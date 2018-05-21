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Охота началась: молодые мошенницы вернулись на дороги

Как не стать жертвой мошенниц на дороге

Фото читателя «Газеты.Ru»
На открытие нового сезона охоты на доверчивых автомобилистов пожаловались московские водители «Газете.Ru». Они начали встречать на столичных дорогах уже знакомых якобы беззащитных девушек на дорогих иномарках, попавших в беду. Схема проста: новая машина неожиданно сломалась, а денег на эвакуатор нет. Нужно несколько тысяч рублей, которые водительницы «обязательно вернут». Встречаются и другие предприимчивые персонажи. Как отличать правду от лжи, разбиралась «Газета.Ru».

На появление на дорогах хитроумных мошенников и симпатичных мошенниц с наступлением тепла пожаловались в соцсетях и в беседах с «Газетой.Ru» автомобилисты.

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Сломалась дорогая машина: нужно на эвакуатор

Водители рассказывают: схема с использованием «заглохших» элитных автомобилей, на фоне которых мечутся растерянные девушки на каблуках и просят деньги на эвакуатор, по-прежнему отлично работает. О такой помощи часто просят и хорошо одетые молодые люди.

Расчет прост: поверить в то, что водитель интеллигентного вида в целом не нуждается в деньгах и что он действительно забыл кошелек, можно достаточно легко.

Чтобы не примелькаться, мошенники часто меняют дислокацию, но, как рассказал «Газете.Ru» столичный автомобилист Иван Петров (фамилия изменена по просьбе водителя — «Газета.Ru»), некоторых таких обладателей сломавшихся иномарок он уже начал узнавать. Одну из компаний, которую он заподозрил в мошенничестве, молодой человек сфотографировал несколько дней назад

«Две девушки приличного вида, мило улыбаясь у своей Audi, просили денег на эвакуатор на Третьем транспортном кольце у проспекта Вернадского, — рассказал Петров «Газете.Ru».

— Водители реагировали на них как на маленькое шоу, притормаживали и сигналили многие, привлекая к себе внимание и собирая пробку. А я работаю в сфере ремонта автомобилей, у меня было с собой все необходимое диагностическое оборудование. Поскольку я часто стараюсь помогать людям на дороге, притормозил и в этот раз.

Но меня сразу отшили, сказали, что я уж точно помочь не смогу и нужен только эвакуатор, на который у них нет денег. Я на таких периодически натыкаюсь. Есть парень на BMW, который «работает» на МКАДе, есть парень на Infiniti на Якиманке.

Но, к сожалению, никто ничего не предпринимает: люди редко реагируют на противоправные действия, предпочитая просто проехать мимо».

После того как фотография появилась в интернете и разошлась по соцсетям, девушек стали узнавать и другие водители.

«Видел на Новорязанском шоссе рядом с METRO», — написал в сообществе «Синие ведерки» Максим Васильев

Другой водитель, Олег Слабачков, рассказал, что видел Audi на похожих номерах всего несколько недель назад. «В воскресенье в самый «час пик», когда все с дачи ехали, водитель раскорячился на Горьковском шоссе, не доезжая до МКАДа около 5-7 км.

Молодой человек просил 3 тыс. руб. на эвакуатор и обещал вернуть через пару часов на банковскую карту. На вопрос о том, почему друзья ему не могут кинуть деньги на карту, что-то промямлил и отвалил», — поделился автомобилист.

Еще один из водителей также узнал эти госномера Р747НТ777 и автомобиль — он отдал оставшемуся «без бензина и денег» водителю 1 тыс.руб., о чем в итоге пожалел.

Что делать: взаимопомощь на дорогах никто не отменял. Но в этой ситуации можно лишь посоветовать таким водителям телефон знакомой компании по эвакуации. Прозвонив несколько из них, «Газета.Ru» убедилась, что большинство фирм без проблем предлагает услуги эвакуации без предоплаты: перевести деньги (примерно 1,5-2 тыс. руб.) можно на карту. Соответственно, об этом одолжении водители могут попросить уже своих близких, а не окружающих. Кроме того, стоит помнить: если машина новая и еще на гарантии, дилер обязан забрать ее сам.

