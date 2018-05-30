Преграда для смерти: как россиян будут спасать от выезда на встречку

После утверждения Стратегии безопасности дорожного движения в России до 2024 года, которая в качестве одной из амбициозных задач ставит сведение смертности на дорогах к нулевым показателям, в ГИБДД начали активно искать новые способы того, как приблизиться к поставленным целям. Между тем ситуация оказалась непростой: стратегия утверждена, а выделения дополнительных средств, кроме тех, что уже заложены в принятую в 2013 году федеральную целевую программу до 2020 года (34,4 млрд руб., почти в три раза меньше, чем планировалось изначально), пока не предвидится.

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Информацию об этом «Газете.Ru» подтвердили знакомые с ситуацией источники. Да и сам глава ГИБДД Михаил Черников говорил примерно то же самое. В итоге ведомство вынуждено искать наиболее простые и недорогие решения, которые, тем не менее, смогут улучшить ситуацию на дорогах.

Одно из таких технических решений, которое призвано снизить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, ГИБДД презентовало в Ижевске – на мероприятии побывала корреспондент «Газеты.Ru». Речь идет о специальных пластиковых столбиках, которые устанавливаются между встречными рядами движения. По сравнению с их временными аналогами эти столбики, как утверждают их создатели, более долговечны, а специальное светоотражающее покрытие на них не будет стираться, как это происходит с теми аналогами, которые можно встретить на дорогах, к примеру, во время ремонта.

Устанавливать их предлагается главным образом не на федеральных трассах, а на однополосных дорогах, а также в опасных для обгона местах, где водители не всегда замечают запрещающие маневр знаки. Также столбики можно использовать как ограждение для движения пешеходов.

Установку такого рода ограждений владельцы автодорог должны будут согласовывать с ГИБДД.

ГИБДД России

Как рассказал «Газете.Ru» Кирилл Санаев, гендиректор компании «АИР Магистраль», которая и разработала новые столбики, ГИБДД поставило перед ними конкретную задачу – создать недорогую конструкцию без удерживающих свойств. То есть, если при ДТП машину отбросит на встречную полосу, пластиковая конструкция не сможет ее остановить.

«Такого решения, как предлагаем мы, в России еще не применялось, — сказал Санаев. — в Европе есть схожие аналоги, но они имеют в том числе удерживающие функции. Чтобы применять их в России пришлось бы провести серьезные исследования, работы, чтобы прописать в ГОСТе возможность установки подобных ограждений. Наша конструкция мягкая на излом. Конечно, изо всех возможных вариантов оформления разделительной полосы наиболее эффективна бетонная конструкция, но не везде есть возможность ее установки».

В регионе эксперимент с установкой подобных конструкций стартовал в середине мая: разделительную линию из ярких столбиков создали на одном из проблемных мостов, где по техническим причинам невозможно построить полноценную удерживающую конструкцию из металла или бетона.

В ближайшее время конструкции появятся в Московской области, в том числе в Красногорске и в Балашихе в районе трассы М7. В ГИБДД считают, что в регионах должны оценить этот недорогой способ визуально привлечь внимание водителей и предостеречь их от выезда на встречную полосу на наиболее опасных участках.

Так, по данным ведомства, каждая десятая автоавария в России происходит именно на встречной полосе и в 50% случаев заканчивается смертельным исходом: при помощи инновации в ГИБДД надеются снизить такой показатель на проблемных отрезках примерно в два раза.

Что касается точного количества регионов, где могут появиться конструкции, то в ведомстве пока затрудняются ответить на этот вопрос. Все будет зависеть исключительно от результатов эксперимента, итоги которого планируют подвести примерно через год. То есть после того, как столбики не только докажут свою жизнеспособность в неблагоприятных погодных условиях, таких, как дождь и снег, но и заинтересуют владельцев дорог. Но, как заявил «Газете.Ru» начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, всего в России известно примерно о 3 тыс. наиболее опасных участков, где такие конструкции стоило бы применить.

В ГИБДД и сами не скрывают, что ищут недорогие решения.

«Тросовые ограждения показали свою эффективность, там, где их устанавливают, примерно в два раза сокращается количество ДТП, — сказал «Газете.Ru» Олег Понарьин.

– Но мы понимаем, что это не единственное техническое средство, способное решить эту задачу и ищем более дешевые, но не менее эффективные. Одним из инновационных решений стали пластиковые дорожные ограждения.

Говорить о полноценной удерживающей функции тут не стоит. Но с точки зрения визуализации реального барьера, который нельзя пересекать и выезжать на полосу встречного движения, они вполне справляются. Надеемся, что с увеличением объемов закупок они станут еще дешевле».

Как заявила «Газете.Ru» президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, основная задача экспертного сообщества — привлечь внимание регионов к необходимости разделять потоки.

«Если такого разделения не было вообще, и вдруг появляется такой вариант – это в любом случае лучше, чем ничего. Сейчас ДТП сконцентрировались на региональных локальных двухполюсных дрогах, — сказала Агре. — И на них гибнут не нарушители, а те, кто имеет возможность выехать на встречную полосу, но не обладают водительским мастерством, чтобы оценить все факторы».

В свою очередь глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что прежде чем внедрять нововведение, стоило провести научные исследования: только так, по его мнению, можно оценивать эффективность предложенного решения.

«Российского водителя может остановить только бетонный блок, — заявил Травин «Газете.Ru». – Ну и представим ситуацию – один автомобиль в потоке задевает другой, его отбрасывает на встречную полосу – и как тут такие столбики помогут? Если бы нам представили научные исследования, в которых было бы представлены данные, показывающие эффективность таких столбиков – это одно дело. А так предлагается инвестировать в покупку, монтаж, ремонт, а насколько это эффективно нам скажут через год. При этом даже нет гарантий, что такой «заборчик» не снесет первая же снегоуборочная машина».