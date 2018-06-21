Сбой системы: сын судьи не откупился от колонии

Смертельная авария произошла в Казани в ночь на 30 января 2018 года. Тогда 23-летний Сергей Мельников, сын судьи Арбитражного суда Поволжского округа, отдыхал в баре «Старый амбар» с приятелем-риелтором Эдуардом Нигматуллиным. За соседним столиком с друзьями сидела 48-летняя Людмила Попова. После полуночи женщина вышла на улицу, чтобы заказать такси, но дозвониться до диспетчерской не смогла. В это время из бара вышел Мельников с другом, спросил, куда надо ехать и, сказав, что ему по пути, предложил подвезти.

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Когда друзья и случайная попутчица стали садиться в Kia Optima, находящийся неподалеку патруль Росгвардии обратил внимание на Мельникова, садящегося за руль. Гвардейцы заметили у него видимые признаки алкогольного опьянения и сообщили о происходящем в ГИБДД. После этого они поехали за Kia и пытались остановить машину, однако водитель иномарки стал уходить от погони. На перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина у ТРК «Park House» Мельников и влетел в остановившийся на «красный» «ВАЗ-2107», в котором находились четыре человека. Удар был настолько сильным, что отечественную легковушку буквально смяло и отбросило на трамвайные пути.

ГУ МЧС по Республике Татарстан Повреждения ВАЗ 2107 после столкновения с Kia Optima

В итоге находившийся на заднем сиденье 19-летний Айбулат Нурутдинов умер в машине скорой помощи. Пострадали водитель «ВАЗа» Айнур Амиров и двое пассажиров: Айгуль Назмутдинова и девушка по имени Диана. Кроме того, ранения получили находившиеся в Kia Нигматуллин, Попова и риелтор, тут же сбежавший с места ДТП.

Как рассказывала позже местным СМИ Попова, получившая серьезную травму колена, перед аварией она только успела заметить, как «стрелка спидометра подскочила до 180 км/ч, а дальше — удар и темнота».

По утверждениям матери водителя «ВАЗа», когда она в четыре утра приехала на место аварии, Мельников спал в машине полицейских и позже, когда его стали поднимать, не мог стоять на ногах.

В суде потерпевших разделили

Дело рассматривали в Ново-Савиновском районном суде Казани. Свою вину в смертельном ДТП, а также в том, что сел за руль пьяным, Мельников признал, после аварии его не стали арестовывать и отправили под домашний арест. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сыну судьи отчетливо «светила» колония — наказание за данное преступление составляет от двух до семи лет лишения свободы.

Между тем статус потерпевшего уголовному делу получили не все пострадавшие. Следствие решило, что быстро заживший вывих бедра Айгуль Назмутдиновой можно классифицировать лишь как средний вред здоровью. Поэтому материалы по ней были выделены в отдельное административное производство.

Как отмечают местные СМИ, административный материал в суд пока не поступал. Девушка считает, что «устранение» ее из числа потерпевших по уголовному делу произошло намеренно после того, как она ответила отказом на предложение адвоката Мельникова взять 500-600 тысяч рублей в обмен на отказ от претензий к его подзащитному.

Судебный процесс стартовал в конце мая. К этому времени защита обвиняемого успела как следует «подготовиться» к процессу: все явившиеся пострадавшие и родственники погибшего заявили, что не имеют подсудимому претензий. «Вред заглажен материально», — заявили они в суде и пояснили, что получили от виновника аварии денежные выплаты: Диана — 500 тыс, Амиров — 900 тысяч, а родственникам погибшего выплатили 1,5 млн рублей. Однако рассмотреть ходатайство о прекращении уголовного преследования уже на первом заседании судье Марселю Ахметшину помешало отсутствие потерпевшей Поповой, так как ее не смогли найти по месту регистрации.

На первом заседании суд обратил внимание, что на момент аварии у Мельникова было 18 непогашенных административных штрафов за превышение скорости. Кроме того, всех участников процесса шокировало, что спустя пять месяцев, прошедших после аварии, прав водителя так и не лишили.

