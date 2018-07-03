Миллионы за ущерб: задавившему беременную выставили счет

Мать погибшей в резонансном ДТП в Москве беременной Наталии Львовой подала исковое заявление следователю с требованием о взыскании морального вреда в размере 10 млн руб. с водителя BMW Михаила Исаханова. Именно он 18 июня 2018 года допустил наезд на ее дочь и еще одну женщину-пешехода. «В результате преступления мне причинен невосполнимый моральный и материальный вред, — написала женщина (документ «Газете.Ru» предоставил один из адвокатов семьи Александр Карабанов).

— В целях обеспечения гражданского иска прошу наложить арест на движимое и недвижимое имущество Михаила Исаханова, а также на денежные средства, находящиеся на счетах банка».

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Между тем, как стало известно «Газете.Ru», 29 июня следствие признало Исаханова обвиняемым в совершении смертельной автоаварии (постановление также имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). По версии следствия, молодой человек, управляя своим BMW 520 IA, не соблюдал необходимых мер предосторожности и выбрал скорость без учета характера и организации дорожного движения, которая не обеспечивала ему постоянного контроля за автомобилем. «В результате маневра выехал за пределы проезжей части на тротуар, при возникновении опасности, которую он мог обнаружить, возможных мер к снижению скорости не принял, проявив тем самым преступную небрежность.

На тротуаре он совершил наезд на 28-летнюю Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко, причинив им тем самым, своими действиями, по неосторожности, телесные повреждения, от которых Львова скончалась», — говорится в документе.

Тем временем в соцсетях между представителями обеих сторон разразилась настоящая война, и у каждой — своя версия событий. Так, как рассказали «Газете.Ru» близкие друзья погибшей, после того как чудом выжившая после наезда Варвара Бойко вышла из комы, она смогла дать первые показания.

Женщина подтвердила следствию показания ряда других свидетелей, а именно — что BMW под управлением Исаханова «летел на красный сигнал светофора».

Тем не менее сторонники молодого человека продолжают настаивать на существовании некой записи с видеокамер, на которой якобы видно, что автомобиль BMW ехал на «зеленый», и которую следствие по каким-то причинам скрывает. Также они выдвигают версию, по которой BMW Исаханова вылетел на тротуар из-за столкновения с якобы подрезавшим его автомобилем — Toyota.

«Присутствовал еще один водитель, по вине которого Михаил и наехал на тротуар с пешеходами,

— заявляют в соцсетях друзья подозреваемого. — Тот самый автомобиль полицейские впервые осмотрели спустя девять дней после аварии».

Речь идет о Сергее Удалове, который, по данным стороны Исаханова, является бывшим высокопоставленным сотрудником МВД и в настоящее время работает в одном из ЧОПов.

В 2016 году, как уверяют сторонники Исаханова, он был приговорен к полутора годам колонии поселения за превышение должностных полномочий. Рядом с Удаловым в день аварии якобы ехала его жена, а также действующий сотрудник ГИБДД.

Новый скандал на фоне попыток разобраться в ДТП произошел после того, как адвокат потерпевших, Александр Карабанов, заявил о попытках давления на него и даже возможного подкупа со стороны близких к Исаханову людей. «Через моего знакомого в интересах Исаханова, мне предложили деньги, чтобы я, представляя интересы потерпевших по этому делу, «не газовал»!!! И эти люди даже не удосужились проверить мое реноме, чтобы понять, что такие выкрутасы ни со мной, ни с адвокатами моей коллегии не проходят! Так как выше денег есть интересы доверителя, честь и личная репутация! Начинаем войну!», — написал Карабанов на своих страничках в соцсетях.

Фоторепортаж: Умерла беременная девушка, которую сбил водитель на BMW __is_photorep_included11814187: 1

В ответ на это муж погибшей женщины Алексей Львов уже поблагодарил адвоката за его порядочность. Однако представители Исаханова назвали произошедшее не более чем провокацией.

Отметим, что Исаханов оплатил 62 накопленных с декабря 2017 года штрафа ГИБДД только после роковой аварии.

Так, Исаханов нарушал правила регистрации ТС и часто не соблюдал требования знаков разметки, также водитель ездил по выделенным полосам для общественного транспорта, допускались такие нарушения, как стоянка и остановка ТС на проезжей части. В документах фигурирует превышение скорости на 20-40 км/час и реже – на 40-60 км/час – такой штраф, к примеру, пришел Исаханову за езду 13 мая 2018 года. Сумма многих неоплаченных штрафов, согласно ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания», ближе к лету начали удваиваться. Накануне трагедии, 17 июня, водитель, как утверждают близкие погибшей, как минимум два раза превысил скорость на 20-40 км/час и не соблюдал требования знаков и разметки.

У большинства штрафов стоит одна дата оплаты — 20 июня 2018 года, в то время как наезд на двух женщин, 28-летнюю беременную Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко, произошел 18 июня.

Напомним, что страшная автомобильная авария произошла в Москве около дома 21 по улице Верхняя Масловка днем 18 июня. Наталия Львова вместе с другими пешеходами ожидала зеленого сигнала светофора, стоя на тротуаре. Седан BMW 525 черного цвета по какой-то причине на полном ходу вылетел на тротуар, где сначала снес столб с дорожными знаками, а потом сбил двух женщин.

Очевидцы рассказали, что автомобиль ехал с превышением скорости и до столкновения якобы уже проскочил один светофор на «красный». От удара машину припечатало в железную ограду, а женщины оказались зажаты между бампером и забором.

Отодвинуть машину до приезда «скорой» и высвободить жертв водителю помогали оказавшиеся рядом прохожие.

О гибели супруги, которая так и не пришла в себя, сообщил ее муж Евгений Львов в своем фейсбуке утром 25 июня. Вторая потерпевшая пришла в сознание — сначала она находилась в коме в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, у нее сломана нижняя челюсть и сотрясение мозга. Сейчас ее перевели в обычную палату. Расследование уголовного дела продолжается. Исаханову предъявлено обвинение по ч.3. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. Но положение обвиняемого может измениться. Так, на судебном заседании следователь подтвердил, что Исаханов действительно отказался от теста на наркотики, объяснив это шоком об известии о гибели нерожденного ребенка, и прошел лишь проверку на алкоголь.

Теперь по делу назначены дополнительные экспертизы, в том числе биологическая. Именно она должна точно подтвердить, находился ли водитель под воздействием наркотических веществ или алкоголя. Если опьянение все-таки подтвердится, то дело могут переквалифицировать на ч.4. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», что наказывается лишением свободы от двух до семи лет.