«Влетели, и капец»: солист группы «Градусы» попал в аварию

Лидер группы «Градусы» Роман Пашков попал в автомобильную аварию по пути в аэропорт Внуково в Москве в ночь на понедельник, 4 июня. Оттуда он планировал вылететь на гастроли в Турцию. Солист вызвал такси через приложение в телефоне, однако до места назначения водитель Пашкова не довез. Как предположил певец, таксист в пути просто-напросто уснул. «Вызвал я, значит, такси и поехал в аэропорт. Но не доехал», — подписал публикацию в своем инстаграме Пашков.

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По его словам, тормозного пути не было. «Влетели, и капец, — рассказал певец. — Я находился на заднем сиденье, смотрел в телефон. Потом — удар, я сломал переднее сиденье».

На размещенных фотографиях видно разбитый автомобиль, у которого сильно смяло переднюю часть кузова.

В посте потерпевший пассажир также опубликовал фотографии своих травм: перебинтованной руки, ссадин и синяков на лице и затылке. Врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом пальцев. Спустя несколько часов после случившегося Пашков сам рассказал о своем состоянии поклонникам, опубликовав видео в инстаграме. Также артист принес извинения фанатам за вынужденную отмену двух концертов в Турции.

«Друзья, всем привет! В общем, со мной все в порядке. В принципе все оказалось проще, чем я думал. Так лишился самой любимой части своих волос, — в этот момент артист наклоняет голову вперед и пытается дотронуться рукой до затылка, но резко останавливается. — Плечо болит».

Затем Пашков показывает залысину и ссадину на затылке, а после успокаивает поклонников.

«Плюс палец, но так, по мелочам. Так что еще раз хочу принести извинения за отмену двух концертов в Турции. Приедем попозже. Так что все хорошо. Берегите себя», — рассказал артист.

Пашков утверждает, что ситуацию просто так не оставит и будет разбираться с «Яндекс.Такси», который осуществлял перевозку. По словам солиста, у водителя были проблемы с документами, из-за чего он отказался от медицинского освидетельствования и госпитализации.

Концертный директор группы «Градусы» Дмитрий Емельянов утверждает, что водитель был не в состоянии вести машину с самого начала.

«Готовились к гастролям, вылетали из аэропорта Внуково. Ждали Романа возле стойки регистрации, когда он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он рассказал, что вызвал себе такси, сел сзади. И водитель то ли заснул, то ли был в непонятно каком состоянии — просто на пустой дороге влетел под грузовик, который стоял на «аварийке». И он просто влетел под грузовик.

Удар был очень мощный. Разбита голова и руки. Роман оказался в больнице, ему сразу оказали медицинскую помощь,

потом его отвезли в аэропорт. Оттуда вызвали «скорую», повезли в Первую градскую, где уже сделали МРТ головы, рентген костей рук и оказали непосредственную помощь. Доставали стекло из головы», — рассказал «360» Емельянов.

«Мы будем разбираться с «Яндекс.Такси», проконсультируемся с юристами и будем готовить иск», — добавил директор группы.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили, что будут разбираться в ситуации.

Группа «Градусы» возникла в 2008 году. Участников группы, до этого принимавших участие в разных музыкальных коллективах, собрал вместе Дмитрий Бахтинов. Роман Пашков и Руслан Тагиев написали песни «Режиссер», «7:00», «Время мое», «Бродяга», «Радио Дождь» и др. Потом к ним присоединился бывший барабанщик групп «Саранча» и «Город 312» Виктор Голованов. Первый концерт группа отыграла под названием «Градус 100» через полтора месяца активных репетиций — 29 мая 2008 года. 15 апреля 2015 года Роман Пашков презентовал свой сольный проект Pa-Shock. Поиски новых форм и выражений привели Пашкова к идее создания сольного проекта, кардинально отличающегося от творчества группы «Градусы». Так были написаны несколько песен. В конце апреля 2015 стало известно, что группа прекратила творческую работу, но продолжает существовать как концертный коллектив. В феврале 2016 года на своем официальном сайте группа объявила о возвращении.

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