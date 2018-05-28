Экзамен в ГИБДД: «сегодня» наступит не скоро

Житель Москвы Андрей Воронов (имя изменено по его просьбе – «Газета.Ru») зимой был лишен водительских прав на четыре месяца за повторный проезд на красный сигнал светофора. Права ему должны вернуть в начале лета, и автомобилист загодя озаботился сдачей теоретического экзамена – такая норма для всех «лишенцев» действует уже несколько лет.

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«По закону пересдавать теорию можно после того, как истечет половина срока, на который водитель лишен прав. Срок лишения моих прав истекает 2 июня, но я решил не спешить, получше подготовиться и поехать сдавать теорию сразу после майских праздников, - рассказывает Воронов. - Я усердно готовился к сдаче ПДД, так как хотел покончить с этим с первого раза и обойтись без пересдач. Водительские права я получал почти 10 лет назад, но, несмотря на большой стаж правила за это время заметно изменились, да и сам экзамен сдать стало сложнее. Если раньше разрешалось сделать две ошибки из 20 билетов, и экзамен после этого считался сданным успешно, то теперь все стало строже. Ошибок, как и раньше, можно сделать две, но на каждую ошибку теперь дается 5 дополнительных вопросов, на которые надо ответить уже безошибочно. То есть, допустив две ошибки, вы в итоге должны будете ответить всего на 30 билетов».

«Газета.Ru» Ситуация внутри 1-го отделения по экзаменационной работе межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы № 5 государственного управления МВД России по городу Москве по адресу Варшавское шоссе, дом 170Д, май 2018 года

Для успешной сдачи автомобилист ежедневно помногу раз с помощью мобильного приложения «сдавал экзамен» собственному смартфону и к предполагаемой дате переэкзаменовки был полностью готов.

«На самом деле подготовиться к экзамену, это еще полбеды. Гораздо сложнее попасть на саму пересдачу. К моему удивлению выяснялось, что проверка знаний ПДД для возврата водительского удостоверения после лишения не является государственной услугой, соответственно запись через портал «Госуслуг» не производится, - говорит Воронов. - Изучив интернет, я выяснил, что в Москве можно сдать экзамен после лишения можно всего по нескольким адресам. Я выбрал тот, который ближе к работе – 1 отделение по экзаменационной работе МОГТОРЭР № 5, которое находится по адресу Варшавское шоссе, дом 170Д. Начитавшись отзывов в интернете про это отделение, я понял, что

приезжать туда нужно минут за 15 до открытия, так как в 08:15 талончики на запись обычно уже заканчиваются.

«Когда я подъехал к отделению во вторник 15 мая в 7:45 утра, перед входом уже была толпа будущих или, если так можно выразиться, бывших водителей. В 8:00 двери открылись, и толпа ринулась внутрь здания, устроив настоящую толкучку. Это понятно, никому не хотелось приезжать еще раз на конец города только из-за того, что ему не хватило талончика. Внутри было несколько терминалов, около которых стояли сотрудники ГИБДД и помогали посетителям нажимать нужные кнопки».

«Как ваше имя? Вы понимаете меня? Пишите свое имя здесь!», — уже раздраженно повторял один из инспекторов одному из посетителей, которые видимо имел весьма отдаленные представления о русском языке.

Примерно в 8:15 я добрался до одного из терминалов и объяснил цель визита сотруднику ГИБДД. В итоге мне достался талончик в окно «1» на 9:15. Я посчитал, что мне повезло, и пошел на свежий воздух продолжать готовиться к сдаче ПДД.

Ровно через час я стоял у назначенного окна, где у меня записали паспортные данные и сказали ожидать вызова. И буквально через 15 минут меня вызвали, но не на экзамен, а опять в окно, только уже с другим номером.

«Газета.Ru» Ситуация внутри 1-го отделения по экзаменационной работе межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы № 5 государственного управления МВД России по городу Москве по адресу Варшавское шоссе, дом 170Д, май 2018 года

Женщина в этом окне опять спросила у меня паспорт и осведомилась, на какой день меня записать на сдачу теории. Я не очень понял вопроса и уточнил, что, наверное, она имеет ввиду, на какое время меня записать сегодня, но женщина в окне удивленно посмотрела на меня и сказала: «Молодой человек! Какое «сегодня»? Ближайшая дата 26 июня в 15:00».

