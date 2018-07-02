Пока папа спит: подросток из Дагестана сбил пешеходов

В Дагестане огромный резонанс получила смертельная авария, в которой 15-летний подросток, взяв покататься отцовский Mercedes ML 430, 29 июня задавил насмерть двух женщин и ребенка. Несмотря на юный возраст водителя, в МВД региона нашли способ привлечь его к ответственности.

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Напомним, что трагедия произошла в пятницу около 10.30 на Фабричном переулке недалеко от супермаркета «Южный». Сидевший за рулем подросток, имя которого пока не называется, на пустой дороге не справился с управлением, не вписался в поворот и насмерть сбил пешеходов. Страшные кадры гибели людей запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная на фасаде дома напротив. На видео видна дорога, резко поворачивающая вправо за угол.

По тротуару неспешно идут две женщины и ребенок. Внезапно в кадр влетает внедорожник, сметает пешеходов, затем задевает кирпичный забор, который рушится от удара, и уезжает за угол.

От столкновения женщин буквально раскидало: 58-летняя женщина и ее 6-летняя внучка попали и под обрушившийся забор и от полученных травм скончались на месте. Женщина 1965 года рождения после наезда выжила. На видео видно, что она даже пытается встать. Позже ее забрала машина скорой помощи, которая, как утверждают пользователи соцсетей, приехала на место ДТП только через полчаса.

Однако врачи спасти женщину не смогли — от полученных травм она умерла в больнице.

Также на записи после аварии можно заметить мальчика, подбегающего к месту ДТП в белой рубашке. Пользователи в соцсетях утверждают, что это водитель внедорожника. Он в результате ДТП не пострадал.

Водительских прав у него, естественно, нет. Одноклассники подростка рассказали «Газете.Ru», что тот знает Коран наизусть — он изучал его с шести лет на протяжении восьми лет, когда жил в Египте.

Как рассказали «Газете.Ru» в МВД Дагестана, в отношении 15-летнего мальчика сейчас возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК России — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

«Он взял машину без спроса у своего отца. С их слов такое было первый раз, ничего другого из-за слишком юного возраста ему вменить пока нельзя», — пояснил «Газете.Ru» официальный представитель ведомства Руслан Ибрагимгаджиев, отметив, что 264-я статья УК России, которая применяется в случае аварий с тяжкими последствиями, в данном случае не может быть использована.

В настоящий момент виновник аварии находится на свободе и ходит на допросы к следователю вместе с отцом. Окончательную картину случившегося поможет установить ряд экспертиз, которые уже назначило следствие. При этом Ибрагимгаджиев отметил, что подросток не пытался скрыться с места ДТП после наезда на людей. «Он просто заехал за поворот», — добавил он.

Видео, на котором запечатлены кадры наезда, вызвало широкий резонанс в соцсетях. Пользователи утверждают, что неоднократно видели мальчика за рулем иномарки.

«Это не первый случай его наезда, недавно он въехал в машину с двумя пассажирами», — прокомментировал запись один из жителей Хасавюрта.

Также пользователи сообщают, что видели машину на улицах города и раньше. Тогда парень проезжал на «красный», на пассажирском сиденье в этот момент сидел его ровесник. Также пользователи сообщают, что он «постоянно гоняет по городу, как угорелый».

«28 июня видел эту машину. За рулем сидели сопляки 15 лет. Они чуть не врезались во встречную машину. Очень часто этот Mercedes ездит в районе [улиц] Грозненской и Санитарной на ужасной скорости», — утверждают пользователи.

В то же время глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что понести ответственность за случившееся должен отец мальчика.

«Для подростка, не достигшего 16-летнего возраста, уголовная ответственность не предусмотрена, поэтому в данном случае ребенок пока неподсуден. Единственное, что можно сделать, — это наказать папу за халатность. Он не предпринял достаточных мер для того, чтобы сын не смог завладеть ключами от машины — оставлял их там, где сын мог взять», — утверждает Травин.