Крымский мост: 200 тысяч авто и первое ДТП

По мосту в Крым проехали более 200 тысяч автомобилей с момента его открытия, в том числе почти 1,6 тыс. рейсовых и заказных автобусов.

«В мае 2018 года за 16 суток с момента открытия движения, по Крымскому мосту проехало более 212,7 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тысяч рейсовых и заказных автобусов», — сообщает пресс-служба заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань».

Интенсивность в сторону Крыма немногим больше потока в сторону Тамани: 111 тысяч против 102 тыс. автомобилей. Наибольший поток автомобилей фиксируется в воскресенье.

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«В майские будни по мосту проезжало в среднем около 8-9 тысяч автомобилей. С приближением выходных трафик увеличивался: по пятницам интенсивность составляла около 11-12 тысяч, по субботам фиксировалось 15-16 тысяч, а в воскресные дни поток возрастал до 21-22 тысяч транспортных средств в обе стороны», — говорится в сообщении.

В выходные возрастает и количество автобусов. В первые дни после открытия моста Керченский пролив пересекало до 90 автобусов в день в обе стороны. На второй неделе показатель возрос до 120-130 автобусов. В выходные автоматизированная система управления дорожным движением Крымского моста фиксирует свыше 140 автобусов, проезжающих по переправе.

Как сообщают диспетчеры Центра управления производством (ЦУП) Крымского моста, основные нарушения правил дорожного движения при движении по Крымскому мосту — превышение скоростного режима и остановки. Со второй недели открытия переправы нарушения пошли на спад: водители перестали останавливаться на мосту, чтобы сделать селфи.

Однако, некоторые, заглядевшись на красоту моря с моста, не смогли уследить за дорожной обстановкой.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», 26 мая на Крымском мосту произошло первое ДТП: легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате никто не пострадал.

«Это было совершенно крохотное ДТП, машины лишь немного притерлись, составили Европротокол и разъехались», — сообщают в пресс-службе.

Напомним, что торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая. Президент России Владимир Путин за 16 минут 45 секунд проехал по мосту за рулем «КамАЗа» во главе колонны строительной техники. Автомобильное движение было запущено 16 мая в 5:30, именно тогда по мосту проехали первые машины. Вместе с ними по мосту также проехали велосипедисты. Замыкали колонны несколько сотен мотоциклистов из клуба «Ночные волки», а также водители на квадроциклах.

Стоит отметить, что мост через Керченский пролив соединяет Крым и Краснодарский край и является самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км — над морем. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина — 227 метров, а высота — 35 метров.

Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и кончается на берегу Крыма.

В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.

Еще в начале года о досрочном открытии моста не было известно. В послании Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин сенсационно сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев, а не в декабре. Спустя несколько недель, 14 марта, президент РФ приехал на Крымский мост, где осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и побеседовал со строителями, дав понять, что приедет на церемонию открытия. В конце апреля заказчик подписал акт приемки моста у генподрядчика.