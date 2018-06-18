Премиальный скандал: глава Audi арестован

Утро понедельника обернулось грандиозным скандалом в мировом автопроме – в Германии полиция временно задержала главу правления Audi Руперта Штадлера. 55-летнего Штадлера арестовали ранним утром в собственном доме в Ингольштадте, он еще не успел выехать на работу в Вольфсбург, где должен был собраться наблюдательный совет Volkswagen Group.

Задержание топ-менеджера, который более 11 лет руководил маркой, связано с «дизельным скандалом». На прошлой неделе в его квартире прошли обыски в целях поиска доказательств.

Кроме того, мюнхенская прокуратура возбудила против него дело в связи с подозрениями «в мошенничестве и опосредованном подлоге». Первым об инциденте сообщило издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в компании, а позже эту информацию подтвердили в пресс-службе премиального бренда. «Поскольку расследование продолжается, мы не можем предоставить никакой дополнительной информации. В отношении Штадлера действует презумпция невиновности», — заявили в пресс-службе штаб-квартиры Audi. В настоящее время защитники Штадлера продолжают проверку обоснованности ареста.

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Напомним, что 15 марта 2017 года немецкие следователи и сотрудники прокуратуры провели обыски в офисах Audi в Германии. Проверка прошла в офисе марки Volkswagen в Вольфсбурге, на двух крупнейших предприятиях Audi в Ингольштадте и Неккарзульме и еще на шести неназванных объектах. Проверке подверглись также офисы и жилье сотрудников Audi. При этом дом руководителя Audi Руперта Штадлера проверки не затронули. Инцидент был связан с попыткой выяснить информацию о том, кто был вовлечен в установку нелегального компьютерного обеспечения, занижающего уровень вредных выхлопов, на 80 тыс. автомобилей VW, Audi и Porsche с дизельными моторами объемом свыше 3 литров, которые были проданы в США в период с 2009 по 2015 год.

В итоге в конце мая прокуратура Мюнхена инициировала предварительное расследование против Штадлера, а также его коллеги – члена исполнительного совета Audi. Кроме того, также в мае стало известно, что суд в США хочет привлечь к ответственности экс-главу Volkswagen Мартина Винтеркорна.

Его обвиняют в сговоре с целью мошенничества в отношении американского правительства, а также в нарушении закона «О чистом воздухе».

Обвинительное заключение было выдвинуто 3 мая судом штата Мичиган по четырем пунктам нарушений федерального закона. Первый состоит в том, что экс-глава концерна якобы сговорился с другими старшими руководителями и сотрудниками Volkswagen, а остальные три связаны со схемой аферы. Максимальное наказание за эти преступления варьируются от пяти лет тюрьмы и штрафа в размере $250 тыс до 20 лет тюрьмы и штрафа в размере $25 тыс.

«Если вы попытаетесь обмануть Соединенные Штаты, то вы заплатите высокую цену», — цитируется в обвинительном акте Генпрокурор США Джефф Сейшнc.

Несмотря на старания прокуратуры США, Винтеркорн вряд ли когда-либо предстанет перед судом. Министр юстиции Германии заявил, что бывший глава компании не будет отправлен в США, поскольку страна не выдает своих граждан странам за пределами Евросоюза.

Это означает, что Винтеркорн не может быть арестован, если он не покинет Германию. Адвокат Винтеркорна, Феликс Доерр, рассказал деловой газете Handelsblatt, что тот был «удивлен» обвинениями. Винтеркорн ушел со своего поста в компании после того, как вокруг Volkswagen разразился скандал мирового масштаба. Пост главы концерна он занимал с 2007 по 2015 гг.

«Обвинение бывшего генерального директора Volkswagen AG Мартина Винтеркорна дает четкое представление о том, что предприятия как в США, так и за рубежом должны честно вести свой бизнес», — цитируется в обвинительном акте.

Дизельная история

Скандал, названный «дизельгейтом», разразился осенью 2015 года, когда управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей концерна Volkswagen. Тесты показали большую концентрацию оксида азота (NOx) в выхлопе. В некоторых случаях этот показатель в 40 раз превышал допустимые в США значения. После публикации таких данных в руководстве концерна призналось, что установили на несколько миллионов автомобилей специальное ПО, позволявшее занизить уровень вредных выбросов во время прохождения тестов на экологичность. Власти США обязали концерн отозвать 482 тыс. автомобилей Volkswagen и Audi, проданных в период с 2009 по 2015 годы. Всего в мире было реализовано 11 млн таких автомобилей. Также Южная Корея и ряд других стран ввели временный запрет на продажу нескольких моделей Volkswagen и Audi. Помимо этого, волной скандала накрыло марку Skoda, а в апреле в Германии прошли обыски по адресам, связанным с Porsche. Тогда же был арестован ведущий инженер бренда Йорг Кернер. Оправдываться пришлось даже не входящему в VAG баварскому BMW, который был вынужден отозвать свои автомобили по всему миру и предоставлять доказательства своей непричастности к афере.

В рамках своего соглашения с властями США немецкий автогигант обязался выплатить $2,8 млрд, а также согласился с наложением независимого надзора за производством машин на время испытательного срока, который составляет не менее трех лет.

Общий ущерб VW от скандала оценивается более чем в $25 млрд, включая выкуп транспортных средств, технические исправления и компенсацию потребителям.

Сотрудники компании, непосредственно причастные к скандалу, получили тюремные сроки. Бывший топ-менеджер Оливер Шмидт приговорен в США к семи годам заключения и денежному штрафу. Он получил максимально возможное наказание от федерального судьи в Детройте. Также за роль в «дизельгейте» бывший инженер Джеймс Лиэнг Volkswagen приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Именно он помогал немецкому автопроизводителю создать систему для обмана на испытаниях дизельных автомобилей. Кроме того, автомобили немецкого концерна лишили ряда престижных титулов и наград.