд города Ульяновска не поступили. Однако апелляция была доставлена заказным письмом 14 сентября и на конверте был штамп, датированный последним днем – 10-м сентября. Позже адвокат подсудимой Олег Головастиков пояснил, что Глухова не намерена обжаловать сам срок.

«Мы подали апелляцию вовремя. В ней указано, что мы обжалуем не само наказание, а неприменение ст. 82 УК РФ (Отсрочка отбывания наказания – «Газета.Ru»). Конечно, жалко ребенка и его родителей. Понимаю их горе и боль, но ничего не вернуть. Мне приходится думать о живых и о тех, кто еще не родился.

У Полины малолетний ребенок, ей через месяц рожать, не знаю, увезли ее сегодня на скорой или нет. Дай бог ей родить здорового ребенка на фоне такого стресса. Отбывать наказание ей придется, и Полина это понимает», — рассказал местным СМИ Головастиков.

Родители погибшего Айрата Муратова заявили, что подавать апелляцию для ужесточения наказания не намерены. Им было важно, чтобы виновная получила реальное лишение свободы без отсрочки и не важно на какой срок. Однако после того, как Глухова решила обжаловать приговор, адвокат потерпевших, Екатерина Смеречинская сообщила, что в любом случае Муратовы будут реагировать на решение обжаловать вердикт.

Апелляция поступит на рассмотрение в областной суд 24 сентября. Эта процедура займет около месяца, а значит, по всей вероятности, Глухова может успеть родить ребенка находясь на свободе.

Напомним, что Глухову признали виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до пяти лет. Гособвинитель Игорь Булгаков просил для обвиняемой три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении без возможности отсрочки. Адвокат подсудимой просил отсрочку наказания до достижения ребенка Глуховой 14-летнего возраста, обращая внимание на ее беременность и на наличие двухлетнего сына. В итоге судья Сергей Кочетов приговорил подсудимую к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбытием срока в колонии-поселении без отсрочки.

Трагедия в День Победы

Резонансное ДТП произошло вечером 9 мая на проспекте Нариманова в Ульяновске. Шестилетний ребенок переходил дорогу по «зебре» с папой и старшей сестрой. Машина «ВАЗ-2114» летела на большой скорости на «красный» и протащила ребенка на капоте еще метров 300, как сообщали очевидцы. После этого водитель скинула ребенка и, тронувшись с пробуксовкой, уехала, даже не попытавшись оказать ребенку помощь. Был введен план «Перехват» и тогда искали водителя-мужчину. Казалось, женщина не может так хладнокровно бросить малыша на грани жизни и смерти.

На одной из АЗС камеры зафиксировали совершенно шокирующие кадры. Заглохший «ВАЗ-2114» затолкали на заправку и, когда мужчина-пассажир пошел оплачивать бензин, женщина-водитель принялась смывать кровь с капота шампанским, протирая его при этом российским триколором.

Выяснилось, что за рулем находилась беременная 24-летняя Полина Глухова. По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Резонансное дело

Первое судебное заседание состоялось 17 июля. Тогда Глухова признала свою вину, но только по «трезвой» ч.3 ст. 264 УК РФ. На следующих заседаниях показания давали свидетели. В тот день подсудимая неоднократно забегала в салон красоты, где работает ее экс-свекровь Оксана Голубева. Женщина и ее коллеги утверждали, что Глухова, как им показалось, была пьяна: она громко разговаривала, была слишком возбужденной и у нее были взъерошены волосы. Вечером обвиняемая привезла к бабушке своего двухлетнего сына и, по словам Голубевой, вместе с сожителем Александром Лебедевым «еле стояла на ногах». Об этом свидетельствует и смс-переписка экс-свекрови и ее сына Дениса. Примечательно, что мужчина работает полицейским и участвовал в поиске машины-убийцы.

Тогда Гособвинитель Булгаков говорил, что акт освидетельствования не может являться абсолютным доказательством того, что девушка была трезва в момент наезда на ребенка, так как он был сделан сильно позже ДТП. Экспертиза проводилась после того, как Глухову задержали и допросили — лишь днем 10 мая.

На следующем заседании показания давал сам Лебедев и утверждал, что за несколько дней до аварии Глухова выписалась из больницы после приступов сильнейшего токсикоза. По словам мужчины, девушка не пьет, тем более находясь в интересном положении.

После выступила и сама обвиняемая. Она утверждала, что в момент наезда была трезва и призналась, что перед пешеходным переходом даже не притормозила и проехала на «красный». Глухова до последнего надеялась, что ребенок останется в живых.

Позже на заседании по прению сторон Булгаков, ранее выслушав показания свидетелей, заявил, что отказывается от обвинения по четвертой части статьи и настаивает на более мягкой «трезвой» ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он заявил, что показания свидетелей считает достоверными, однако нельзя оспаривать результаты медосвидетельствования.