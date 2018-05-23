Ликвидация отменяется: рабочим вернули профсоюз

Верховный суд (ВС) отменил решение Санкт-Петербургского городского суда о ликвидации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (Межрегионального профсоюза работников автопрома — МПРА). Это первая организация в России, которая попала под процедуру ликвидации на основании Федерального закона «Об иностранных агентах». Кроме того, МПРА стал первой профсоюзной организацией, закрытой в судебном порядке.

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Председатель организации Алексей Этманов пояснил «Газете.Ru», что на данный момент у них нет мотивировочной части решения Верховного суда и не ясны доводы, по которым решение о закрытии организации было отменено, однако предположил, что ВС согласился с доводами самих активистов.

«Мы выиграли бой, а не битву, борьба продолжается,

— рассказал Этманов и пояснил направление деятельности профсоюза в ближайшее время. — Мы восстановим полноценную работу профсоюза, а затем продолжим деятельность, не оглядываясь на возможность ликвидации».

Несмотря на такое решение, президент Конфедерации труда России (КТР) , член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко заявил в беседе с ТАСС, что они намерены добиться, чтобы в отношении профсоюзов не возникало подобных ситуаций.

Вместе с тем он отметил, что «история не закончилась». «В настоящее время жалоба Конфедерации труда России, поддержанная Международной конфедерацией профсоюзов и глобальным союзом «Индастриал», принята к рассмотрению Комитетом по свободе объединения Международной организации труда (МОТ). Мы не намерены ее отзывать и добьемся четких рекомендаций МОТ о необходимости изменения закона о некоммерческих организациях таким образом, чтобы его положениями нельзя было злоупотреблять в отношении профсоюзов в дальнейшем», — подчеркнул Кравченко.

Председатель входящей в МПРА профсоюзной организации «Единство» (Тольятти) Петр Золотарев пояснил «Газете.Ru», что для продолжения деятельности профсоюза государство попросило внести некоторые поправки.

В частности, речь идет о необходимости внести в название слова «общественная организация», несмотря на то что это подразумевает слово «профсоюз».

По словам Золотарева, после возрождения профсоюза организация продолжит бороться за улучшение условий труда рабочих.

«Как и ранее, мы собираемся добиться изменений в Трудовом кодексе в ст. 134 касательно индексации заработных плат работников. На практике она не работает.

Мы же требуем, чтобы людям выплачивали за рост производительности труда. Причем он происходит не из-за новейших технологий, а из-за повышения интенсивности труда. И увеличения нагрузки на человека после сокращения работников. Люди падают в обморок от жары, от нагрузки, от недоедания.

Добиться чего-то можно с помощью профсоюза, то есть массово и организовано. Везде тяжело. Работодатель стремится сэкономить на всем, а там, где не сопротивляются, легко экономить», – утверждает Золотарев.

Между тем председатель МПРА посетовал, что многие работники, чьи права ущемляются, обращаются в профсоюз, чтобы он защитил их и улучшил их условия труда, однако сами они участвовать в каких-либо действиях не хотят.

«Как люди позволяют с ними обращаться, так с ними и будут. Никто не придет и не решит за них их проблемы. Для улучшения каких-либо условий они тоже должны приложить усилия», — заявил «Газете.Ru» Этманов.

Иск прокуратуры о признании иностранным агентом и ликвидации межрегионального профессионального союза «Рабочая ассоциация» Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил 10 января.

Профсоюз «Рабочая ассоциация» создали летом 2006 года представителями двух организаций: Ford (Всеволожск) и «АвтоВАЗ» (Тольятти). До недавнего времени, по словам представителей союза, он объединял рабочих из 16 автопредприятий, с 2013 года МПРА разрешает принимать в свои ряды работников любых отраслей. По данным КТР, в настоящее время МПРА объединяет 3000 человек, организации профсоюза действуют на автомобилестроительных предприятиях транснациональных корпораций в более чем 30 субъектах РФ.