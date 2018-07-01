Правительство просят быть жестче: пьяным водителям добавят срок

Ответственность за совершение пьяных ДТП, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или гибель людей могут серьезно ужесточить. Соответствующее обращение в правительство России направил президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

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По его мнению, нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения нельзя считать неумышленным преступлением. Ведь доподлинно известно, что алкоголь и наркотики оказывают крайне негативное влияние на концентрацию и реакцию водителей. Получается, что, садясь за руль в нетрезвом виде, человек допускает эти последствия, но намеренно относится к ним безразлично.

Авторы документа просят рассмотреть в правительстве вопрос относительно внесения изменений в соответствующие части «водительской» статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

А именно в ч.2: «деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» предусмотреть максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет (сейчас до четырех лет).

В ч.4. «деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» — предусмотреть максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет).

А также в ч.6.: «деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», установив ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от 4 до 9 лет).

Отметим, что для преступления по неосторожности характерно, что совершивший его субъект самонадеянно рассчитывал на предотвращение общественно опасных последствий, либо даже не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своих действий. В Уголовном кодеке особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

То есть тяжкими и особо тяжкими преступления бывают только умышленные.

Они могут быть с прямым умыслом, когда лицо осознавало общественную опасность своих действий и желало их наступления, либо с косвенным — если лицо осознавало общественную опасность своих действий, но не желало, хотя и сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Именно по причине того, что преступления, предусмотренные ч. 2, 4 и 6, ст. 264 УК России, признаются неумышленными, наказание в виде лишения свободы за них не может быть установлено выше десяти лет.

По мнению автора документа, законодатель крайне опрометчиво решил признать нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, неумышленным преступлением.

«Сейчас выходит, что законодатель решил, что водитель, который сначала случайно выпил пару литров пива, бутылку водки или вина, или принял наркотические и психотропные вещества заведомо понимая, что он будет управлять транспортным средством, «абсолютно случайно» сел за руль автомобиля, после чего по «нелепейшему совпадению» разогнался до 180 км/ч в городе, затем «неожиданно для себя» проскочил на красный сигнал светофора и завершил свою поездку аварией, влетев на полном ходу в трамвайную остановку или автобус с детьми, совершил все это «просто по случайной неосторожности», — заявил «Газете.Ru» Аманлиев.

— То есть законодатель действительно считает, что водитель, который упился алкоголем, накурился или обкололся наркотиками до степени абсолютной потери концентрации внимания, сев при этом за руль, не осознавал общественную опасность своих действий.

Как, например, причинение тяжкого вреда и смерти иным участникам дорожного движения, и человек никак не предвидел возможность или неизбежность наступления этих последствий и сознательно не допускал этих последствий и не относился к ним безразлично».

Автомобильный эксперт, ведущий радио «Страна» Антон Чуйкин в беседе с «Газетой.Ru» согласился, о том, что ДТП «по пьяни» никак нельзя называть событием, которое произошло по неосторожности.

«Если ты за рулем и пьяный, это мало похоже на неосторожность, это скорее отягчающее обстоятельство, — считает Чуйкин. – Ты же последовательно совершил несколько нарушений, которые закончились такой катастрофой. Поэтому, конечно, ни о какой неосторожности тут речи быть не может, так мы дойдем, что это вообще было смягчающее обстоятельство, мол, был в состоянии аффекта из-за алкоголя. Такого допускать нельзя.

Но с другой стороны последовательное ужесточение вызывает вопрос – гайки закручивают, а где результаты. Да, смертность падает, но не такими темпами, как появляются новые и новые ужесточения. Кроме того, более серьезная ответственность может привести и к коррупции, кто-то решит, что ему проще откупиться, чем сидеть 20 лет. Проблема с пьянством за рулем есть и в других странах, где наказание еще более строгое. Поэтому гарантий того, что 20 лет лишения свободы сразу всех испугает, нет».

В свою очередь координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов завил «Газете.Ru», что

усиление ответственности за нетрезвое вождение стоит вводить только при появлении градации степени опьянения водителя. Так, по его мнению, нельзя одинаково наказывать за смертельное ДТП человека, который выпил банку пива и бутылку водки.

«В Германии установлен порог в 0,5 промилле, в США – 0,8, — сказал Шкуматов «Газете.Ru». – Научно доказано, что для того, чтобы алкоголь начал негативное воздействие на автомобилиста, его концентрация должна достигать как раз 0,8 промилле. Поэтому можно вводить понятие типов опьянения: слабое, среднее и сильное и в зависимости от этого назначать наказание. Потому что если человек выпил кружку пива и потом попал в серьезное ДТП с погибшими, далеко не факт, что причиной этому послужило именно опьянение».