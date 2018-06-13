«За солнце не отвечаем»: как машину расплавили на парковке

Владелец дорогого внедорожника Lexus RX юрист Тимур Кация чуть было не лишился автомобиля после того, как оставил его на официальной парковке нового торгового центра «Горизонт» в Ростове-на-Дону.

Из-за особенности конструкции здания, которое было открыто лишь недавно, получилось так, что стекла на нем в определенный период в солнечную погоду создают концентрированной пучок света.

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Опасный «солнечный зайчик» образуется как раз на стоянке у здания – там-то автомобилист и припарковал свой новый Lexus RX 26 мая, после чего ушел с женой в магазин. Но ненадолго. Как рассказал «Газете.Ru» сам Кация, очень скоро он услышал, как через громкоговорители его приглашают срочно пройти к своему автомобилю.

На парковке водителю открылась следующая картина: его Lexus находился в дыму, а вокруг бегал сотрудник ТЦ с огнетушителем в руках, который пытался потушить автомобиль.

Когда возгорание было ликвидировано, стали искать причину – сначала охранники выдвинули версию о поджоге машины. Но посмотрев видеозапись с камеры наблюдения пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что за все время к машине никто не подходил, а дымиться она начала сама по себе после того, как на крыше и лобовом стекле сформировался казавшийся сначала безобидным «солнечный зайчик», который на деле оказался концентрированным пучком света.

Фоторепортаж: Внедорожник Lexus расплавился на парковке ТЦ из-за эффекта лупы __is_photorep_included11795767: 1

«Внутри машины не было огня, но шел дым от плавления, в итоге машина расплавилась как внутри, так и снаружи, рассказал Кация. — В тот же день этот факт зафиксировали в полиции. Автомобиль я отвез в дилерский центр для проведения экспертизы. Там выяснилось, что расплавился не только пластик. Согласно заключению эксперта,

у автомобиля треснуло лобовое стекло и корпуса боковых зеркал, оказались повреждены накладки и молдинги, расплавилась хромированная внешняя отделка, испортились обшивка передней левой двери, накладка рамы задней двери, верхний динамик, рулевое колесо, переключатель стеклоочистителя и многое-многое другое.

Всего независимая экспертиза насчитала ущерб в районе 1,4 млн руб. И это без скрытых дефектов, на наличие которых машину пока не проверяли».

Спустя пару дней, когда автовладелец снова приехал на злополучную парковку, то у видел, что место, куда был направлен испепеляющий поток солнечного света, оградили пластиковым заборчиком. Вместе с представителями ТЦ водитель провел эксперимент – в середине дня они установили на парковке пластиковую конструкцию. Вскоре она начала не только плавиться, но и загорелась.

Далее юрист попытался договориться с ТЦ полюбовно – предоставил выводы независимой экспертизы и предложил в досудебном порядке разобраться с ситуацией. Однако получил отказ – в руководстве торгового центра ему ответили, что не могут принимать решение о выплате компенсации без судебного решения. Хотя сам Кация, как юрист, считает, что на самом деле ситуацию можно было бы решить в гражданско-правовом поле.

При этом, как подчеркивает автомобилист, в этой ситуации для него самое главное добиться того, чтобы в конструкции этого и схожих ТЦ были внесены изменения, чтобы не допустить возникновения несчастных случаев.

«Это было не случайным стечением обстоятельств. Это реальная угроза, недочеты в проектировании здания и организации парковочного пространства.

Эта проблема носит федеральный характер, так как каких-либо регламентов и обязательных требований к стеклянным зданиям, исключающие подобные случаи в России, на сколько мне известно, не существует.

Расплавленная машина – это меньшее, что может произойти. Автомобиль мог взорваться, могли пострадать люди, дети могли получить ожоги. У меня нет цели испортить жизнь этому ТЦ. Но самое главное, чтобы парковаться у него можно было безопасно», — сказал Кация.

Заместитель гендиректора ТЦ Елена Заболотная заявила «Газете.Ru», что

«за солнце» руководство торгового центра не отвечает» и дала понять, что вносить какие-либо изменения в конструкцию здания нет необходимости, поскольку солнце будет отражаться в стеклах здания всегда по-разному.

«Пока у нас даже нет никакой претензии со стороны водителя, — заявила Заболотная «Газете.Ru». – Чтобы нам хоть как-то отреагировать нужны основания. Чтобы покрывать убытки, нужно доказать причинно-следственную связь между событиями.

Но отвечать за солнце мы не можем. При этом на парковке стояли и другие автомобили, и с ними ничего не произошло. Недавно в Италии был такой случай – машина стояла на солнце и расплавилась, и ничего. В России подобных прецедентов не было. Поэтому для начала водителю нужно обратиться в суд и там доказать, кто виноват.

Зданий со стеклянными окнами в России множество. Наше здание построено в соответствии со всеми нормами, проект прошел экспертизу, парковочные места были предусмотрены по проекту и никаких нарушений не было. Все стекла у нас сертифицированы. Сейчас мы пока закрыли эти парковочные места. Но это лишь предусмотрительная мера. Пока мы разбираемся в ситуации. Уже проконсультировались с экспертами, нам сказали, что – через неделю солнце будет светить уже по-другому и этого луча уже не будет – он будет образовываться в другом месте».

Зачем судиться и при чем тут МЧС

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» недоумевает, по какой причине руководство торгового центра решило пойти по пути наибольшего сопротивления и отправило водителя в суд.

«Это не государственный орган, которому действительно нужно решение суда, а коммерческая организация, которая могла бы спокойно рассмотреть претензию и оплатить водителю ущерб, — сказал Аманлиев. – Но это их право, хотя я не сомневаюсь, что суд встанет на сторону потерпевшей стороны. Для этого ему нужно получить экспертизу, в которой бы специалист ответил на вопросы о том, возможно ли, чтобы автомобиль получил повреждения именно таким образом. А именно из-за особенности в конструкции здания и преломления солнечного света. Получить ее не составит никакого труда».

Что касается внесения изменения в конструкцию, то тут адвокат советует водителю обращаться с жалобой в МЧС и прокуратуру.