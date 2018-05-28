Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра в трусах

Причиной для служебного разбирательства стала попавшая в СМИ видеозапись, на которой запечатлено задержание 34-летней пьяной девушки. Она находилась за рулем служебной машины областного министра финансов. Сам он при этом мирно спал в одних трусах на заднем сидении. Скандальный инцидент быстро привлек внимание федеральных СМИ и местным чиновникам и силовикам пришлось спешно на него реагировать.

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В пресс-службе губернатора области «Газете.Ru» пояснили в понедельник, что будут следить за ходом проверки.

«Губернатор дал поручение, создана специальная комиссия, которую возглавил вице-губернатор Игорь Пивоваров для того, чтобы рассмотреть все нюансы и сделать выводы, а также подготовить предложения по выводам. Комиссия сейчас работает, решение будет вынесено в ближайшее время», - рассказала глава пресс-службы саратовского губернатора Нина Попова.

Напомним, что инцидент произошел около четырех утра в пятницу 25 мая, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль Suzuki Grand Vitara с госномером Х918РУ64RUS, который ехал с выключенными фарами. После остановки полицейские сразу заметили, что от девушки-водителя сильно пахло спиртным, а на заднем сиденье спит мужчина, также предположительно в нетрезвом состоянии. Он оказался удивительно похож на министра финансов Саратовской области Александра Выскребенцева. По информации СМИ мужчина мирно спал после бурной вечеринки.

Девушка была одета в боди, нижняя часть которого оказалась расстегнута и виднелась поверх штанов. Она не имела при себе документов и представилась «заместителем главы администрации Октябрьского района Саратовской области». Однако, как позже выяснилось, она оказалась всего лишь специалистом по опеке и попечительству администрации Октябрьского района Саратова Марией Мищенко.

Когда у нее попросили документы, девушка заявила, что документов у нее сейчас нет, так как они находятся в ее машине и подруга «буквально через десять минут» все привезет.

Тогда инспекторы попросили водителя выйти из автомобиля для прохождения медосвидетельствования, на что Мищенко ответила отказом.

«У меня нет документов. Вот будут документы – тогда я выйду и пройду медицинское освидетельствование», - заявила она.

После этого девушка начала звонить кому-то по телефону. Разговаривая, она обернулась на заднее сиденье и пыталась разбудить мужчину, трогая его за ногу, при этом говоря: «Саша, Саша».

Девушка уверяла, что когда спящий попутчик проснется, у инспекторов будут проблемы.

В этот момент от шума как раз проснулся мужчина, похожий на министра и с заднего сиденья передал документы на машину. Затем он вышел из салона и пояснил, что машина служебная, чем только подтвердил, что поразительное сходство с министром финансов отнюдь не случайно.

После этого Выскребенцев срочно потребовал закурить.

У вышедших из машины чиновников полицейские пытались добиться объяснений обстоятельств произошедшего: как нетрезвая девушка оказалась на водительском сиденье министерской машины. Ведь, если Выскребенцев посадил ее за руль сам – лишиться прав придется обоим.

«Как она попала за руль? Нам надо же установить все обстоятельства», - спрашивают сотрудники ДПС.

Вопреки угрозам девушки, мужчина не стал заступаться за нее, а, напротив, попытался бежать. Несмотря, на обещания водителя, документы барышне так никто и не привез. Ей предложили проехать в отделение для установления личности,

однако Мария Витальевна, как называли ее инспекторы, все еще отказывалась пройти в машину полицейских, но теперь уже по новым, сугубо эстетическим причинам: ей не понравился автомобиль инспекторов.

«В вашу грязную машину…» — говорила девушка.

«У нас отличная машина», — уверял инспектор.

«У вас ужасная машина», — не унималась чиновница, явно не привыкшая к езде на отечественных легковушках.

«Отличная!» — говорил инспектор.

«Ужасная!», - парировала автомобилистка.

Затем девушка все-таки согласилась проехаться в «ужасной» машине, из которой позже она вдруг не захотела выходить. Гаишникам даже пришлось уговаривать рыдающую чиновницу пройти в отделение

«Не пойду я туда, там преступники сидят», — рыдала девушка на плече у полицейского.

«Да нет там никаких преступников. Мы к ним не пойдем! Давайте выходите», - уговаривали девушку правоохранители, когда вели ее под руку в участок. Что было внутри отдела полиции осталось за кадром.

Вернувшись девушка продолжала плакать, пока инспекторы готовились провести медосвидетельствование.

«Не затягивайте процесс, пожалуйста»,— говорили гаишники.

«Я не затягиваю, это вы все на меня давите. Вам всем хочется получить галочку, я понимаю», — говорила чиновница.

Когда инспектор сказал, что она имеет право отказаться от освидетельствования, та громко заявила о своем решении.

«Отказываюсь! Я лучше пройду в настоящем медицинском учреждении, где есть медики», — сказала водитель Suzuki, отдавая запечатанную одноразовую трубку от алкотестера обратно инспектору.

На этом видеозапись прерывается.

Мищенко не является женой Выскребенцева, и как она попала за руль служебной машины предстоит выяснить сотрудники надзорного ведомства. Родные женщины рассказали местным СМИ, что та «никогда не пьет» и сейчас находится в декретном отпуске. Что девушка делала за рулем машин женатого министра неизвестно.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, проверка будет организована по поручению главы ведомства Сергея Филипенко по факту использования служебного автомобиля, передачи этого автомобиля другому лицу и нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения.

В администрации Саратова отметили, что связи с информацией о причастности к инциденту сотрудницы районной администрации может быть проведена служебная проверка.

В областном минфине «Газете.Ru» пояснили, что Выскребенцев находится в отпуске с 10 по 31 мая, а автомобиль принадлежит ГАУ СО Центру бюджетных исследований. В понедельник, 28 мая учреждение было недоступно для комментария.

УМВД России по Саратовской области также было недоступно для комментария в понедельник, 28 мая.

Между тем, по данным информированного источника «Газеты.Ru» в администрации региона, сразу после выхода из отпуска Выскребенцева с большой долей вероятности уволят с работы - сделать это сразу мешает законодательство.

Александру Выскребенцеву 36 лет, он является членом правительства области в ранге министра с 2012 года, в том числе с 2014 года возглавляет областной Минфин. После выборов губернатора области и роспуска правительства он работал с приставкой и.о. Спустя полгода Валерий Радаев внес его кандидатуру на согласование депутатам облдумы. Кандидатуру Выскребенцева рассмотрели и утвердили совсем недавно — 18 апреля. Докладчиком по вопросу кандидатуры министра выступил тот самый вице-губернатор Пивоваров, который сейчас возглавляет специальную комиссию губернатора.

«Александр Выскребенцев имеет достаточный опыт, умеет построить работу министерства для выполнения главной цели – эффективного расходования бюджетных средств области», – сказал Пивоваров. Не пожалели лестных слов в адрес и.о. министра и депутаты.

«Работает очень эффективно», - похвалил чиновника депутат Леонид Писной. — «Я очень удовлетворен работой министерства». Парламентарий Александр Анидалов также не скрывал своего удовлетворения работой чиновника: «Профессионализм чувствуется».

Депутат Николай Семенец добавил, что работал с Выскребенцевым в самых разных ситуациях. «Человек одаренный, растет, вникает. Это наше приобретение», - сказал он.

По итогам 2017 года министр занял третье место среди членов правительства Саратовской области по объему задекларированных доходов, которые составили у главы Минфина области 2,755 миллиона рублей, что всего на 0,5% выше уровня 2016 года.