«Мы все в шоке»: премьер-министр погиб из-за наркомана

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автомобильной аварии. Трагедия произошла около 22:40 8 сентября в Гудаутском районе недалеко от милицейского поста Мюссера на отрезке дороги «Псоу-Сухум». Водитель «ВАЗ-21099» ехал по трассе «Псоу-Ингур» в сторону Гагр и не пропустил движущуюся в колонне Toyota Camry, в которой ехал Гагулия. В результате ДТП премьер-министр скончался от полученных травм на месте происшествия. Его водитель Бгеу Батал и представитель службы государственной охраны Джелия Алхас получили не опасные для жизни и здоровья телесные повреждения. Они уже выписались из больницы.

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Как позже выяснилось, за рулем «ВАЗ» находился 22-летний Тарсман Хаджарат, у которого не было водительского удостоверения и документов на автомобиль. Кроме того, в сообщении на сайте МВД Республики Абхазия говорится, что Хаджарат находился в состоянии наркотического опьянения.

Хаджарат задержан и находится в изоляторе временного содержания. Материалы дела переданы в прокуратуру района.

Фоторепортаж: Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП __is_photorep_included11955643: 1

Геннадий Гагулия занимал должность премьер-министра Абхазии с апреля 2018 года.

Как сообщила местным СМИ член делегации и начальник управления внешних связей Торгово-Промышленной палаты Республики Абхазия Кама Цвижба, основной состав абхазской делегации, ехавшей за правительственным кортежем в автобусе, не пострадал.

«По нашим данным, никто больше не пострадал, мы все в шоке», — сказала Цвижба.

Геннадий Гагулия был в составе абхазской правительственной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию. Кортеж ехал из Международного аэропорта Сочи.

Позже в сети появилось видео с места аварии, на котором видна покореженная Toyota Camry.

О гибели главы правительства сообщила и пресс-служба кабмина.

«С прискорбием сообщаем, что премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП», — говорится в обращении.

Правительственные ДТП

Аварии с участием автомобилей президентов и премьер-министров различных государств происходят довольно часто. Только в этом году произошло несколько подобных инцидентов. Совсем недавно, 20 августа, недалеко от Ташкента в ДТП попал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Внезапно в одну из иномарок, вслед за которой ехал Mercedes премьера, протаранил выехавший со встречной полосы микроавтобус Damas. В результате столкновения Арипов получил легкие травмы и уже в тот же день, как сообщили местные СМИ, вышел на работу и провел совещание. Однако тогда были госпитализированы водитель Mercedes и два его пассажира, а также водитель и пассажир Damas.

В Киеве 7 марта произошло резонансное ДТП с участием машины из кортежа президента Украины. Принадлежащий полиции автомобиль Volkswagen сбил 87-летнего пешехода, который пытался перейти дорогу вопреки указаниям регулировщика, закрывшего движения в ожидании первого лица государства.

У пострадавшего пенсионера диагностировали сотрясение мозга и перелом левой ноги. Самого Петра Порошенко на момент аварии в автомобиле не было. Пострадавший пенсионер, со слов главы МВД Украины Арсена Авакова, подтвердил свою вину в произошедшем, однако полиция все равно намерена устанавливать детали случившегося в рамках возбужденного уголовного дела.

Еще одно ДТП произошло с участием автомобиля, в котором ехал премьер-министр Швеции Стефан Левен. Авария произошла в полдень, 26 февраля 2018 года. Автомобиль Левена двигался по трассе Е4 недалеко от города Квинстон. Водитель автомобиля премьер-министра из-за сложных погодных условий не сумел вовремя затормозить и столкнулся с фурой, которая стояла впереди на полосе движения. Пострадавших в происшествии не было.