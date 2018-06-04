Лучше, чем в Зимбабве: эксперты оценили российские дороги

Эксперты Всемирного экономического форума опубликовали масштабный доклад, в котором представили исследование экономик стран мира, а также назвали государства с самыми худшими и лучшими дорогами. Всего в перечень попали 137 стран. Качество дорог в них оценивалось по шкале от одного до семи, где «единица» — максимально отрицательный показатель, а «семерка» — наилучший результат. Примечательно, что ни одно из государств не набрало высший балл, но некоторые оказались очень близки к обозначенному «идеалу».

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Так, в первой десятке лидеров оказались Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов) и США (5,7 балла).

Depositphotos ОАЭ

Во второй десятке отличников оказались Тайвань и Китай (разделили 11 место), Корея, Дания, Оман, Германия, Испания, Катар, Швеция, Хорватия и Люксембург.

Россия также попала в список, но оказалась в нем лишь на 114 месте, набрав всего 2,9 балла.

Таким образом Россия обогнала по этому показателю такие страны, как Казахстан (2,9 балла), Зимбабве (2,8), Малави (2,8), Непал (2,8), Венесуэла (2,8), Румыния (2,7), Ливан (2,7), Киргизия (2,7), Коста Рика (2,6), Чад (2,6), Лесото (2,6), Камерун (2,6), Нигерия (2,5), Молдова (2,5), Мозамбик (2,5), Украина (2,4), Парагвай (2,4), Йемен (2,3), Гвинея (2,2), Мадагаскар (2,2), Гаити (2,1), Конго (2,1) и Мавритания (2,0).

Reuters Йемен

В итоге Россия заняла 24 место рейтинга с конца, а Москву признали самым страдающим от пробок европейским городом.

При этом его авторы отмечают тренд на общее улучшение качества российских дорог. Поясним, что параметр качества дорог эксперты получили, составляя общий Индекс глобальной конкурентоспособности стран 2017-2018 – по этому показателю Россия заняла 38 место из 137.

«Российская Федерация показала улучшения по пяти позициям, главным образом благодаря макроэкономическому климату, и активно выходит из рецессии 2015-2016 годов, — говорится в исследовании. – Однако экономика страны по-прежнему сильно зависит от экспорта полезных ископаемых, и ее перспективы остаются неопределенными. Слабыми звеньями можно назвать финансовый рынок, в частности банковский сектор, а также качество ряда институтов, например, права собственности, независимость судебных органов. При этом одним из наиболее проблемных факторов для ведения бизнеса в России остается коррупция. В России приняты новые законы об увеличении минимальной заработной платы (2015 год) и защите временного трудоустройства (2016 год), что привело к снижению гибкости рынка труда. Однако в итоге это может принести положительный эффект за счет восстановления внутренней покупательной способности, на которую негативно повлияли инфляция и слабый рубль».

Что чинят и починили на дорогах России

По данным Росавтодора, в 2017 году в нормативное состояние в России было приведено более 39 тысяч км или 77,96% от общей протяженности федеральных автомобильных дорог. В частности, на территории Московского транспортного узла завершено строительство и реконструкция участков Московского большого кольца, автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», в том числе на обходе пос. Тарасовка и других.

На Северо-Западе завершены строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью почти 40 км, включая первый этап строительства обхода г. Гатчины протяженностью 12,4 км на федеральной автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – до границы с Белоруссией, первый этап строительства участка Сосново – Варшко протяженностью 15,9 км на федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала» и другие.

В целях улучшения условий осуществления международных перевозок введены в эксплуатацию участки подходов к государственной границе Российской Федерации с Королевством Норвегия на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» протяженностью 16,7 км в Мурманской области и с Латвийской Республикой на федеральной автомобильной дороге М-9 «Балтия» протяженностью 4,5 км в Псковской области.

На территории Дальневосточного федерального округа завершены строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», Уссури» и других общей протяженностью 85,5 км.

В 2018 году дорожники планируют довести долю протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 82,8 % общей протяженности.

Для этого, например, на федеральных автомобильных дорогах планируется ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции 275,7 км, что на 19,5% превысит уровень 2017 года. Кроме транспортного перехода через Керченский пролив, планируется обеспечить поэтапное создание современного автодорожного маршрута по направлению Краснодар – Новороссийск – Керчь, осуществлять строительство ряда обходов городов, пересечений в разных уровнях железнодорожными путями на наиболее загруженных направлениях, завершить работы по строительству и реконструкции транспортных развязок в разных уровнях на автодороге М-7 «Волга» в Балашихе Московской области и так далее.

Самые «пробочные» страны

Отметим, что исследования по качеству, а также загруженности дорог проводятся регулярно различными организациями и институтами. Так, в 2017 году исследовательская компания INRIX, специализирующаяся на услугах по информированию о трафике и сервисах для водителей, составила мировой рейтинг городов с самыми загруженными дорогами по итогам 2016 года. В рамках ежегодного аналитического исследования Global Traffic Scorecard специалисты INRIX изучили ситуацию на дорогах в 1064 городах в 38 странах мира и с учетом среднего количества часов, проведенных водителями в пробках за год, выявили лидеров и аутсайдеров. Лидера 2015 года по этому показателю, США, сместили с первого места на четвертое благодаря добавлению в рейтинг стран Южной Америки и Азии. Так, американские водители в среднем провели в пробках больше целой рабочей недели – 42 часа. Страной с самыми загруженными дорогами в мире стал Таиланд – здесь в пиковых заторах водители потеряли 61 час. На втором месте Колумбия (47 часов), а на третьем — Индонезия (47 часов). Россия разделила четвертое место с США – российские водители также простаивают в пробках в среднем 42 часа в год. Великобритания заняла 11-е место (32 часа), а Германия 12-е (30 часов). Авторы исследования сообщили, что на этот раз они впервые проанализировали положение на дорогах более чем в ста российских городах.