Папа не помог: гаишника подвели усы

Начальнику ОГИБДД города Протвино Роману Поповичу не удалось избежать ответственности за ДТП, которое произошло 27 мая на 17-м километре автодороги Серпухов — Данки — Прилуки. В результате служебной проверки было выявлено, что за рулем Mercedes Benz GL 350 с «красивым» госномером В999ТУ190, протаранившего Hyundai Accent, находился именно глава местного ОГИБДД.

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Как сообщили «Газете.Ru» в ГУ МВД России по Московской области, Попович больше не является начальником ОГИБДД Протвино.

«По результатам проведенной служебной проверки установлено, что автомобилем Mercedes в момент совершения дорожно-транспортного происшествия управлял начальник ОГИБДД ОМВД России по г.о. Протвино, который уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

Кроме того, Серпуховским городским судом Московской области 4 июня Попович был признан виновным за оставление места ДТП.

Согласно материалам дела, сразу после аварии, через 130 метров от места столкновения, водитель Mercedes свернул налево в лес, пытаясь скрыться. В это время пассажиры Hyundai, мать и сын, вышли из машины.

Женщина направилась к внедорожнику и, когда подошла к автомобилю, обнаружила, что он закрыт, а внутри никого нет. Однако уже через 20 минут на место приехал усатый мужчина, который представился Виталием Поповичем и назвался водителем Mercedes.

Однако пассажиры Accent, посмотрев видеозапись с регистратора, поняли, что этот человек не имеет отношения к аварии, ведь за рулем внедорожника находился мужчина без усов. Не поверили лже-водителю и инспекторы, прибывшие на место.

По словам Виталия, который выступал в суде как свидетель, глава ГИБДД Протвино является его сыном.

В тот день он якобы взял Mercedes сына для того, чтобы отъехать «по рабочим вопросам», однако на дороге почувствовал себя плохо и выехал на встречную полосу. После ДТП он остановился в лесу, доехал на попутке до города Серпухова, принял медикаменты и вернулся к машине.

В итоге судья Ирина Пантела сочла легенду Поповича-старшего несостоятельной, признала главу городской ГИБДД виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП России «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», и назначила ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год. При этом максимальное наказание по данной статье — это лишение ВУ на полтора года.

Стоит отметить, что в результате аварии пассажиры Hyundai получили травмы, которые классифицируются как причинение средней тяжести здоровью. Однако в отношении Поповича, насколько известно,

не было возбуждено административное дело по ч. 2 ст 12.24 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Максимальное наказание за которое — лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Напомним, что скандальный инцидент произошел еще 27 мая примерно в 17.00 на 17-м километре автодороги Серпухов — Данки — Прилуки. На большой скорости Mercedes не вписался в поворот, выскочил на встречную полосу и задел едущий навстречу Hyundai. От удара корейскую легковушку развернуло на 180 градусов и выбросило на обочину.

Водитель элитной иномарки не остановился и поехал дальше. Пострадавшие в аварии 24-летний мужчина и его спутница вызвали на место ДТП инспекторов и показали им кадры со своего видеорегистратора.

Через несколько часов полицейские нашли Поповича, которому принадлежит внедорожник, в больнице, куда он обратился с признаками инсульта.

Примечательно, что в конце мая в подмосковном главке «Газете.Ru» информацию о личности водителя не подтвердили, однако сообщили, что проводится проверка, в результате которой будет установлены обстоятельства ДТП, а также личность водителя. Позже, по сообщениям других СМИ, в ведомстве вовсе отказывались от каких-либо комментариев.

В ОГИБДД Протвино сообщали, что никакой информации по факту ДТП не владеют и подтвердили «Газете.Ru» информацию о том, что начальник действительно находится в больнице.