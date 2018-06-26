«Стояла на тротуаре»: умерла попавшая под BMW беременная женщина

Врачи не смогли спасти молодую женщину, ставшую одной из жертв резонансного ДТП в Москве. Целую неделю медики боролись за жизнь Наталии Львовой, которая потеряла ребенка, находясь на девятом месяце беременности.

Ее и другую пострадавшую сбил водитель на BMW 525. Львова неделю не приходила в создание.

Об этом в своем фейсбуке в понедельник, 25 июня сообщил супруг погибшей Евгений Львов. Мужчина отдельно попросил откликнуться всех очевидцев ДТП, которые могут рассказать, что именно произошло и, возможно, поделиться записями с видеорегистраторов: еще до гибели 28-летней супруги он был намерен добиться для водителя, максимально жесткого приговора и опасался, что он может уйти от серьезной ответственности.

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Смертельная авария произошла 18 июня в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка, об этом также рассказывал в фейсбуке сам Львов, а также друзья погибшей. Они утверждают – женщина даже не переходила дорогу, а вместе с другими пешеходами ожидала зеленого сигнала светофора, стоя на тротуаре. На опубликованных в СМИ коротких записях с камер видеонаблюдения видно, как автомобили уже начинают тормозить на красный для них сигнал. В левом ряду на двухполюсной дороге видно, как останавливается иномарка светлого цвета.

Однако BMW черного цвета не тормозит: по какой-то причине водитель не останавливается, а на полном ходу вылетает на тротуар, где сбивает двух женщин – беременную Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко.

Обеих врачи срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. За рулем BMW, как рассказал Львов, находился некий Михаил Исаханов. По одним данным ему 31 год, по другим – 33 года. В СМИ его называют то преподавателем университета «Синергия» в Москве, то одним из его спонсоров. В пресс-службе этого учебного заведения во вторник рассказали, что Исаханов не был преподавателем и никогда не преподавал студентам.

«Он был сотрудником департамента регионального развития университета. На работе человек себя вел адекватно. Недавно он был уволен», — цитирует «Ридус» официального представителя университета Дмитрия Чубарова.

Напомним, что на месте аварии Исаханов заявил, что якобы пытался уйти от столкновения со встречным автомобилем, однако, как и зачем вылетел на тротуар, пояснить не смог.

Позже муж Львовой рассказал, что когда получил звонок из Боткинской больницы, то подумал, что его супруга рожает. Но приехав к ней с родильной сумкой узнал, что женщина ребенка потеряла, а сама балансирует на грани жизни и смерти, не приходя в сознание. Многочисленные переломы, серьезная травма головы и, как следствие, переливания крови и операции: все эти испытания выпали на долю женщины, которая готовилась через две недели стать матерью, и их она не пережила. Вторая потерпевшая в сознание пришла, но находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

Фоторепортаж: Умерла беременная девушка, которую сбил водитель на BMW __is_photorep_included11814187: 1

Сразу после ДТП родственники и друзья Львовой попросили о максимальной огласке.

«Наташу я знаю 10 лет, таких светлых добрых замечательных людей как Наташа очень мало на свете, — написала ее подруга Татьяна Егорова (орфография сохранена, «Газета.Ru»). — Она должна была родить малышку Диану через две недели...Но днем 18 июня на Наташу наехал лихач на BMW, она даже не переходила дорогу!!! А просто ждала на тротуаре, когда загорится зеленый свет. Дочку спасти не удалось, Наташа до сих пор не пришла в сознание…Виновнику предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Виновник даже не прошел освидетельствование при ДТП!!!

Только за 2018 год он 49 раз привлекался к административной ответственности!!! И ему могут дать 3 года условно, мы хотим добиться максимально строгого наказания».

В фейсбуке Львовых – множество трогательных публикаций, на которых видно, как семья готовилась к появлению ребенка: покупка детской коляски, фотосессии.

МВД ситуацию пока не комментирует, поэтому и нет точных данных, возбуждено ли уголовное по факту трагедии. После гибели женщины его могут переквалифицировать на более тяжкий пункт ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Исаханову грозит до пяти лет лишения свободы, а если выяснится, что он был пьян или отказался от медосвидетельствования, то от двух до семи лет. Соответствующий запрос о ходе разбирательства «Газета.Ru» направила в ГУ МВД по Москве.

«Друзья, жители дома 21 улицы Верхняя Масловка и все кто был в этот трагический момент рядом, нужны свидетели ДТП, записи с видеорегистраторов, камер, пожалуйста, отзовитесь. Пишите личным сообщением мне, я всегда все читаю. Спасибо», — это самая свежая запись в фейсбуке Львова.