«Нет денег — получаешь срок»: МВД проверит Кущевку

После публикации материала о ситуации на посту ДПС в районе станицы Кущевская Краснодарского края, где водители подвергаются доскональным обыскам, а у некоторых затем неожиданно находят наркотики, «Газета.Ru» все же получила ответ на соответствующий запрос от ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве разъяснили, какие меры предприняты для разрешения нашумевшей ситуации.

«Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. На стационарном посту ДПС ГИБДД «Кущевский» проведено обновление системы видеонаблюдения. Установлены дополнительные видеокамеры.

В целях повышения эффективности контроля за работой личного состава ДПС в настоящее время прорабатывается вопрос об обеспечении сотрудников, осуществляющих несение службы, носимыми видеорегистраторами», — ответили на запрос «Газете.Ru».

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В том, что такие меры достаточны для того, чтобы Кущевский пост или, как его еще называют, пост «Цукерова балка», перестал держать в страхе водителей, сомневается координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Газета.Ru» уже рассказывала, как его машина попала под обыски в начале июня.

«Если у сотрудника ГИБДД есть видеорегистратор, то, безусловно, какая-то часть происходящего записывается. Однако наловчиться подбрасывать, например, двухграммовый пакетик так, чтобы это не попадало на запись, достаточно легко», — полагает Шкуматов.

По словам активиста,

общая ситуация с работой силовиков здесь такова, что видеокамеры, установленные на посту ДПС, просто приведут к тому, что только на самом посту перестанут брать взятки.

«Все перейдет в правоохранительные органы. Ведь именно туда и «поставляются» заявленные «наркотуристы». Дальнейший «развод» жертвы обысков происходит в самой станице Кущевская. Таким образом, человек, который ехал на море, попадает в местный изолятор временного содержания», — уверен Шкуматов.

Активист пояснил «Газете.Ru», что после его нашумевшего поста в фейсбуке, в котором он рассказывал, как попал под обыски на Кущевском посту, с ним связались несколько человек, которые рассказали, как им подбросили наркотики и что происходило дальше.

«Прям при водителях в отдел приходили наркоманы, которые сдавали свои биологические жидкости. Все понятые — это бывшие сотрудники правоохранительных органов. Естественно, первым делом водитель начинает искать пути решения через адвоката, — рассказал Шкуматов. —

Задержанным предлагаются услуги местных юристов, которые стоят немалых денег: сотни тысяч рублей. Один человек написал мне, что заплатил аж два миллиона рублей. В зависимости от договорной суммы водителю на суде неожиданно назначается условный срок или штраф. Если денег нет, человек получает срок. Мне недавно писали родственники водителя, у которого якобы нашли на посту наркотики и осудили на три года лишения свободы».

Активист заявляет, что просто так оставлять эту ситуацию нельзя. После его жалобы ГИБДД Краснодарского края поддерживает с ним связь.

Шкуматов считает, что ситуацию можно разрешить двумя способами. Первый — это закрыть пост.

«Складывается впечатление, что единственное, чем инспекторы там занимаются — это «трясут» деньги с отдыхающих. Причем машины, которые едут в сторону Москвы, они не останавливают, все сотрудники ДПС стоят на стороне дороги в направлении к морю. В Москву — пожалуйста, вези хоть тонну наркотиков, всем по барабану абсолютно.

Значит политика простая: ты едешь отдыхать, у тебя значит есть деньги, а обратно ты едешь и уже все потратил, — предполагает активист. — Очень много постов в стране закрывают по причине ненужности, поэтому я думаю, что есть шанс, что и Кущевский закроют».

Также Шкуматов рассказал о втором пути разрешения ситуации.

«Предположим, что пост нужен для каких-либо важных целей, которые нам неизвестны. Тогда его следует перенести из станицы Кущевская в другое место, например, в Ростовскую область. Наличие этой связки правоохранительных органов Кущевки и этого поста ДПС очевидно ,и вся проблема состоит именно в этом», — отметил координатор «Синих ведерок».

Активисту также стало известно и о второй схеме, которая работает на Цукеровой Балке.

