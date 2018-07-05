«Тянет на клевету»: недолив бензина поставили под сомнение

Исследование Федерации автовладельцев России, выявившее недолив топлива на 76% АЗС в стране в среду вызвало огромный резонанс в СМИ. На шокирующие выводы активистов отреагировали в Госдуме и Совете Федерации, где итогами проверками оказались мягко говоря удивлены.

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С итогами мониторинга категорически не согласился Независимый топливный союз (НТС), который, как сказано на его сайте, является объединением владельцев независимых АЗС. В союзе состоят 38 компаний, которые владеют 310 АЗС в 24 регионах страны. Стоит отметить, что именно независимые АЗС, согласно выводам ФАР, поголовно недоливают топливо клиентам.

«ФАР разработала методику определения недолива топлива на АЗС в режиме «тайного покупателя», которая якобы позволяет определить фактическое количество отпущенного топлива в бак автомобиля. Специалисты «Независимого топливного союза» внимательно ознакомились с этим исследованием. Есть два ключевых момента, на которые хотелось бы обратить внимание общественности по самой методологии исследования, что ставит под большим вопросом заявленные выводы ФАР», — говорится в сообщении НТС.

Как рассказали в союзе, методика тайного покупателя заключается в том, что бензин подают не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике. Затем бензин вручную переливается из пластмассовой канистры в мерное устройство.

«Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива.

Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Есть утвержденная методика проверки Росстандарта и надо осуществлять любые измерения профильными специалистами в соответствии с этими требованиями, а не дилетантами по «доморощенной» методологии, — говорится в сообщении. — Еще больше вопросов к выборке и выводам исследования.

Делать выводы обо всей генеральной совокупности – 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ по меньшей мере непрофессионально. Есть вопросы по репрезентативности исследования, так как не соблюдены пропорции между долями АЗС, принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, независимыми АЗС и региональными сетями.

При условии, что выборка была случайной (а у наших специалистов есть глубокие сомнения в этом), ошибка выборки исследования ФАР составляет 16,8%. Однако этот показатель в нормальном статистическом исследовании варьируется в районе 2-3%.

Иными словами, если мы взяли случайную выборку АЗС размером в 34 заправки и оценили показатель недолива, то с вероятностью 95% наша оценка не будет отличаться от ситуации по всей генеральной совокупности на 16,8% (отклонение слишком велико). Поэтому выводы из исследования ФАР, что «недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100%» является грубой манипуляцией. Нельзя результаты по 8 АЗС распространять на совокупность в 11 тысяч заправок (по оценкам Союза именно таково количества АЗС, принадлежащим малым сетям)».

При этом в НТС все же не стали спорить с тем, что недолив на АЗС все же случается, однако сильно усомнились в его масштабах.

«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС.

И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев – оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание. Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», – подытожил глава НТС Павел Баженов.

Исследование ФАР

Напомним, что ФАР провела мониторинг 34 АЗС в 13 регионах страны на предмет недолива топлива АИ-92 и АИ-95.

В ходе мониторинга было проверено пять интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 25 федеральных и региональных сетей и восемь мелкосетевых и частных АЗС. Для исследования ФАР разработала метод определения недолива топлива на АЗС в режиме «тайного покупателя», который позволяет определить фактическое количество опущенного топлива в бак автомобиля, а также проводить отбор топлива для проверки качества на соответствия по техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС).

«Согласно нашему методу, за недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС», — сообщается на сайте ФАР.

Отмечается, что недолив среди ВИНКов (к ним относятся «Роснефть», «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Татнефть», «Славнефть», «Башнефть», «РуссНефть») составил 20%, один из пяти (недолив 1,63% — на уровне погрешности), среди федеральных и крупных региональных сетей выявлен в 81% случаев (средний недолив 4,97%, максимальный 19,03%).

Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100% (средний недолив 5,66%, максимальный 8,03%). Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр.

В ФАР отмечают, что причиной недолива могут быть экономические причины.

«Если оптовая цена за бензин выше розничной, то это неминуемо приводит к снижению качественных и количественных показателей отпускаемого на АЗС топлива, а значит, у всех нас есть риск не только заправить топливо сомнительного качества, но и заплатить «за воздух», — говорится в исследовании.