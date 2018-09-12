Из Mercedes в колонию: пьяный гаишник сел за встречку

В Ялтинском городском суде Республики Крым вынесли приговор сотруднику ГИБДД со скандальной репутацией Сергею Росику, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП в мае, в котором погибли пенсионерка и годовалый ребенок.

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«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе суда.

При этом вину Росик не признал. Также в суде отметили, что срок его нахождения в колонии будет пересчитан в расчете один день в СИЗО равен двум дням в колонии-поселении. Под арестом обвиняемый находился с 24 мая по 11 сентября.

Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.

По статистике судебного департамента Верховного суда, в 2017 году по ч.6 ст. 264 УК РФ были осуждены 148 человек. Как правило, даже к погубившим в пьяном виде несколько человек водителям суды относятся необъяснимо мягко. Статистика бесстрастно свидетельствует, что виновники всегда избегают не то что максимального наказания, но и в большинстве случаев отделываются близким к минимальному сроком.

Несмотря на то что в ч.6 ст. 264 УК РФ четко прописан нижний порог наказания в четыре года (данная норма появилась в законе несколько лет назад в рамках ужесточения мер к пьяным водителям — «Газета.Ru), некоторые горе-водители умудряются получать срок гораздо меньше предусмотренного законом. Так, в прошлом году четыре человека по неизвестным причинам получили наказания от года до двух лет, а еще шесть — от двух до трех.

Большая часть осужденных, 83 человека, получили от трех до пяти лет лишения свободы. От пяти до восьми лет получили 54 человека. А на срок от 8 до 10 лет был осужден лишь один виновник смертельной аварии. Таким образом, можно предположить, что, если бы не огромный резонанс в СМИ и соцсетях от аварии, которую устроил Росик, экс-гаишник отделался бы куда меньшим сроком. Юристы не раз отмечали, что именно при повышенном внимании общественности и журналистом судебные процессы по 264-й «водительской» статье УК РФ нередко принимают характер показательных и осужденным дают сроки ощутимо больше, чем при аналогичных обстоятельствах другим осужденным.

Напомним, скандальное ДТП произошло 21 мая на участке трассы «Ялта-Севастополь-Гаспра». По данным следствия, старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта в нетрезвом виде сел за руль своего дорогого премиального автомобиля Mercedes CLS 350 в свободное от службы время. Сначала предполагалось, что водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA Picanto. Однако позже в сети появились видеозаписи с регистратора автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.

На кадрах видно, что несмотря на сильный дождь, плохую видимость и довольно узкую горную дорогу, водитель премиального седана движется со скоростью гораздо выше потока и совершает рискованные обгоны, в том числе в запрещенных местах через сплошную линию.

Перед аварией Росик на своем Mercedes двигался по узкой горной дороге в дождь с явным превышением скорости, регулярно выезжая на встречную полосу, где на полной скорости протаранил маленький городской хэтчбек KIA Picanto желтого цвета, а после отлетел в ехавшую рядом отечественную легковушку «ВАЗ».

Лобовой удар был страшной силы — обе машины получили серьезные повреждения. При этом у Kia, похоже, не сработала подушка безопасности, и водитель-женщина просто не пережила столкновение, как и годовалая девочка. Кроме того, серьезные телесные повреждения получила 40-летняя женщина-пассажир автомобиля КIA, а также восьмилетний ребенок, ехавший в «ВАЗе».

У Mercedes же, несмотря на разбитый капот, обе подушки выстрелили, и салон иномарки практически не поврежден. Неудивительно, что и находившийся за рулем нетрезвый гаишник серьезных травм не получил. Как рассказывают очевидцы, сам водитель Mercedes после аварии с места ДТП пытался сбежать в лес, но его поймали.

Ялтинский городской суд 23 мая отправил его под арест. Зачитывая решение, судья заявила, что Росик свою вину не признал и от дачи показаний отказался.

Позже расследование дела взял на личный контроль первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой.

В Крыму Росик достаточно популярен. Он не раз становился звездой роликов, которые снимали борющиеся с произволом в ГАИ местные активисты организации «Дорожный контроль» еще до присоединения Крыма к России.

Например, в записи 2012 года очевидцы заявили, что тогда еще сержант Росик незаконно дежурил у знака ограничения скорости 40 км/час ДСТУ (Державний стандарт Украiни) — они утверждали, что знак установлен с нарушением, а инспектор пользовался этим, чтобы собирать штрафы. В еще одной из записей уже другой водитель доказывает этому же инспектору, что не выезжал на встречную полосу и не нарушал ПДД. При этом аргументом Росика в этой ситуации стало видео, снятое на личную камеру, которая не стояла на балансе ГАИ: несогласным с законностью этих действий инспектор предлагал разбираться в суде.