«Сначала водителя останавливают где-то на трассе М-4 по дороге на юг, поверхностно осматривают. А затем желают «счастливого пути», и он едет дальше. Затем останавливают на Кущевском посту с понятыми, с бумагами, все как положено, и уже знают, где что искать. А дальше ты становишься клиентом кущевских адвокатов», — рассказала Шкуматову одна из осужденных жертв.

Пока же активист советует водителям быть бдительными, снимать все происходящее на видео или все же объезжать Кущевский пост по бесплатному дублеру трассы «Дон».

Новые свидетельства

Ранним утром 3 июня под обыски на Кущевском посту попал и корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев, направлявшийся на юг с приятелем.

Сначала журналиста остановили на посту в городе Аксай. Все досмотрели и разрешили ехать дальше. Однако менее, чем через 100 км, Окунева остановили уже на Кущевском посту и попросили его и пассажира выйти из машины. Инспекторы спросили, есть ли в машине запрещенные предметы, путешественники ответили отрицательно.

Стоит отметить, что на посту в Аксае полицейские проверили документы Окунева по специальной базе, а в Цукеровой балке гаишники спешили приступить к осмотру и тратить время на это не стали.

Журналист рассказал, что инспекторы останавливают сразу несколько автомобилей и каждому водителю приходится ждать некоторое время, чтобы до него дошла очередь на обыск.

В ходе процедуры двое инспекторов начали «обхлопывать» карманы водителя и пассажира, а после попросили вывернуть их.

«Самое интересное, что у моего приятеля была в кармане конфета «Коровка». Они даже развернули эту «Коровку», вернули фантик и щупали ее, мяли, ломали грязными пальцами. Понятно, что они ищут хоть какие-нибудь наркотики и на это запрограммированы», — говорит Окунев.

После досмотра водителя и пассажира, по словам корреспондента, гаишники приступили к их автомобилию.

«Каждую вещицу, каждую книгу пролистывали, в бардачок лазили, очечник проверяли — все обнюхали. Багажник даже дважды проверяли. Потом машину выпотрошили без остатка, и вот каждый рюкзак, каждую сумочку облапали. Ничего не пропустили».

Журналист рассказал, что на Кущевском посту инспекторы ведут себя гораздо наглее и относятся к водителю не как к человеку, который только подозревается в перевозке наркотиков, а уже как к преступнику, найти наркотики у которого всего лишь формальность.

«Досмотр продолжался около получаса. Мы не стали заявлять о понятых, которых, естественно, не было, и не возникали, исходя из того, что себе дороже и это все еще дольше затянется.

В конце инспекторы были крайне разочарованы, что ничего не нашли: у одного из них были очень грустные глаза. После он дал отмашку другому: «все, их отпускай». И они не извинились, не сказали «счастливого пути», как обычно полицейские говорят. То есть выглядело все так, будто они сделали одолжение, что отпустили преступников просто так, улики у которых не нашли. После всего этого ты чувствуешь себя оплеванным».

Ранее на неоднозначную ситуацию с массовыми обысками водителей, которые нередко заканчиваются обнаружением у них наркотиков, обратили внимание автомобильные активисты. «Газета.Ru» рассказывала о регулярных отчетах на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю о задержании подозреваемых в хранении наркотиков на данном мосту.

Как оказалось, по данной статье дела в Кущевском районном суде рассматриваются чуть ли не каждый день. Шкуматов разместил на своей странице в фейсбуке скрин статистики уголовных дел по «наркотической» ст. 228 УК РФ за период с 1 мая по 14 июня 2018 года. Как видно из таблицы, за этот период Кущевским судом рассмотрено или назначено к рассмотрению 15 уголовных дел. Причем только в пяти случаях по ч. 2 ст 228 УК России речь идет о крупном размере и ни одного в особо крупном. Исходя из общего количества уголовных дел в Кущевском районном суде за данный период, а их около шестидесяти, рассматриваемые дела по ст. 228 УК России составляют значительную часть — около 25%. При этом, согласно судебной статистике Верховного суда РФ, в 2017 году из почти 700 тысяч осужденных в России граждан лишь 80 тысяч, то есть чуть более 10% были привлечены к ответственности по ст. 228 УК РФ.