«Вставай, дебил»: гаишник избил подчиненного за парковку

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, избившего своего подчиненного.

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«Следственным отделом по Гагаринскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по городу Севастополю, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте управления.

По данным следствия, скандальный инцидент произошел еще 12 мая. Обвиняемому не понравилось, что инспектор ДПС припарковал служебный автомобиль на стоянке МРЭО (Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел) и решил его проучить. Заместитель командира незаметно перепарковал автомобиль, а подчиненному заявил, что машину угнали. После этого мужчина потребовал отдать ему служебное удостоверение, однако получил отказ.

Все происходящее зафиксировала нагрудная камера инспектора ДПС, а позже ролик опубликовало следственное управление Следственного комитета РФ по городу Севастополю.

Видео начинается с того, что начальник в гражданской одежде говорит: «давай сюда ксиву». Его подчиненный спокойно спрашивает: «зачем?». Затем замкомандира еще раз повторяет просьбу, однако добавляет «ты что, не понял что ли?» и начинает избивать инспектора руками и ногами, говоря при этом: «у тебя машину угнали».

После того, как мужчина падает, начальник спрашивает за дело ли он получил. После этого в кадре появляется второй инспектор, которому также «прилетает» от начальника. Позже обвиняемый помогает встать первому инспектору со словами: «вставай, дебил. «Ксиву» давай сюда», однако затем снова наносит ему удар и тот падает. После этого начальник вновь требует ксиву, однако подчиненный утверждает, что он не знает кто он такой. Видео обрывается, когда замкомандира называет свою должность.

Сообщается, что в результате избиения потерпевший получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Преступление было выявлено службой собственной безопасности УМВД России по городу Севастополю в рамках проведенной служебной проверки.

Как сообщили «Газете.Ru» в УМВД России по городу Севастополю, на сотрудника ГИБДД уже наложено дисциплинарное взыскание.

«На превысившего полномочия сотрудника ГИБДД уже наложено дисциплинарное взыскание — предупреждение о неполном служебном соответствии. Кроме того, поскольку он является фигурантом уголовного дела, на данный момент он отстранен от должности. Также к руководителям подразделения за недостатки в работе с личным составом будут применены меры дисциплинарного взыскания», — рассказали в пресс-службе.

Однако в УМВД отметили, что будет ли уволен сотрудник в дальнейшем пока говорить рано. Между тем, если подозреваемого признают виновным, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Инцидент в Севастополе достаточно неординарный, однако случаи резонансных конфликтов между полицейскими все же случаются. Чуть больше года назад на Ставрополье пьяный полицейский спровоцировал драку с подвозившим его коллегой.

Вечером 9 июля 2017 года 48-летний сотрудник ГИБДД старший лейтенант Евгений Черкасов, проживавший в Светлограде, вместе с супругой и другом возвращался домой после отдыха в селе Гофицком. На автодороге Светлоград – Благодарный водитель заметил на обочине дороги ссорящихся мужчину и женщину и решил остановиться и предложить помощь. Оказалось, что мужчина был изрядно пьян и по какой-то причине сильно повздорил со своей супругой. В итоге женщина остановила попутную машину и уехала с места происшествия. Пьяного мужчину же, который, как выяснилось, также являлся работником полиции и служил в ППС Ставрополя в звании лейтенанта, Черкасов с друзьями решили подвезти до города. Однако в дороге пассажир вместо благодарности стал задирать водителя, после чего Черкасов заявил, что дальше не повезет буйного попутчика, и попросил его выйти из автомобиля. В ответ на это пьяный лейтенант всего один раз ударил Черкасова кулаком по лицу. Однако удар был такой силы, что водитель скончался на месте.