Бензин кончился, денег нет

Еще одна старая, но работающая схема — невовремя закончившийся бензин. Казалось бы, в этой ситуации может оказаться каждый: застрял в пробке с пустым баком и не смог доехать до ближайшей заправки. Деньги кончились, а карты заблокированы. Чтобы придать истории правдоподобности, чаще в роль попавшего в беду попадают «иностранцы», у которых разрядились телефоны или нет местной sim-карты — так они могут объяснить, почему не могут позвонить друзьям и попросить перевести им или остановившемуся помочь водителю деньги. Но в большинстве случаев за такой просьбой кроется обман, о чем также делятся в соцсетях водители.

«Мне у «Шереметьево» на протяжении полугода раз десять попадался белорус, у которого бензин кончился, а карту заблокировали», — также в «Синих ведерках» рассказал Сергей Старк. «Одно время в центре в районе Новослободской дедок на бензин для «Волги» собирал», — поделился Александр Соколов.

Что делать: если человеку действительно очень хочется помочь, а канистры с топливом у вас с собой нет, чтобы проверить теорию, попробуйте избежать финансового вопроса. Можно предложить звонок другу или довезти незадачливого водителя до заправки, если она недалеко (предварительно выставив знак аварийной остановки на дороге, а из салона убрав ценные вещи). Кроме того, в Москве появилась отдельная городская служба помощи водителям на дороге — в нее тоже можно обратиться. Если все предложения игнорируют и просят лишь денег, то перед вами наверняка мошенник и лучше всего в таком случае вызвать полицию.

Разбили часы или планшет

«Газета.Ru» уже писала о нескольких популярных методов обмана. И, судя по сообщениям в соцсетях, все они до сих пор актуальны. Так, на опытного «актера», который морально давил на девушек за рулем, жаловались столичные автомобилисты в прошлом году: эту универсальную схему также полезно знать любому.

«Дядя на перекрестке дублера Ленинградки и 1-й улицы Ямского поля бросается на машины сбоку, роняет папку, а потом устраивает концерт со слезами и разбитым планшетом из этой самой папки. Выбирает тачки с девушками за рулем и без регистратора.

Стоит на тротуаре, и, как только ты трогаешься в поворот, выскакивает на пешеходный переход, с громким стуком бьется о крыло или дверь и натурально начинает плакать. Всегда делает вид, что что-то ищет, мол заплутал и не найдет нужный дом, смотрит по верхам», — писала автомобилистка Наталья Устюгова-Тетерина. Она предупредила, что мужчину видели в совершенно разных концах Москвы: на Садовом кольце, Шаболовке и Тишинке, а работал он со всеми по одному сценарию. При этом как только автомобилистка предлагает вызвать на место ДТП ГИБДД — убегает.

Что делать: сразу звонить в ГИБДД, обычно такие мошенники испаряются. Если нет, ждать в закрытом автомобиле.

Если стали жертвами автоподставщиков

В регионах применяются менее хитрые схемы, такие как имитации наезда на пешехода или причинения ему травмы либо повреждение дорогого автомобиля и жесткое вымогательство денежной компенсации на месте. Ранее о том, что законный путь решения проблемы автоподстащикам изначально невыгоден, «Газете.Ru» рассказывали в МВД по Москве.

«Мошенники не получат желаемую сумму, и у них нет желания светиться в правоохранительных органах и страховых компаниях, — предупреждают в ГУ МВД России по Москве. — Договориться с ними по-хорошему невозможно. За один только поцарапанный бампер с вас потребуют баснословную сумму. А уж если вы поедете с «подставлялами» в их сервис, будьте готовы, что мастер объявит о поврежденных лонжеронах и выставит внушительный счет.

Поэтому закройтесь в машине и не выходите до приезда ГИБДД. Позвоните домой, друзьям, обрисуйте ситуацию, в которую попали, опишите марки, номера, приметы автомашин «подставлял» и их самих. Фотографируйте «подставлял» и номера их машины. В большинстве случаев уже одно это заставит их спешно залезть в свой автомобиль и уехать. При этом обязательно продержитесь до приезда сотрудников ГИБДД».