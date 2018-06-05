Больше платишь — мягче едешь: дороги починят штрафами

Президент России Владимир Путин 4 июня подписал закон, согласно которому с 2019 года штрафы за нарушение правил дорожного движения будут направляться в региональные дорожные фонды. Изменения вносятся в п. 4 ст. 179 Бюджетного кодекса России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Инициатором законопроекта выступило Министерство транспорта России для исполнения поручений президента, касающихся дополнительных источников доходов для дорожных фондов. В ведомстве считают, что такая мера позволит вдвое увеличить расходы на строительство и реконструкцию региональных дорог.

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«Принятие законопроекта позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог», — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон ступает в силу с 1 января 2019 года.

В настоящее время штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном объеме зачисляются в региональные бюджеты, и субъекты могут тратить их по своему усмотрению. Получается, что главы субъектов сами решают, какая доля пойдет в дорожный фонд.

По данным Федерального казначейства, объем доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации от уплаты таких штрафов в 2016 году составил около 60 млрд. рублей, а в 2017 году – более 67 млрд.

Автомобильный эксперт, ведущий радио «Страна» Антон Чуйкин в беседе с «Газетой.Ru» отмечает, что причиной таких изменений послужило «ужасное состояние региональных дорог» и такой законопроект действительно может улучшить их качество.

«С января 2019 мы будем точно знать, что все средства от штрафов за нарушения ПДД действительно пойдут на содержание дорог, их ремонт или даже создание новых региональных трасс.Ранее деньги от штрафов размывались на необходимые нужды: например, чтобы закрыть «дыру» в бюджете в каком-либо секторе. Теперь, раз на это будут идти все средства, а не какая-то их часть, денег на дорогу станет выделяться гораздо больше. Несмотря на то что такое решение можно считать весьма положительным, ведь чем больше средств тратится на дороги, тем лучше, одними штрафами дороги в нормальном состоянии поддерживать невозможно», — утверждает эксперт.

При этом он опасается, что региональные власти не только постараются повысить собираемость штрафов по линии ГИБДД, но и резко увеличат число новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Так, по его словам, на трассе Саранск — Нижний Новгород уже есть участок, где камеры «стоят на каждом километре».

При этом эксперт считает, что количество камер напрямую не влияет на количество денег, которые поступят в бюджет: эти суммы зависят непосредственно от количества допущенных автомобилистами нарушений.

«При целевом использовании средств дороги действительно должны стать лучше, а насколько, уже будет зависеть от того, как интенсивно будут нарушать ПДД автомобилисты. Однако сейчас все боятся, что начнут получать множество штрафов, которые будут выписывать не совсем законно.

Хотя даже сейчас возникают такие ситуации: где-то необоснованно поставят знак с гораздо меньшей скоростью, например в районе заброшенного населенного пункта, а где-то не уберут его после ремонта», — рассказал Чуйкин.

В свою очередь, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что о подобном законе уже давно просили региональные власти. Тогда местные чиновники обнаружили, что штрафами ГИБДД весьма удобно латать дыры в бюджете: в некоторых регионах даже появились планы по штрафам, которые должны фиксировать видеокамеры.

«Количество камер с каждым годом растет в разы: в этом году в регионах их станет больше, а в следующем — еще больше. Необходимо также обратить внимание на систему государственно-частного партнерства, по которой не одному только государству выгодно большое количество нарушителей, но владельцам частных камер», — говорит эксперт.

Шкуматов считает, что количество денег, поступаемых в бюджет, зависит именно от того, как будет устроено сотрудничество с частными компаниями. И в случае, если они от программы государственно-частного партнерства будут получать достаточно большой процент, дороги так и останутся в плачевном состоянии.

Между тем в Минтрансе считают, что данная статья является не основным, а дополнительным источником доходов дорожных фондов.

«В соответствии с бюджетным Кодексом региональные дорожные фонды формируются, прежде всего, за счет: акцизов на автомобильное топливо, транспортного налога, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», — заявили «Газете.Ru» в Минтрансе России.

В ведомстве уточнили, что закон был подготовлен задолго до нынешних решений о снижении акцизов, и с ними не связан. И параллельно готовят предложения о компенсации выпадающих доходов субъектов в связи со снижением акцизов.

Вопросом о дополнительных источниках для дорожного фонда власти озаботились еще марте 2016 года, когда на президиуме Госсовета по вопросам транспортной безопасности министр транспорта Максим Соколов отметил, что «было бы целесообразно рассмотреть вопрос об использовании средств от штрафов в целях увеличения расходов исключительно или приоритетно на ликвидацию очагов аварийности на региональных дорогах за счет строительства пешеходных переходов, пересечений автодорог, в том числе развязок и путепроводов над железнодорожными путями».

«В 30 регионах России деньги из дорожных фондов используются нецелевым образом. Не установлена эта норма, Минтранс предлагает ее установить. Поэтому очень разумно, если бы эти штрафы целевым образом нормативно шли в дорожные фонды», — добавил помощник президента Андрей Белоусов.

Инициатива получила поддержку и президента Владимира Путина.