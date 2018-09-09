Президент в ДТП: грузовик смел кортеж

В воскресенье 9 сентября произошло ДТП с участием автомобиля кортежа президента Молдавии Игоря Додона.

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Инцидент произошел на участке трассы Страшена-Калараш неподалеку от Кишинева. Грузовик птицеводческой фабрики выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Не успев вернуться в свою полосу, он столкнулся с двумя автомобилями кортежа президента Молдавии. В результате аварии одна из легковых машин перевернулась. Участникам происшествия понадобилась медицинская помощь.

«Президента повезли в больницу, у него нет серьезных телесных повреждений», — заявил глава Генерального инспектората полиции МВД Республики Молдавия Александр Пынзарь.

На своей странице в фейсбуке советник президента президента Максим Лебединский уточнил, что глава государства чувствует себя хорошо и медицинская помощь ему не понадобилась. Тем самым он опроверг слухи о том, что президент был госпитализирован.

Фоторепортаж: Президент Молдавии госпитализирован после ДТП __is_photorep_included11956381: 1

«На трассе Кишинев-Калараш произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кортежа президента. С автомобилями из кортежа столкнулась другая машина, которая нарушила правила дорожного движения. Подробная информация об обстоятельствах аварии будет сообщена позднее», — написал в фейсбуке Лебединский.

В свою очередь глава республиканской службы медицины катастроф Михаил Чокану подтвердил, что состояние здоровья Додона удовлетворительное и его жизни ничего не угрожает.

По данным местных СМИ, в аварии пострадали мама президента и один из его сыновей. У женщины многочисленные переломы, а у президента и его сына — ушибы и царапины.

В свою очередь сам президент рассказал о своем самочувствии.

«Нет ни травм, ни ушибов. Все нормально!», — заявил сайту kp.ru президент республики.

На месте происшествия приехали множество машин скорой помощи и полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

В сети появилось видео с места аварии. Это кадры с видеорегистратора автомобиля, который перевернулся после дорожно-транспортного происшествия. Можно увидеть, что

грузовик не успел вернуться в свою полосу и его развернуло перпендикулярно дороге. В этот момент он и зацепил проезжающий правительственный автомобиль. После этого в него въехала машина с регистратором, после чего она перевернулась.

Аварии с участием автомобилей президентов и премьер-министров различных государств происходят довольно часто.

В субботу, 8 сентября, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП, возвращаясь из официального визита в Сирию. Его автомобиль Toyota Camry, который двигался в составе кортежа, протаранил «ВАЗ-21099». Как позже выяснилось, у 22-летнего водителя российского автомобиля с собой даже не было документов на машину и водительского удостоверения. Кроме того, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Совсем недавно, 20 августа, недалеко от Ташкента в ДТП попал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Внезапно в одну из иномарок, вслед за которой ехал Mercedes премьера, протаранил выехавший со встречной полосы микроавтобус Damas. В результате столкновения Арипов получил легкие травмы и уже в тот же день, как сообщили местные СМИ, вышел на работу и провел совещание. Однако тогда были госпитализированы водитель Mercedes и два его пассажира, а также водитель и пассажир Damas.