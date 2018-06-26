Лихача к ответу: задержан водитель, задавивший беременную

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП в Москве, которое привело к гибели находившейся на девятом месяце беременности женщины, задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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«В том числе будет проведена автотехническая экспертиза, в рамках которой будет проверено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна, а также установлен факт, имел ли водитель возможность избежать ДТП», — передает агентство. В ГУ МВД России по Москве подтверждать данные о задержании водителя и возбуждении дела «Газете.Ru» отказались, хотя в настоящее время за развитием событий пристально следит практически вся страна – сообщение безутешного супруга 28-летней Наталии Львовой, Алексея Львова, который потерял жену и дочь Диану набрало в соцсетях огромное количество перепостов и слов соболезнования.

Фоторепортаж: Умерла беременная девушка, которую сбил водитель на BMW __is_photorep_included11814187: 1

Страшная автомобильная авария произошла в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка днем 18 июня. Об этом рассказывал в фейсбуке сам Львов, а также друзья и близкие погибшей.

Они утверждают – женщина даже не переходила дорогу, а вместе с другими пешеходами ожидала зеленого сигнала светофора, стоя на

тротуаре.

Всего лишь за 20 минут до выхода от врача Наталия отправила мужу последнее сообщение с результатами УЗИ – это было последнее общение супругов. На опубликованных в СМИ коротких записях с камер видеонаблюдения видно, как произошла трагедия. Так, автомобили уже начинают тормозить на красный для них сигнал. В левом ряду на двухполосной дороге останавливается иномарка светлого цвета.

Однако седан BMW 525 черного цвета не тормозит: по какой-то причине водитель не останавливается, а на полном ходу вылетает на тротуар, где сначала сносит столб с дорожными знаками, а потом сбивает двух женщин – беременную Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко.

Очевидцы рассказали, что автомобиль ехал с превышением скорости, и до столкновения якобы уже проскочил один светофор на «красный». От удара машину припечатало в железную ограду, а женщины оказались зажаты между бампером и забором. Отодвинуть машину до приезда «скорой» и высвободить жертв водителю помогали оказавшиеся рядом прохожие.

Обеих пострадавших врачи срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Позже муж Львовой рассказал, что удар был такой силы, что в больницу женщину привезли босой – она просто вылетела из балеток.

До рождения их первенца, девочки Дианы, оставалось всего две недели – будущая мать возвращалась с планового осмотра из больницы.

По словам Львова, когда он получил звонок из Боткинской больницы, то подумал, что его супруга рожает. Но приехав к ней с родильной сумкой узнал, что женщина ребенка потеряла, а сама балансирует на грани жизни и смерти, не приходя в сознание. Многочисленные переломы, серьезная травма головы и, как следствие, переливания крови и операции: все эти испытания выпали на долю женщины, и их она не пережила.

О гибели супруги, которая так и не пришла в себя, Львов сообщил в своем фейсбуке утром 25 июня.

Вторая потерпевшая в сознание пришла – сначала она находилась в коме в стабильно тяжелом состоянии в реанимации — у нее сломана нижняя челюсть и сотрясение мозга. Сейчас ее перевели в обычную палату.

За рулем BMW, как рассказал Львов, находился некий Михаил Исаханов. По одним данным ему 31 год, по другим – 33 года. На месте аварии Исаханов заявил, что якобы пытался уйти от столкновения со встречным автомобилем, однако, как и зачем вылетел на тротуар, пояснить не смог.

В СМИ его называли то преподавателем университета «Синергия» в Москве, то одним из его спонсоров. В пресс-службе этого учебного заведения во вторник, 26 июня, рассказали, что Исаханов не был преподавателем и до студентов его никогда не допускали, но признали, что их сотрудником он был, хотя уже уволен.

«Он был сотрудником департамента регионального развития университета. На работе человек себя вел адекватно. Недавно он был уволен», — сообщил в понедельник офиициальный представитель университета Дмитрий Чубаров. Как утверждают близкие погибшей, только за 2018 год он получил 49 штрафов ГИБДД.

Сразу после ДТП родственники и друзья Львовой попросили о максимальной огласке.

«Наташу я знаю 10 лет, таких светлых добрых замечательных людей как Наташа очень мало на свете, — написала ее подруга Татьяна Егорова (орфография сохранена — «Газета.Ru»). — Она должна была родить малышку Диану через две недели...Но днем 18 июня на Наташу наехал лихач на BMW, она даже не переходила дорогу!!! А просто ждала на тротуаре, когда загорится зеленый свет. Виновник даже не прошел освидетельствование при ДТП!!! Мы хотим добиться максимально строгого наказания».

Если все-таки выяснится, что водитель был пьян или отказался от медосвидетельствования, то ему будет грозить уже от двух до семи лет лишения свободы. Между тем адвокат Исханова Михаил Мишуков в интервью «России 1» заявил, что у его подзащитного пока нет никакого процессуального статуса и принес семье погибшей соболезнования от имени молодого человека. Запрос о ходе разбирательства «Газета.Ru» направила в ГУ МВД по Москве.