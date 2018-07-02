Разогнались на бензине: что будет с ценами на авто

Как показали итоги первой половины 2018 года, новые автомобили в России, как не раз предсказывали эксперты, заметно подорожали, и прекращения этой тенденции ждать не стоит. Причин для этого, как указывают аналитики, предостаточно. Необходимость компенсировать потери от увеличения акцизов и утилизационного сбора, новости о повышении ставки НДС с 18% до 20% и ослабление рубля — все это по оценкам опрошенных «Газетой.Ru» участников рынка привело к тому, что разные автокомпании подняли ценники — кто-то на пару процентов, а кто-то на все десять.

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Дорожает импорт и премиум

В пресс-службе крупного автомобильного дилера «Авилон» «Газете.Ru» сообщили, что все автопроизводители, с которыми сотрудничает дистрибьютор, обновили ценники на 2-5%.

«На повышение цен повлияла совокупность факторов: ослабление курса национальной валюты, увеличение утилизационного сбора, акцизов, также у многих производителей летом меняется модельный год и традиционно повышаются цены в связи с обновлением модельного года.

Повышение стоимости автомобилей с 1 июля проходит в рамках постепенной компенсации роста курса национальной валюты. Наиболее заметный рост пришелся на марки Maserati и Mercedes-Benz — около 10%, — рассказали в пресс-службе. — Существенным стимулом для этого стал рост курса евро, поскольку именно на него завязаны прайс-листы на автомобили, которые поступают к дилерам. На рост цены автомобилей Mercedes-Benz помимо повлияла также смена модельного года и повышение качества комплектации. Не сильно отстает и марка Аston Martin — с начала года на 5% подорожали модели Vantage V8, спорткар Vanquish Rapid и купе DB11».

По словам дилера, об очередном повышении стоимости своих автомобилей уже объявили марки Mercedes-Benz — от 2% до 4%, BMW — от 1% до 2%, а также Fords — на 1% на модели Ford Fiesta, Kuga, Focus и EcoSport. Пока информации от других производителей в компанию не поступало.

«В целом можно сказать, что цены на автомобили с начала года увеличились от 2% до 10%. Дальнейший рост стоимости машин зависит от ценовой политики каждого автопроизводителя, возможно, подорожание продолжится в 2018 году и пройдет в несколько двухпроцентных шагов у ряда производителей. Но тогда дальнейшее повышение цен приведет к снижению темпов роста авторынка в ближайшем будущем, и рост не превысит 7%», — рассуждает участник рынка.

Артем Геодакян/ТАСС

За НДС спросят с покупателей

Директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников также согласен с тем, что производители повышали цены на автомобили в течение всего года.

«О решении правительства поднять утилизационный сбор и акцизы было известно заранее, поэтому и корректировки прайс-листов начались заблаговременно, — сказал Мирошников «Газете.Ru». — Сейчас в целом эти дополнительные издержки учтены в ценах на автомобили, но периодическое их повышение будет вызвано желанием автопроизводителей компенсировать инфляцию».

При этом, по словам эксперта, когда произойдет обещанный рост ставки НДС с 18 до 20%, цены на автомобили поползут вверх быстрее.

«НДС — это налог, который фактически включается в стоимость товара для потребителя. Но при изготовлении сложных изделий НДС приходится уплачивать многократно: автомобильные заводы покупают комплектующие, производители комплектующих — сырье и так далее. В результате можно констатировать, что для автомобилей, производство которых локализовано в России, НДС включен в стоимость несколько раз.

Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, чтобы не отпугнуть покупателей. Марки, нацелившиеся на увеличение доли рынка, могут временно сдерживать рост, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

Если рассматривать прогноз повышения НДС как реальный, то покупка автомобиля в этом году будет правильным решением», — уверен Мирошников.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов одним из стимулов для косвенного роста цен называет прекращение с середины мая действия программ государственного стимулирования покупки автомобилей по программам «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и т.п.

«С господдержкой продавался каждый пятый автомобиль — выходит, что потенциально рынок легковых автомобилей может потерять одну пятую объема спроса в этой категории,

— говорит Антонов «Газете.Ru». — Второй фактор — это рост цен на бензин примерно на 11%, стоимость которого заложена во всех товарах и услугах, в том числе и в цене автокомпонентов. Третий фактор — весенняя девальвация курса рубля, который в результате внешнеполитических импульсов, новостей по поводу новых санкций упал с 56 рублей до 62 рублей за доллар, то есть потерял примерно 10%. Все это привело к росту цен на новые автомобили в среднем на 5-6% по итогам полугодия».

Согласно прогнозу аналитика, по итогам 2018 года автопроизводители будут вынуждены поднять цены еще на четыре-пять процентных пунктов.

Таким образом, по итогам года рост цен составит 9-11%. 2019 год, по мнению Антонова, также будет не слишком благоприятным, так как всей экономике, в том числе и автопроизводителям, предстоит адаптироваться к повышению НДС на два процентных пункта до 20%.

Драматического роста получилось избежать

Между тем большинство работающих в России автокомпаний предпочитают отмалчиваться о планах по изменению цен. Большинство производителей запрос «Газеты.Ru» проигнорировали. В Renault «Газете.Ru» заявили, что несмотря на непростую экономическую ситуацию на автомобильном рынке, в прошлом году компании удалось избежать значительного роста цен.

«В этом году мы незначительно повысили рекомендованные цены на автомобили. При этом повышение не коснулось стартовых версий большинства моделей, что дало возможность сохранить модельный ряд доступным для клиентов. Среднее повышение за пять месяцев 2018 года на модели Renault составило около 6%», — отметили в Renault. На «АвтоВАЗе» заявили, что «планов повышения цен в текущей экономической ситуации нет».

Между тем, о повышении цен с 1 июля на модели Chevrolet NIVA на 15-17 тыс. руб. недавно сообщили в GM-Avtovaz. А по данным аналитического агентства «Автостат», которое провело мониторинг цен новых легковых автомобилей,

во второй половине июня цены на автомобили изменили 13 автокомпаний.

Несколько производителей скорректировали прайс-листы только в отношении кроссоверов и внедорожников. Так, американский Chevrolet поднял цену внедорожника Tahoe на 1,1 — 1,5%. Другой американский бренд — Cadillac — повысил цену внедорожника Escalade на 2,1 — 2,6%, кроме комплектаций Luxury и Luxury ESV, стоимость которых не изменилась. В этом плане также отличился и китайский производитель Zotye, у которого на 2,2 — 2,4% подорожал кроссовер T600 с двигателем 1,5 л (149 л.с.). А вот отечественный УАЗ поднял цену внедорожника Hunter в комплектации «Классик» с блокировкой дифференциала на 3,6%. Немецкий Volkswagen оставил цены на кроссоверы без изменений, зато повысил их на пикап Amarok на 4,9 — 5% и модель Caddy в двух вариантах (с короткой и удлиненной колесной базой), цены которых выросли на 0,1 — 3,9%.