Прощен не будет: за Mercedes епископа погнались прихожанки

Автомобиль епископа Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла устроил ДТП и скрылся с места аварии.

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Инцидент произошел на мосту Патона в Киеве. Как сообщают украинские СМИ, Mercedes GL 350 зацепил Peugeot и поспешил уехать с места ДТП. Однако две женщины, Елена и Зинаида, которые находились в легковушке, решили догнать обидчика, а погоню снять на камеру.

На первых кадрах видео запечатлен «красивый» номер Mercedes AA0004AC. Водительница Peugeot, являющаяся, по ее словам, прихожанкой церкви Киевского Патриархата, сигналит Mercedes, но тот и не думает останавливаться. На последних кадрах пассажир вызывает полицию.

Позже выяснилось, что за рулем элитной иномарки оказался не сам митрополит, а его помощник Александр. Именно он сопровождает наместника лавры на публичных мероприятиях, таких как «Ukrainian Fashion Week».

1+1/ТСН Кадр из сюжета ТСН на телеканале 1+1

После того как Александра остановили, на месте сразу появились журналисты. Однако, увидев камеру, водитель Mercedes тут же уехал, даже не подписав протокол.

Как рассказала журналистам водительница Peugeot, помощник митрополита отказался признавать свою вину и уверял, что это его «задели».

«Говорим: «Останавливайся, ты нас ударил». А он нам говорит: «Не смешите меня, это вы меня ударили и еще догоняли», — рассказала ТСН водительница пострадавшего авто.

Женщина намерена подать в суд на помощника митрополита. В лавре факт ДТП отрицают.

Автомобили наместника Киево-Печерской лавры узнать не сложно: обычно их госномер 0004. Их хорошо знают в полиции: на водителей уже не один раз составляли административные протоколы. У Павла, более 20 лет являющегося наместником одного из первых и самых влиятельных православных монастырей на Руси, как сообщают местные СМИ, помимо Mercedes GL 350 есть другие дорогостоящие иномарки.

Несколько лет назад один из автомобилей с таким госномером уже попал в скандальную историю, о которой рассказывала «Газета.Ru». В 2015 году короткий видеоролик с участием митрополита Киево-Печерской лавры Павла за два дня успел собрать около 1 млн просмотров, вызвав огромное количество откликов.

Эпизод произошел еще 28 июля 2015 года, в день масштабного празднования Крещения Руси. Однако до появления видеозаписи о нем было ничего не известно.

Камера запечатлела, как патрульная полиция остановила люксовый Mercedes S-класса настоятеля с «красивым» номером АА0004МВ, проехавший под запрещающий знак.

Кстати, уже после скандала местные журналисты подсчитали, что стоимость данной модели без пробега составляет около $100 тыс., а цена таких номерных знаков (на Украине можно официально купить любой «красивый» номер. — «Газета.Ru») — 20 тыс. гривен (60 тыс. руб.).

После того как иномарка притормозила перед самым въездом в лавру, с заднего пассажирского места вышел митрополит Павел. Полицейские заметили ему, что водитель нарушил правила.

На что священнослужитель назидательно заметил: «Вы в церкви сегодня были? Подумайте о душе, тогда будете делать мне вопросы».

Из диалога стало понятно, что из-за праздника и большого количества автомобилей на подъезде к лавре привычный маршрут Павла оказался слишком затруднительным и он решил его изменить.

На просьбу предъявить документы водителя настоятеля ответил: «Водитель делает то, что я ему говорю. У нас послушание еще никто не отменял».

«Но права ему выдает Госавтоинспекция», — парировал патрульный.

«Если я разрешу — возьмете, не разрешу — не возьмете! Я не мальчик, чтобы стоять здесь. Вас наставили тут... Я уже 22 года езжу, а вы только три недели стоите», — недовольно говорил митрополит.

Перепалка завершилась весьма показательно. В ответ на слова патрульного, что водитель нарушил ПДД, Павел бросил: «Ничего, слава Богу». После этого сел в машину, и она тут же поехала дальше.

Сам митрополит Павел, позже прокомментировавший инцидент, объяснил свое поведение спешкой, но какой-либо вины за собой или водителем не признал.

По его словам, он решил уехать от полицейских, так как спешил «принять тысячу гостей со всего мира» в лавре. Владыка заявил, что после остановки он специально уточнял у водителя, нарушал ли тот правила, и получил на это отрицательный ответ.

«Я уже точно знаю, что не нарушил — никакого штрафа мне не пришло, я расспросил водителей со стажем», — заявил Павел. При этом на уточняющий вопрос, о каком именно запрещающем знаке идет речь, настоятель заметил, что это знак 3.1 ПДД Украины «Движение запрещено».

Между тем знак 3.1 подразумевает запрет движения любых транспортных средств, но имеет исключения. Действие знака не распространяется на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам, на машины, принадлежащие инвалидам (если под знаком есть соответствующая табличка), а также на автомобили, «которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, расположенные в обозначенной зоне».

В связи с этим не исключено, что водитель настоятеля, направлявшийся вместе с ним на работу, действительно имел тогда право проехать под запрещающий знак.