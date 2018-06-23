«Скоро откроет мне пиво»: как Порошенко открыл дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожскую область в субботу, 23 июня, открыл дорожный знак. Об этом сообщили в его пресс-службе. Событие стало поводом для активного обсуждения в социальных сетях. Причина в том, что вместо традиционного перерезания красной ленточки украинский лидер просто снял со знака фрагмент ткани синего цвета.

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«Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр», — написал Порошенко в своем твиттере.

Пользователи соцсетей ответили на это весьма иронично.

«В теплой и дружественной обстановке, под бурные и продолжительные аплодисменты сотен украинцев президент Украины открыл дорожный знак»,

— иронично заметил пользователь фейсбука Александр Ржавский.

«Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр — Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец», — написал Rostyslav Demchuk.

«Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет», — пошутил Назар Приходько.

Достижением года это событие назвал один из пользователей твиттера. Другой задался вопросом: «А какое отношение к ремонту имеет президент Украины? Он лично асфальт в ямки кидал?». Третий отметился коротко и ярко, назвав событие «адом».

Что же касается самого дорожного знака, его открыли в ходе запуска в Запорожье движения на трассе Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь. Этот участок автодороги возобновил свою деятельность после ремонта.

Примечательно, что капитальный ремонт трассы не проводили уже около 60 лет. Об этом заявил сам президент страны, выступая на открытии дороги. «У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье и до Донецкой области», — подчеркнул он.

Оказалось, что Петр Порошенко пристально наблюдал за ходом ремонта. 17 июня во время своей рабочей поездки в Днепропетровскую область он посетил автодорогу Н-08, чтобы лично удостовериться в плановом проведении ремонтных работ. Об этом также сообщила пресс-служба главы государства.

«Это то, о чем годами мечтали жители области. За 26 лет так и не дождались. Сегодня — первый прорыв, первые 12 километров должны быть построены в этом году», — отметил украинский лидер.

За день до этого в Службе автомобильных дорог (САД) Запорожской области сообщили о завершении ремонта на автодороге «Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь» на участке км 450+455 — км 474+193 (участок «Запорожье-Днепр»). Ремонт продолжался в течение сентября прошлого года. Он обошелся государству почти в 470 миллионов гривен.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что в Запорожской области окончено восстановление дорожного покрытия на трассе в сторону Днепра. Работы проводились турецкой фирмой «Онур», которая выиграла тендер на их осуществление.

Отмечается, что ремонт участка по левому поезду трассы завершился еще в прошлом году. Что касается правого проезда, там работы начались после установления теплой погоды, а именно в марте. На весь период проведения ремонтных работ на дороге было ограничено движение автотранспорта. Вместе с тем, было организовано движение по встречной полосе. Также в значительной степени был снижен допустимый предел скорости автотранспорта. Запорожская областная госадминистрация обратилась ко всем водителям с просьбой сохранять предельную бдительность и внимательность, а также следить за установленными на дороге предупреждающими знаками.

По сообщению пресс-службы САД в Запорожской области, 24 апреля ход выполнения работ на объекте продолжающегося в данный момент ремонта на трассе Н-08 был проинспектирован и.о. начальника Службы Андреем Ивко.

Он отметил, что рабочие трудятся особенно усиленно и при этом соблюдают самые высокие стандарты качества осуществления деятельности. Ивко также уточнил, что подрядчик уже почти закончил укладку выравнивающего и верхнего слоев покрытия ЩМА-20 по правому проезду. По его словам, также планируется обустроить съезды, остановочные и посадочные площадки. На участке км 458 – км 474 планируется нанести разметку и установить дорожные знаки.

Когда участок по правому проезду будет сдан в эксплуатацию, рабочие начнут ремонт тех частей дороги Запорожье — Мариуполь, на которые они выиграли тендер.

Впрочем, устраивает эта дорога далеко не всех. О ее жутком качестве заявила на митинге возле облгосадминистрации 24 апреля мариупольский волонтер Галина Однорог. Эту тему она поднимала и на встрече активистов с губернатором.