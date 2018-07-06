«И за ребенка тоже»: для водителя BMW требуют максимальный срок

Петицию с требованием переквалифицировать уголовное дело о резонансном ДТП в Москве, в котором погибла 28-летняя беременная Наталия Львова на более тяжкую статью опубликовали близкие женщины. Они требуют, чтобы вместо преследования по ч.3. ст. 264 УК России «Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»,

экс-сотруднику университета «Синергия» Михаилу Исаханову предъявили обвинение по ч.4 той же статьи – совершение аналогичного преступления, но при этом еще и в состоянии опьянения.

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Признанному виновным по этой статье человеку грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет. Дело в том, что как уверяет муж погибшей, Евгений Львов, а также его адвокаты, Исаханов после аварии прошел лишь проверку на алкоголь, которая подтвердила его трезвость. Но вот от медицинского освидетельствования на наркотическое опьянение водитель отказался, объяснив это тем, что находился в состоянии шока после аварии.

Муж погибшей женщины заявил, что будет добиваться, чтобы водитель получил по максимуму, а именно семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Исаханов с декабря 2017 года по июнь 2018 года 62 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, — пишет Львов. — И это только те нарушения, которые были зафиксированы сотрудниками ГИБДД. 63-е нарушение стало роковым для моей беременной жены, 28-летней Наталии Львовой.

Вследствие аварии Наталия получила тяжелейшие травмы: отслойка плаценты, кровотечение, внутриутробная гибель плода, перелом основания и свода черепа, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, множественные переломы шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, переломы костей таза, ушибы внутренних органов, переломы ребер, ключицы, ожоги 40% поверхности тела.

Ребенок, полностью жизнеспособный на данном сроке беременности, погиб внутриутробно вследствие травм матери. 24 июня, после шести дней комы, Наталия скончалась.

Фоторепортаж: Умерла беременная девушка, которую сбил водитель на BMW __is_photorep_included11814187: 1

Другая пострадавшая, Варвара Бойко, в результате аварии также получила тяжелые травмы».

Близкие погибшей также просят, чтобы, когда дело дойдет до суда, судья при вынесении приговора учел факт гибели ребенка, который должен был родиться совсем скоро. Хотя и сами признают, что законодательство России не содержит норм, направленных на уголовно-правовую охрану жизни ребенка внутриутробно, «хотя во многих странах такая ответственность давно предусмотрена».

«В США за причинение смерти ребенку, находящемуся в утробе матери, может грозить пожизненное заключение, — пишет Львов.

— Кандидат юридических наук, доцент, профессор, директор судебно-экспертной организации ООО «Межрегиональное бюро экспертиз» Андрей Попов в этой связи предлагал пересмотреть законодательство еще в 2013 году. Но этого так и не произошло.

С точки зрения медицины в данном ДТП погибло два человека, потому что посягательство на жизнь плода и есть посягательство на жизнь человека.

А за причинение смерти двум и более людям законодательство предусматривает лишение свободы от четырех до девяти лет».

Адвокат Андрей Мишонов, представляющий интересы потерпевшей стороны, также обращает внимание на то, что в настоящее время законодательство не предусматривает какого-либо дополнительного наказания именно за то, что в ДТП помимо женщины погиб еще и нерожденный ребенок.

«В УК есть отягчающее обстоятельство, когда при совершении правонарушения человек заведомо знал, что женщина, которой он наносил вред, находится в положении, — сказал Мишонов «Газете.Ru». – Но в данном случае этот пример не подходит. Тем не менее на практике суды учитывают подобные обстоятельства, а также прислушиваются к мнению потерпевшей стороны, которая в данном случае просит назначить максимальный срок.

Судье предстоит оценить поведение обвиняемого в момент ДТП и после. Если он будет до последнего отрицать свою причастность к совершению преступления, а его вина будет доказана, это также может повлиять на окончательное решение».

Напомним, что страшная автомобильная авария произошла в Москве около дома 21 по улице Верхняя Масловка днем 18 июня. Наталия Львова вместе с другими пешеходами ожидала зеленого сигнала светофора, стоя на тротуаре. Седан BMW 520 черного цвета по какой-то причине на полном ходу вылетел на тротуар, где сначала снес столб с дорожными знаками, а потом сбил двух женщин. Очевидцы рассказали, что автомобиль ехал с превышением скорости и до столкновения якобы уже проскочил один светофор на «красный».

От удара машину припечатало в железную ограду, а женщины оказались зажаты между бампером и забором. Отодвинуть машину до приезда «скорой» и высвободить жертв водителю помогали оказавшиеся рядом прохожие.

В настоящее время следствие ведет допрос свидетелей, кроме того, уже назначены дополнительные экспертизы, в том числе биологическая. Именно она должна точно подтвердить, находился ли водитель под воздействием наркотических веществ или алкоголя. Если опьянение все-таки подтвердится, то дело действительно могут переквалифицировать на ч.4. ст. 264 УК России.

Мать погибшей уже подала исковое заявление следователю с требованием о взыскании морального вреда в размере 10 млн руб. с водителя BMW.

Отметим, что Исаханов оплатил 62 накопленных с декабря 2017 года штрафа ГИБДД только после роковой аварии.

Так, Исаханов нарушал правила регистрации ТС и часто не соблюдал требования знаков разметки, также водитель ездил по выделенным полосам для общественного транспорта, допускались такие нарушения, как стоянка и остановка ТС на проезжей части. В документах фигурирует превышение скорости на 20-40 км/час и реже – на 40-60 км/час – такой штраф, к примеру, пришел Исаханову за езду 13 мая 2018 года.

Сумма многих неоплаченных штрафов, согласно ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания», ближе к лету начали удваиваться. Накануне трагедии, 17 июня, водитель, как утверждают близкие погибшей, как минимум два раза превысил скорость на 20-40 км/час и не соблюдал требования знаков и разметки.

У большинства штрафов стоит одна дата оплаты — 20 июня 2018 года, в то время как наезд на двух женщин, 28-летнюю беременную Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко, произошел 18 июня.

Сторонники молодого человека продолжают настаивать на существовании некой записи с видеокамер, на которой якобы видно, что автомобиль BMW ехал на «зеленый», и которую следствие по каким-то причинам скрывает. Также они выдвигают версию, по которой BMW Исаханова вылетел на тротуар из-за столкновения с якобы подрезавшим его автомобилем — Toyota.