«Вы хотите сказать, что ближайшая дата, только через полтора месяца», — удивился я? «Именно так» — произнесла женщина, демонстративно полистав передо мной журнал и добавила: «Так вас записывать или как?». В итоге с согласился, так как выбора у меня не было.

Стоя в очереди я решил поинтересоваться у людей, сколько они ожидали экзамена и понял, что не одинок. Оба моих собеседника назвали мне одинаковые сроки – «полтора месяца». Но самую интересную историю поведал мужчина, который нервно курил у входа в отделение.

На вопрос, сколько он ждал, он сообщил, что, несмотря на то, что его лишили прав всего на месяц, он ходит без удостоверения уже три, так как сначала он ждал когда пройдет две недели после лишения (пол срока), потом его записали на сдачу ПДД через полтора месяца, но так как он не сдал экзамен с первого раза, ему пришлось опять записываться на пересдачу».

Эксперты не удивлены

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев подтверждает, что проблема есть и стоит достаточно остро. «Такая ситуация уже года полтора.

Совсем недавно я обращал внимание на эту ситуацию на встрече с главой ГИБДД России Михаилом Черниковым. Он был очень удивлен. Руководство ГИБДД точно не знало об этой проблеме», - рассказал «Газете.Ru» Канаев.

По мнению эксперта, проблема существует не повсеместно, а в некоторых субъектах РФ. «Это Москва, пару крупных регионов на юге, в Новосибирской области и одной из западных областей страны. Я думаю, что здесь отчасти все специально делается, причем на уровне руководства региональной ГИБДД, - говорит Канаев. – Но официально говорят об объективных причинах. Это, прежде всего, сокращение штата. И это действительно проблема, сотрудников не хватает. Кроме того, сейчас завал с автошколами, там люди по 10 раз пересдают. Сейчас в ГИБДД очень придирчиво относятся к кандидатам в водители,

я их понимаю, нужно как-то дисциплинировать автошколы, потому что те реально привозят полуфабрикаты, которые еще ни к чему не готовы».

По словам главы ФАР, «воспитательный» аспект в создании искусственных сложностей для «лишенцев» точно есть на юге России. «Что касается Москвы и области, то по моим данным срок ожидания сдачи теории составляет от двух до четырех недель. Месяц это максимум. И в столице это не «воспитание» нарушителей, а объективные сложности, ведь отделений, где принимают экзамены не так много», - добавил Канаев.

Он также напомнил и про еще один важный аспект, который, по его мнению, очень влияет на ситуацию и не способствует ускоренным процедурам возврата прав.

«Конечно, во всем этом, скорее всего, есть и коррупционная составляющая. Чем больше очередь, тем больше людей каким-то образом пытается ускорить процесс. Создание ажиотажа всегда выгодно чиновникам. Так что я думаю, что это, наверное, один из основных факторов. Ведь тут все очень не урегулировано и есть масса возможностей заработать. К примеру, начальник просит составить подчиненного список желающих сдать теорию до конца августа условно. Тот составляет, расписывает количество человек в день, их фамилии. Все, список готов, а потом приходит кто-то, кому ну очень нужно сдать экзамен и вернуть права. И начинается торговля. Думаю это особенно актуально на юге, коррупция во всех сферах очень развита», - добавил Канаев.

Комментируя дальнейшее развитие ситуации, эксперт отметил, что не сомневается, что после получения сигнала Михаил Черников примет какие-то меры и ситуация в ближайшее время может измениться в лучшую сторону.

«Нам никто не жаловался, что довольно странно – мы стараемся быть в курсе таких вещей, - комментирует ситуацию координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Такие очереди могут отчасти объясняться традиционным летним наплывом учеников автошкол. В прошлом году никаких проблем не было, видимо учиться стали меньше. В этом году может быть, поток в целом возрос. Тем более сейчас, по идее, пик наплыва выпускников автошкол. Обычно люди идут учиться на вождение тогда, когда становится тепло и те, кто пережидал зиму, отправились учиться весной».

Шкуматов также вполне допускает, что причиной очередей могут быть и другие причины. «На самом деле тут, наверное, все понемногу. И какое-то раздолбайство и коррупция. Когда возникает пиковая ситуация сразу возникает куча желающих на этом подзаработать», - добавил общественник.

«Газета.Ru» на прошлой неделе направила официальный запрос в ГУ МВД России по Москве с просьбой прокомментировать ситуацию с очередями в отделениях ГИБДД, но ответ от ведомства на данный момент не пришел.