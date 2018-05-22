Пьяного гаишника остановила только встречка: погибли женщина и ребенок

Страшное смертельное ДТП, предполагаемым виновником которого стал грубо нарушивший ПДД пьяный инспектор ДПС, произошло в Крыму вечером 21 мая. Как сообщили в пресс-службе СК России по Республике Крым, все началось с того, что

старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, в нетрезвом виде сел за руль своего дорогого премиального автомобиля Mercedes в свободное от службы время, и поехал по трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра».

Реклама

В какой-то момент инспектор не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он на полной скорости протаранил маленький городской хэтчбек Kia Picanto желтого цвета, а после удара отлетел в ехавшую рядом отечественную легковушку «ВАЗ».

В результате ДТП погибла 64-летняя женщина — водитель автомобиля Кia, а также ее пассажир — годовалый ребенок.

Кроме того, серьезные телесные повреждения получила 40-летняя женщина-пассажир автомобиля Кia, а также восьмилетний ребенок, ехавший в «ВАЗе». На фотографиях с места ДТП, далеко не все из которых можно публиковать из-за этических соображений, видно, что лобовой удар был страшной силы – обе машины получили серьезные повреждения. При этом у Kia, похоже, не сработала подушка безопасности и женщина просто не пережила удар.

Фоторепортаж: Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму __is_photorep_included11760013: 1

У Mercedes же, несмотря на разбитый капот, обе подушки выстрелили и салон иномарки практически не поврежден. Неудивительно, что и находившийся за рулем нетрезвый гаишник серьезных травм не получил.

Сразу после произошедшего очевидцы, ехавшие в попутном направлении с полицейским, поделились кадрами с видеорегистратора. С момента первой встречи с нарушителем до самого трагического ДТП прошло 22 минуты. На одном из роликов видно, что

несмотря на сильный дождь, плохую видимость и довольно узкую горную дорогу, водитель премиального седана движется со скоростью гораздо выше потока и совершает рискованные обгоны, в том числе в запрещенных местах через сплошную линию.

При этом допускающий опасное вождение автомобилист несколько раз обгонял очевидцев в дороге, но те, по всей видимости, не стали сообщать о нарушителе в полицию, а лишь сигналили ему вслед. Еще целый Mercedes можно в последний раз видеть, когда он обгоняет автобус, выезжая через сплошную на встречную полосу. Всего спустя несколько секунд на кадрах можно увидеть страшный финал аварии – разбитые Mercedes и Kia и съезжающий на обочину поврежденный «ВАЗ» серебристого цвета. «Снимай на телефон, «скорую» вызывай», — говорит мужчина за кадром, после чего запись обрывается.

Как рассказывают очевидцы, сам водитель Mercedes после аварии с места ДТП пытался сбежать, но его поймали.

После ДТП девочку, которая получила легкие травмы, отправили домой. А пассажирка Kia находится в Ялтинской городской больнице в стабильно тяжелом состоянии.

В настоящее время полицейский задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза, а также решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Хотя в правоохранительных органах пока не называют имени пьяного лихача в погонах,

очевидцы утверждают, что узнали водителя – они предполагают, что нарушителем может быть сержант ГИБДД Ялты по фамилии Росик. Инспектор с такой же фамилией не раз становился звездой роликов, которые снимали, борющиеся с произволом в ГАИ местные активисты еще до присоединения Крыма к России.

«Это — сотрудник ДПС города Ялта по фамилии Росик. Убил людей и убежал», — утверждает в соцсетях Андрей Сикоев. Еще несколько людей также уверены, что узнали Росика. «Нужно как можно гласности! Водитель «мерса», по словам очевидцев, — сотрудник ДПС Росик, который был в алкогольном опьянении», — написала Людмила Смирнова.

Также в группе «Подслушано в Ялте» в соцсети «ВКонтакте» появились видеокадры с участием инспектора ДПС Крыма с такой же фамилией, которые в разные годы снимали водители. Например, в записи 2012 года очевидцы заявили, что тогда еще сержант Росик незаконно дежурил у знака ограничения скорости 40 км/час ДСТУ (Державний стандарт України) – они утверждали, что знак установлен с нарушением, а инспектор пользовался этим, чтобы собирать штрафы. В еще одной из записей уже другой водитель доказывает этому же инспектору, что не выезжал на встречную полосу и не нарушал ПДД. При этом аргументом Росика в этой ситуации стало видео, снятое на личную камеру, которая не стояла на балансе ГАИ: несогланым с законностью этих действий инспектор предлагал разбираться в суде.

Алексей Владимирович/YouTube.com По неподтвержденным данным очевидцев аварии, участником ДТП стал сотрудник ГИБДД по фамилии Росик. Кадр из видео «Гаи Ялта. Сержант Росик не знает о законах», размещенном на сервисе YouTube в 2012 году

«Это — единственный гаишник в Ялте который, когда останавливал, понтов выше крыши, остальные нормально себя ведут, в отличии от этого», — писали в комментариях другие водители.

По сообщению СК Крыма, в отношении инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшем гибель двух человек, в том числе ребенка по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ему грозит от четырех до девяти лет лишения свободы.

Кроме того, в случае признания инспектора виновником ДТП, строгая ответственность будет грозить и всему его руководству. Расследование дела уже взял на личный контроль первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Александр Горовой.

По его поручению на место происшествия выехали сотрудники Контрольно-профилактического и кадрового подразделений Центрального аппарата МВД России для проведения проверки и изучения всех обстоятельств происшествия.

«В случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в пресс-службе МВД России.

Это уже вторая за последние дни резонансная авария с участием пьяного водителя, который грубо нарушил ПДД. Так, в Челябинске в воскресенье, 20 мая, пьяный молодой человек за рулем элитного внедорожника BMW X6 на огромной скорости на красный сигнал светофора по встречной полосе выехал на перекресток улиц Комарова и Салютная. Там он протаранил три автомобиля: Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029. Когда 23-летний водитель узнал о том, что в ДТП погиб человек, он стал демонстративно пить пиво прямо на месте ДТП, а вину пытался свалить на неисправные тормоза. Автомобилиста заключили под стражу, несмотря на наличие беременной жены. Ему грозит до семи лет лишения свободы. У погибшего остались дети-инвалиды.