«Вечерняя Казань» Сергей Мельников на заседании суда 18 июня 2018 года

На следующее заседание 18 июня из потерпевших явилась только Попова. Остальные, заявив на первом заседании, что согласны на примирение и особый порядок рассмотрения дела, на заседание не пришли. Женщина пришла в суд на костылях и пояснила, что после аварии пролежала три дня в больнице, куда ей костыли приносила мама Мельникова, тем самым опровергнув информацию, что ее не могли найти.

Попова также сказала, что осталась на улице. Хозяйка квартиры, которую она снимала, отказала недееспособной женщине в жилье.

Работу в универсаме также пришлось оставить. Сейчас Попова живет у подруги и ей требуется дорогостоящая операция на тазобедренном суставе. В беседе с журналистами она утверждала, что ни при каких обстоятельствах на мировую не пойдет.

После прямо в суде к Поповой подошел адвокат Мельникова Олег Шемаев. В результате продолжительного разговора она кардинально поменяла свою позицию и заявила судье, что она требует возместить моральный и физический вред здоровью и готова мирно все решить, так как ей жаль молодого парня, который может сесть. К тому же она не хочет портить репутацию его мамы — судьи Натальи Мельниковой, на которой отразится судимость сына.

Попова заявила, что ей хватит 300 тыс. рублей, которые она потратит на протез и реабилитацию. Адвокат заявил, что часть суммы женщине выплатят сегодня, а оставшуюся — в ближайшие несколько дней.

В итоге судья отложил рассмотрение ходатайства о примирении сторон и рассмотрении дела в особом порядке до следующего дня — решил дождаться перечисления Поповой всей обещанной суммы.

При этом уже после заседания Попова призналась журналистам, что в четверг, 14 июня, на нее было совершено нападение.

«Меня чуть не убили у собственного подъезда. Неизвестный вышел из машины, налетел, подбежал, ударил и убежал. Очевидцы погнались за ним, но поймать не смогли. Безусловно, это нападение повлияло на мое решение. У меня нет личной охраны, я хожу по улице одна и не хочу оглядываться по сторонам. Тем более у него мама судья», — поделилась Попова.

Последнее заседание состоялось 19 июня. Оно началось только после того, как судья удостоверился, что Попова получила всю сумму. Примечательно, что Шемаев перечислил деньги всего за десять минут до начала заседания. Однако его итог удивил всех участников процесса. Несмотря на то что все участники были согласны закрыть дело за примирением сторон, судья Ахметшин вынес обвинительный приговор.

Защита убеждала суд прекратить дело, но Ахметшин с этим не согласился, посчитав важными обстоятельства совершения преступления — Мельников был пьян, пытался скрыться от сотрудников полиции и имел за плечами 18 штрафов за превышение скоростного режима.

В итоге ко всеобщему удивлению сын судьи отправился не домой, а за решетку — он получил два года и шесть месяцев колонии-поселения. Также его лишили водительских прав на три года. Вопреки сложившейся практике, когда осужденные сами добираются в колонию-поселение, Мельникова по решению судьи взяли под стражу сразу же и отправили в СИЗО. Уже оттуда его под конвоем доставят в колонию.

Еще одно дело Мельникова

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует Мельников. В местных СМИ обращают внимание и на еще одно, которое в ближайшее время будет направлено в суд. Возбуждено оно было 12 января 2018 года по факту причинения вреда здоровью средней тяжести 38-летнему Ильгаму Вафину.

По версии потерпевшей стороны,

в ночь на 27 ноября 2017 года в подъезде жилого дома четверо пьяных парней, самым активным из которых был Мельников, избили человека у дверей его собственной квартиры на глазах жены и ребенка. Поводом для избиения послужило сделанное потерпевшим за 15 минут до полуночи замечание о шуме из квартиры снизу, принадлежащей Мельникову.

Защищаясь от нападения, Вафин сделал шесть выстрелов из травматического пистолета, находящегося у него на законных основаниях, как утверждает его адвокат.

Полиция сначала дважды выносила отказ в возбуждении дела по заявлению потерпевшего, а в отношении самого Вафина оппонентами были поданы встречные заявления: они обвинили его в том, что он открыл по ним стрельбу без всякого повода. По словам адвоката потерпевшего, в отношении его подзащитного дело не возбуждалось, но проверка по заявлениям еще не завершена.

Защитник потерпевшего добавил, что на днях фигурантам было предъявлено окончательное обвинение.